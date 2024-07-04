Водители, внимание! Со следующей недели вступят в силу важные поправки к ЗоДД

Помимо того, что в закон были внесены дополнения относительно правил парковки легких персональных средств передвижения, более серьезные поправки касаются правил обгона едущих по проезжей части велосипедов и легких персональных транспортных средств.

Так, часть первую 52-й статьи дополнили шестым пунктом: «Водителю запрещается обгонять велосипедиста, водителя мини-мопеда или легкого персонального транспортного средства с выездом на сторону встречного направления движения, если при обгоне нет возможности сохранить боковое расстояние не менее 1,5 метра».

Вторую часть все той же статьи 52 также дополнили четвертым пунктом, который гласит следующее: «На стороне попутного направления движения водителю запрещается обгонять велосипедиста, водителя мини-мопеда или водителя легкого персонального средства передвижения, если при обгоне нет возможности сохранить боковое расстояние не менее 1,5 метра».

Очевидно, чтобы избежать на дорогах настоящего хаоса, в статью 55 добавили исключение, согласно которому обгон или объезд велосипедиста, водителя мопеда или водителя легкого персонального средства передвижения можно осуществлять, не создавая для них опасности, путем пересечения дорожной разметки, запрещающей обгон.