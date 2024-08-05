«Дармоеды в погонах»: политолог Федор Крашенинников ответил МВД РФ после объявления в розыск

МВД РФ объявило в розыск политолога Федора Крашенинникова. На карточку в базе ведомства обратило внимание издание «Медиазона».

В карточке розыска сказано, что Крашенинникова разыскивают по уголовной статье, но по какой именно, неизвестно.

Сообщение МВД РФ о розыске политолога Федора Крашенинникова, август 2024 года. Фото: Медиазона

В сентябре 2022 года Минюст РФ объявил Крашенинникова «иностранным агентом». По словам политолога, против него возбуждено уголовное дело о несоблюдении «иноагентского» законодательства, когда фигурант этого списка обязан отчитываться перед российским государством о своих доходах и сообщать в каждом своем сообщении в соцсетях, что он является «иноагентом».

«Подробностей я никаких не знаю, мой адвокат сейчас пытается что-то узнать. Все это, к сожалению, было ожидаемо, но от этого не менее неприятно. В практическом смысле мне это грозит только тем, что я не смогу видеться с близкими в Турции», - сказал Rus.Postimees политолог, который в настоящее время живет в ЕС.

Политолог Федор Крашенинников во время интервью в редакции Rus.Postimees, Таллинн, Эстония, 25 января 2023 года. Фото: Konstantin Sednev / Postimees Grupp

«Я считаю себя честным человеком, я никогда не совершал никаких преступлений, и в этом нет ничего, кроме политических преследований и попыток показать эмигрировавшим критикам режима, что о них помнят не только друзья, но и враги», - добавил Крашенинников.

При этом политолог обратился к главе МВД РФ Владимиру Колокольцеву.

«Колокольцеву я могу ответить только то, что он и его ведомство - дармоеды в погонах», - сказал политолог.

Министр внутренних дел РФ с 2012 года Владимир Колокольцев. Фото: Scanpix