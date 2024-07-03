«Перезахоронение военных могил, находящихся за пределами кладбищ, добралось до Техумарди, где сегодня утром, после выступления капеллана Тыну Вельдре, начались подготовительные работы», - сообщил сайт волости Сааремаа в минувший понедельник.

Власти острова пояснили, что сначала на мемориале «будут удалены таблички с именами и асфальтовое покрытие между ними».

«Затем Эстонский Военный музей начнет раскопки. Останки будут позже перезахоронены на кладбище Вананымме», - завершается текст пресс-релиза.

Мемориал был воздвигнут на Сааремаа в 1967 году на месте сражения, которое произошло в ночь на 9 октября 1944 года.

В социальных сетях волости Сааремаа пользователи спорят о том, есть ли вообще захоронения под могильными плитами мемориала Техумарди.

«Оставьте мертвых в покое», - пишет пользователь Маргит Вихман в комментарии к сообщению о начале работ.

«Не уверена, есть ли там вообще похороненные. Я слышала, что под мечом похоронены немцы. И уже давно пора убрать пятиконечные звезды, время пятиконечных звезд прошло», - гадает, отвечая, пользователь Пийбе Серманн.

О планах переноса захоронений с мемориала, который был открыт 57 лет назад, местные власти сообщали в начале 2024 года.