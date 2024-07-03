Кремль отрицает переговоры Путина и Трампа об условиях окончания войны в Украине

Путин не обсуждал с экс-президентом США Дональдом Трампом условия достижения мира в Украине. Об этом 3 июля заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Это не так», - сказал Песков журналистам в среду, отвечая на вопрос о публикации в издании Politico.

В рамках плана по Украине, о котором ранее не сообщалось, кандидат в президенты США обдумывает сделку с Москвой, по которой НАТО обязуется не расширяться на восток, утверждает это издание. В частности, обсуждаются гарантии не принятия в альянс Украины и Грузии.

«И ведет переговоры с президентом России Владимиром Путиным о том, какую часть украинской территории Москва может оставить себе», - сказано в публикации Politico со ссылкой на экспертов по национальной безопасности, поддерживающих Трампа.

Комментариев от представителей Трампа на эти сообщения не поступало. Впрочем, кандидат в президенты США не опровергал и ранее опубликованные Reuters данные о том, что Трамп, якобы, может прекратить военную поддержку Украины в случае отказа Киева от переговоров с Москвой. Об этом со ссылкой на советников Дональда Трампа сообщалось в конце июня.

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Накануне Киев впервые за долгое время посетил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Политик, который продолжает личное общение с Путиным и регулярно демонстрирует солидарность с Трампом, предложил президенту Украины Владимиру Зеленскому обдумать предложение прекратить военные действия для ускорения мирных переговоров.

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«Он сказал, что у него есть сомнения, что ему это не очень нравится, - рассказал позже Орбан о том, как на это предложение отреагировал Зеленский. - Он сказал: давайте поразмышляем, подумаем над этим. У него плохой опыт с предыдущими перемириями: они в его интерпретации не принесли ничего хорошего Украине».

На этом фоне стало известно, что страны НАТО перенесут на будущий год обсуждение планов увеличения трат на оборону до 2,5% ВВП. На саммите в Вашингтоне 9-11 июля этот вопрос обсуждаться не будет из-за опасения разногласий, сообщила вице-канцлер Министерства обороны Эстонии.