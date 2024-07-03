Первого июля на Сааремаа начался перенос захоронений мемориального комплекса у деревни Техумарди недалеко от Курессааре. Об этом сообщает сайт волости. Посольство РФ возмущается, силовики России проводят проверку. Удаленно. Тем временем, под плитами с 190 именами погибших здесь в 1944 году советских солдат, пока найдены останки лишь десяти человек.
«Перезахоронение военных могил, находящихся за пределами кладбищ, добралось до Техумарди, где сегодня утром, после выступления капеллана Тыну Вельдре, начались подготовительные работы», - сообщил сайт волости Сааремаа в минувший понедельник.
Власти острова пояснили, что сначала на мемориале «будут удалены таблички с именами и асфальтовое покрытие между ними».
«Затем Эстонский Военный музей начнет раскопки. Останки будут позже перезахоронены на кладбище Вананымме», - завершается текст пресс-релиза.
Мемориал был воздвигнут на Сааремаа в 1967 году на месте сражения, которое произошло в ночь на 9 октября 1944 года.
В социальных сетях волости Сааремаа пользователи спорят о том, есть ли вообще захоронения под могильными плитами мемориала Техумарди.
«Оставьте мертвых в покое», - пишет пользователь Маргит Вихман в комментарии к сообщению о начале работ.
«Не уверена, есть ли там вообще похороненные. Я слышала, что под мечом похоронены немцы. И уже давно пора убрать пятиконечные звезды, время пятиконечных звезд прошло», - гадает, отвечая, пользователь Пийбе Серманн.
О планах переноса захоронений с мемориала, который был открыт 57 лет назад, местные власти сообщали в начале 2024 года.
«Мы хотим, чтобы останки солдат, которые предположительно похоронены здесь под могильными плитами, были перезахоронены на кладбище. После этого мы хотели бы убрать эти могильные плиты. Большой памятник останется, но эти плиты, с нашей точки зрения, не должны здесь быть. Тем более, что на них эти пятиконечные звезды. Это некрасиво», - говорил в феврале старейшина волости Сааремаа Микк Туйск.
В Департаменте по защите памятников тогда полагали, что 90 могильных плит можно сохранить, но без пятиконечных звезд на них, сообщал ERR.
Раскопки на Сааремаа уже вызвали реакцию Российской Федерации. 2 июля на сайте посольства РФ в Эстонии появился текст, в котором российские дипломаты выражают «решительный протест» в связи с начавшимся демонтажем могильных плит в поселке Техумарди и «планируемой эксгумацией останков воинов Красной армии, захороненных под ними».
Посольство призывает правительство Эстонии «прекратить безнравственную кампанию», которая, по мнению дипломатов РФ, направлена на «пересмотр итогов Второй мировой войны», и требует возвратить памятники «на их прежние места». Фотографий с раскопками дипломаты не публикуют, ограничившись архивными кадрами.
В тот же день Следственный комитет России отчитался о поручении главы этого ведомства Бастрыкина провести проверку по факту перезахоронения.
«Председатель СК России поручил центральному аппарату ведомства организовать процессуальную проверку и во взаимодействии с МИД РФ установить все обстоятельства», - говорится в сообщении этого силового ведомства Кремля.
Фотографий с описываемыми деяниями СК тоже не приводит. Однако кадры появились на сайте «Фонда поддержки и защиты прав соотечественников, проживающих за рубежом», который был создан по инициативе МИД РФ. Без указания авторства, этот ресурс публикует фотографии ERR.
«Доломитовые могильные обозначения с именами солдат после перезахоронения возвращены не будут. Однако обелиск в форме меча, который является центральным элементом мемориала, останется на месте, хотя его текст будет частично закрыт», - сообщает сайт этого фонда, опять же, без ссылок на первоисточники в эстонских СМИ.
По последним данным, в результате раскопок удалось найти останки лишь нескольких человек. Под плитами с именами 190 советских солдат, погибших в бою при Техумарди, обнаружено десять скелетов, рассказал археолог Эстонского военного музея Арнольд Унт.
«Да, тут нет [общей могилы]. Речь идет о погребении из лазарета. Тут видны шинные повязки и вскрытые черепа. На данный момент нет ни одного послевоенного захоронения, когда останки были бы привезены в гробах. Местные жители утверждают, что какая-то часть [190 погибших в бою при Техумарди] после сражения была отвезена в Массинымме», - цитирует 3 июля ERR слова археолога.
Останки не будут подвергаться анализу ДНК, а будут просто перенесены на другое кладбище, уточнил Унт. Кладбище, куда планируется перенести останки, находится в 6 километрах вглубь от побережья, где могилы находятся сегодня.
За последние полтора года Эстонский Военный музей организовал перезахоронение останков около 2500 красноармейцев, погребенных в братских могилах за пределами официальных кладбищ. На Сааремаа были перезахоронены останки почти 300 солдат, погибших во время Второй мировой войны, ранее сообщал ERR.
«У нас впереди еще много работы, ее хватит и на этот, и на следующий год», - рассказывал ERR в мае директор Эстонского военного музея Хеллар Лилль, когда стало известно, что экономить на переносе могил не планируется.
Государство уже потратило на перезахоронения около 220 000 евро, а всего на это может уйти более полумиллиона, сообщала Национальная телерадиовещательная компания Эстонии.
Стоит напомнить, что в мае перенос могил советских военных на Военном кладбище Таллинна не заинтересовал российские власти. Однако после первых сообщений о планах переноса могил в этом месте, посольство РФ так же, как и сейчас, формулировало требования к властям Эстонии.
Тема переноса советских воинских захоронений стала поводом для объявления в розыск в России сразу нескольких официальных лиц Эстонии, включая премьер-министра Каю Каллас.
В середине мая власти РФ расширили список эстонских политиков, которые объявлены в розыск за причастность к действиям вокруг советских памятников. Претензии возникли и к бывшему начальнику полиции Эльмару Вахеру, и к бывшему министру иностранных дел Урмасу Рейнсалу.
Rus.Postimees обратился в Эстонский Военный музей за комментариями о перезахоронении на Сааремаа. Ответы будут опубликованы, как только они поступят.