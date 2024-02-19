«Это некрасиво»: могилы советских солдат уберут с Сааремаа

Волость Сааремаа хочет провести раскопки на территории мемориального комплекса Техумарди и перезахоронить останки солдат Красной армии на кладбище. Волость также намерена демонтировать 90 могильных камней с пятиконечными звездами, но оставить мемориальный столб в форме меча.

«Мы хотим, чтобы останки солдат, которые предположительно похоронены здесь под могильными плитами, были перезахоронены на кладбище. После этого мы хотели бы убрать эти могильные плиты. Большой памятник останется, но эти плиты, с нашей точки зрения, не должны здесь быть. Тем более что на них эти пятиконечные звезды. Это некрасиво», - сообщил ERR старейшина волости Сааремаа Микк Туйск.

По данным издания решение будет принято в ближайшие месяцы, соответствующее ходатайство уже рассматривается комиссией по военным захоронениям при Военном музее.

Помимо желания убрать советскую символику властями Сааремаа двигают сомнения, что под могильными плитами в Техумарди действительно находятся останки 90 человек. В Департаменте по защите памятников считают, что 90 могильных плит можно сохранить, но без пятиконечных звезд на них, отмечает ERR.

Мемориал был воздвигнут на Сааремаа в 1967 году на месте сражения, которое произошло в ночь на 9 октября 1944 года.