Граница с Россией открыта не будет: премьер Финляндии объяснил почему

«На данный момент я по-прежнему считаю, что нет никакой возможности открыть пограничные пункты», - заявил премьер-министр Финляндии Петтери Орпо в интервью газете Iltalehti.

Глава кабинета министров новой страны-участницы НАТО пояснил, что открытие КПП на границе с РФ невозможно без соответствующих гарантий с российской стороны.

«Нам нужны гарантии того, что Россия готова сотрудничать по модели, где обе страны гарантируют, что на пограничные пункты приезжают только люди с действительными проездными документами. Если это [открытие КПП] приведет к такому же хаосу, который мы наблюдали в конце года, когда на мгновение открыли пограничный переход, то этого нельзя допустить», - пояснил Орпо.

Вместе с тем премьер-министр Финляндии напомнил о том, что ранее парламент смог одобрить так называемый «закон о выдворении», который позволяет прямо на границе при определенных условиях отказывать во въезде иностранцам, запрашивающим международную защиту.

Ранее в Финляндии, в том числе от президента Александра Стубба, звучали предположения, что закон о выдворении позволит открыть КПП на границе с Россией. Граница была закрыта в ноябре 2023 года после резкого роста мигрантов из третьих стран, которые приходили в Финляндию из РФ и запрашивали убежище. Несколько сотен просителей международной защиты в 2023 году бесследно исчезли из финских центров содержания.