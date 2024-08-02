Власти Финляндии ждут от РФ гарантий, что на пограничные КПП не будут допускаться лица без документов, разрешающих въезд в ЕС. До тех пор граница останется закрытой.
Граница с Россией открыта не будет: премьер Финляндии объяснил почему
«На данный момент я по-прежнему считаю, что нет никакой возможности открыть пограничные пункты», - заявил премьер-министр Финляндии Петтери Орпо в интервью газете Iltalehti.
Глава кабинета министров новой страны-участницы НАТО пояснил, что открытие КПП на границе с РФ невозможно без соответствующих гарантий с российской стороны.
«Нам нужны гарантии того, что Россия готова сотрудничать по модели, где обе страны гарантируют, что на пограничные пункты приезжают только люди с действительными проездными документами. Если это [открытие КПП] приведет к такому же хаосу, который мы наблюдали в конце года, когда на мгновение открыли пограничный переход, то этого нельзя допустить», - пояснил Орпо.
Вместе с тем премьер-министр Финляндии напомнил о том, что ранее парламент смог одобрить так называемый «закон о выдворении», который позволяет прямо на границе при определенных условиях отказывать во въезде иностранцам, запрашивающим международную защиту.
Ранее в Финляндии, в том числе от президента Александра Стубба, звучали предположения, что закон о выдворении позволит открыть КПП на границе с Россией. Граница была закрыта в ноябре 2023 года после резкого роста мигрантов из третьих стран, которые приходили в Финляндию из РФ и запрашивали убежище. Несколько сотен просителей международной защиты в 2023 году бесследно исчезли из финских центров содержания.
О том, как эта ситуация выглядит изнутри Финляндии Rus.Postimees ранее рассказала в интервью ведущая Yleisradio Любовь Шалыгина.
«Велика наивность по отношению к России. Наивность у финских политиков очень сильная - неважно, из какой партии они. Финны по-прежнему постоянно пытаются играть по правилам, не понимая, что их противник или партнер по этим правилам не играет, что надежды на соблюдение правил не приводят ни к чему. Они никак не могут из этой парадигмы вынырнуть», - в частности сказала финский журналист.
Закрытие финляндско-российской границы в десятки раз увеличило количество жителей Финляндии, которые переходят восточную границу Эстонии. Rus.Postimees неоднократно сообщал о многочасовых очередях, которые в 2024 году наблюдаются около погранпереходов на границе Эстонии с РФ. После закрытия на ночь КПП в Нарве правительство Эстонии обсуждает аналогичные ограничения на погранпереходах Койдула и Лухамаа.
«По всем предположениям, в случае открытия финско-российской границы, очереди на эстонско-российских границах должны уменьшиться», - ранее говорил Rus.Postimees генеральный секретарь Ассоциации международных автомобильных перевозчиков Эстонии (ERAA) Эрмо Перолайнен.