Российский политолог, который покинул РФ и бывал в редакции Rus.Postimees, прокомментировал новость о том, что на родине он объявлен в розыск в рамках уголовного дела.
«Дармоеды в погонах»: политолог Федор Крашенинников ответил МВД РФ после объявления в розыск
МВД РФ объявило в розыск политолога Федора Крашенинникова. На карточку в базе ведомства обратило внимание издание «Медиазона».
В карточке розыска сказано, что Крашенинникова разыскивают по уголовной статье, но по какой именно, неизвестно.
В сентябре 2022 года Минюст РФ объявил Крашенинникова «иностранным агентом». По словам политолога, против него возбуждено уголовное дело о несоблюдении «иноагентского» законодательства, когда фигурант этого списка обязан отчитываться перед российским государством о своих доходах и сообщать в каждом своем сообщении в соцсетях, что он является «иноагентом».
«Подробностей я никаких не знаю, мой адвокат сейчас пытается что-то узнать. Все это, к сожалению, было ожидаемо, но от этого не менее неприятно. В практическом смысле мне это грозит только тем, что я не смогу видеться с близкими в Турции», - сказал Rus.Postimees политолог, который в настоящее время живет в ЕС.
«Я считаю себя честным человеком, я никогда не совершал никаких преступлений, и в этом нет ничего, кроме политических преследований и попыток показать эмигрировавшим критикам режима, что о них помнят не только друзья, но и враги», - добавил Крашенинников.
При этом политолог обратился к главе МВД РФ Владимиру Колокольцеву.
«Колокольцеву я могу ответить только то, что он и его ведомство - дармоеды в погонах», - сказал политолог.
В 2021 году против Крашенинникова было возбуждено уголовное дело о клевете на ветерана Игната Артеменко из-за двух постов в телеграм-канале политолога.
В декабре следующего года дело прекратили, поскольку полицейские не смогли собрать доказательства о причастности Крашенинникова к оскорблению ветерана. В 2021 году Крашенинников покинул Россию.
Комментируя новость о розыске для своих подписчиков, политолог, который до эмиграции жил и работал в Екатеринбурге, опубликовал песню известного российского шансонье Александра Новикова «Ведь я приписан в урки - в Екатеринбурге».
Федор Крашенинников был гостем редакции Rus.Postimees в 2023 году и неоднократно давал комментарии нашему изданию.
На минувшей неделе на свободу из российских тюрем в рамках обмена с США и странами ЕС вышла группа россиян и иностранцев. Среди них известные российские оппозиционеры Владимир Кара-Мурза, Илья Яшин и Андрей Пивоваров. В рамках обмена США выдали России киллера ФСБ Вадима Красикова и уроженца Таллинна Вадима Конощенка, который был задержан в Эстонии в 2022 году.
МИД Эстонии прокомментировал Rus.Postimees этот обмен и грядущую выдачу в США гражданина Эстонии, который подозревается в преступлениях, аналогичных действиям Конощенка. Rus.Postimees обсудил освобождение Вадима Конощенка с его старшим братом, священником ЭПЦ МП.