Псковский государственный университет сообщил о новой программе по изучению языков стран Балтии. Там готовятся «исследовать» Эстонию, Латвию и Литву через «политическое взаимодействие в новых геополитических условиях». Ранее в этом вузе сообщали о создании специальной лаборатории, которая будет вести «политическую работу» с жителями Эстонии.
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Научить россиян эстонскому языку обещают в Пскове. Цель – «интеграция» со странами Балтии в «новой реальности»
Модуль «Языки стран Балтии», предназначенный для вузов России, разработали ученые Псковского государственного университета (ПсковГУ), который является ведущим вузом этого граничащего с Эстонией региона РФ. Проректор ПсковГУ по научной работе Тарас Антал заявил, что программа позволит запускать проекты «по исследованию» стран Балтии.
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