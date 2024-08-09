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Научить россиян эстонскому языку обещают в Пскове. Цель – «интеграция» со странами Балтии в «новой реальности»

Иван Скрябин
, журналист
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На Псковщине обучением будущих поколений взаимодействовать с соседями в «новых геополитических условиях» занимаются не только сотрудники ПсковГУ и МГИМО, но и хранители «традиционных ценностей», которые называют себя казаками. Струги Красные, Псковская область, 2023 год.
На Псковщине обучением будущих поколений взаимодействовать с соседями в «новых геополитических условиях» занимаются не только сотрудники ПсковГУ и МГИМО, но и хранители «традиционных ценностей», которые называют себя казаками. Струги Красные, Псковская область, 2023 год. Фото: группа псковских казаков в соцсетях

Псковский государственный университет сообщил о новой программе по изучению языков стран Балтии. Там готовятся «исследовать» Эстонию, Латвию и Литву через «политическое взаимодействие в новых геополитических условиях». Ранее в этом вузе сообщали о создании специальной лаборатории, которая будет вести «политическую работу» с жителями Эстонии.

Модуль «Языки стран Балтии», предназначенный для вузов России, разработали ученые Псковского государственного университета (ПсковГУ), который является ведущим вузом этого граничащего с Эстонией региона РФ. Проректор ПсковГУ по научной работе Тарас Антал заявил, что программа позволит запускать проекты «по исследованию» стран Балтии.

«Мы разработали образовательный модуль - "Языки стран Балтии для основных образовательных программ высшего образования". Над его созданием работала группа сотрудников Центра прибалтийских исследований ПсковГУ. Модуль позволяет снимать языковой барьер и запускать научные проекты по исследованию прибалтийских стран», - цитируют российские пропагандистские медиа слова представителя ПсковГУ.

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