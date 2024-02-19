Демонтировать 90 могильных камней с пятиконечными звездами намерены власти острова Сааремаа с территории мемориального комплекса Техумарди.
«Это некрасиво»: могилы советских солдат уберут с Сааремаа
Волость Сааремаа хочет провести раскопки на территории мемориального комплекса Техумарди и перезахоронить останки солдат Красной армии на кладбище. Волость также намерена демонтировать 90 могильных камней с пятиконечными звездами, но оставить мемориальный столб в форме меча.
«Мы хотим, чтобы останки солдат, которые предположительно похоронены здесь под могильными плитами, были перезахоронены на кладбище. После этого мы хотели бы убрать эти могильные плиты. Большой памятник останется, но эти плиты, с нашей точки зрения, не должны здесь быть. Тем более что на них эти пятиконечные звезды. Это некрасиво», - сообщил ERR старейшина волости Сааремаа Микк Туйск.
По данным издания решение будет принято в ближайшие месяцы, соответствующее ходатайство уже рассматривается комиссией по военным захоронениям при Военном музее.
Помимо желания убрать советскую символику властями Сааремаа двигают сомнения, что под могильными плитами в Техумарди действительно находятся останки 90 человек. В Департаменте по защите памятников считают, что 90 могильных плит можно сохранить, но без пятиконечных звезд на них, отмечает ERR.
Мемориал был воздвигнут на Сааремаа в 1967 году на месте сражения, которое произошло в ночь на 9 октября 1944 года.
Ранее Военный музей Эстонии объяснял Rus.Postimees появление 39 табличек около могил советских военных на Кладбище сил Обороны в Таллинне. Там готовится расчистка территории от советских могил ради организации прямого прохода к монументу кавалерам ордена Креста Свободы.
Подготовка переноса могил на Военном кладбище Таллинна ранее привела к вызову временной поверенной в делах Эстонии в России в МИД РФ. После этого стало известно, что премьер-министр Эстонии Кая Каллас и государственный секретарь Таймар Петеркоп объявлены в РФ в уголовный розыск как раз по теме воинских захоронений времен советской оккупации.
Уже после сообщений из РФ о том, что Кая Каллас нужна российским силовикам именно из-за ситуации к военными памятниками, она заявила, что правительство продолжит работу над поправками, которые упростят процедуру демонтажа советских памятников из публичных пространств Эстонии.
По ситуации с мемориалом на Сааремаа Rus.Postimees обратился за подробностями к директору Военного музея Эстонии Хеллару Лиллю. Мы опубликуем ответ, как только он поступит.