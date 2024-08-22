На прошлой неделе вице-мэр по вопросам окружающей среды и коммунального хозяйства Пяртель-Пеэтер Пере заявил, что Петербури-теэ следовало бы переименовать, например, в Раквере-теэ. Чем обосновано данное предложение и есть ли идеи о переименовании других улиц в столице?
Без Петербурга и Москвы: власти столицы думают о переименовании улиц, центристы не против
По словам Пере, в Таллиннской городской управе нет договоренности о переименовании Петербури-теэ. «Однако если осенью мы обоснованно переименуем Московский бульвар в Ласнамяэ, чем отличается Петербури-теэ?» - задался он вопросом.
Пере отметил, что Россия нападает на своих соседей с 2008 года. «Почему мы сохраняем название улицы, данное в период оккупации, когда раньше, до 1948 года, эта улица называлась Сууру-Раэвалла? Возможно, стоит рассмотреть современный вариант и переименовать ее, например, в Раквереское шоссе? Я думаю, что это стоит обсудить», - сказал он.
Вице-мэр добавил, что в Таллинне еще есть улицы, название которых берут свое начало со времен оккупации, и их переименование тоже стоит обсудить: «Например, нынешняя улица Выйстлусе во времена Первой республики называлась Африканской улицей, и была переименована в 1955 году».
«Улица Туру до 1948 года называлась улицей Хеэринга. Улица и переулок Туукри до 1950 года были (Новой) Голландской улицей. Разумно ли переименовать их и, например, улицы Сирби и Васара, безусловно, стоит обсудить с историками и архитекторами», - подытожил он.
Москва слезам не верит
Вопрос о переименовании Московского бульвара в Ласнамяэ начал активно обсуждаться еще в 2022 году после полномасштабного вторжения России в Украину. В марте того года Партия зеленых предложила переименовать Московский бульвар в Киевский.
«Учитывая нынешние события в Восточной Европе, мы должны показать свое единство с Украиной и выразить поддержку мира на языке символов. Город Таллинн играет важную роль как носитель европейских ценностей. В столице независимой Эстонии Таллинне нет места бульвару, названному в честь антиевропейских ценностей», - говорилось в их обращении, которое было направлено мэру Михаилу Кылварту и вице-мэру Мадле Липпус.
Спустя несколько дней бывшая старейшина Ласнамяэ Юлианна Юрченко не поддержала это предложение. «Очевидно, такое решение вызовет дополнительное напряжение в местном сообществе», - сказала она Rus.ERR.
«Согласна я только с одним: место, посвященное Украине, в Таллинне может быть. В городе есть зеленые зоны, не имеющие сегодня никаких имен, почему бы не присмотреться к ним? И, насколько мне известно, таллиннская комиссия по топонимам обсудит эту тему уже в скором времени», - добавила Юрченко.
Активное обсуждение продолжились в начале апреля этого года, когда по предложению председателя комиссии по образованию и культуре Таллиннского городского собрания Кайрет Реммак-Грассманн (Центристская партия), комиссия по образованию и культуре направила на рассмотрение Таллиннского городского собрания законопроект, согласно которому парк Тондилоо будет переименован в парк Кивила, а Московский бульвар станет бульваром Тондилоо.
Соответствующий проект решения, однако, не был включен в повестку дня заседания Таллиннского городского собрания 4 апреля.
Как ранее сообщал Rus.ERR, фракция «Отечества» в Таллиннском городском собрании поднимала вопрос о переименовании Московского бульвара еще прошлом году, но тогда этот вопрос остался нерешенным.
По мнению руководителя таллиннского отделения «Отечества» Рийны Солман, участвовавшей весной в коалиционных переговорах, основной причиной было нежелание бывшей городской управы заниматься этим вопросом.
Согласно плану действий городской управы, бульвар должен получить новое название не позднее октября, и Солман надеется, что комиссия по топонимам обсудит этот вопрос после летних каникул.
Центристы: вопрос с Московским бульваром был бы давно решен, если бы нынешняя коалиция не начала тормозить этот процесс
Депутат Таллиннского городского собрания от Центристской партии Моника Хауканымм, с другой стороны, считает необходимым опровергнуть постоянно повторяющееся утверждение, что предыдущая, возглавляемая центристами коалиция, якобы задерживала переименование Московского бульвара.
Она отметила, что тему переименования поднял в городском собрании представитель EKRE Харри Кинго, предложивший переименовать Московский бульвар.
«Сегодняшняя коалиция, образно говоря, пытается взломать уже открытые двери. Создается видимость, что теперь все станет более ориентированным на эстонские интересы, но реальность такова, что Центристская партия уже давно и тщательно подготовила почву как для перехода на эстоноязычное образования, так и для переименования Московского бульвара. Решения по переименованию были предложены еще в марте, и вопрос был бы давно решен, и улица получила бы новое название, если бы нынешняя коалиция не начала тормозить этот процесс», - сказала Хауканымм.
По ее словам, этот вопрос ждал включения в повестку дня городского собрания целый месяц, и несмотря на вопросы, почему все затягивается, по инициативе «Отечества» было решено отложить его в долгий ящик.
«Теперь же с уверенностью заявляется, что тема получила развитие якобы после назначения нового городского правительства. Но это опять не соответствует действительности. Центристская партия не только была готова к переименованию, но и предприняла конкретные шаги», - подчеркнула депутат горсобрания.
«Что касается предложения вице-мэра Пере переименовать Петербури-теэ в, например, Раквереское шоссе, то я хотел бы напомнить уважаемому вице-мэру, что это вопрос, требующий обсуждения и вовлечения жителей города. Возникает вопрос: почему именно Раквереское шоссе? Почему это не может быть Нарвское шоссе, что дало бы четкий сигнал о том, что Нарва - эстонский город и таким останется? Вариантов названий много, и если есть желание изменить название, это всегда можно обсудить, и Центристская партия не против этого», - добавила Хауканымм.
Однако она не считает правильным, что это должно быть решением вице-мэра: «Сегодня вице-мэр Пере несет ответственность за множество важных для горожан вопросов, по которым ждут четких заявлений, будь то план разделения реконструкции Петербури-теэ, нерешенные проблемы с мусорными ящиками для почты или исследование мобильности, которые явно предвзяты и настроены против автомобилистов».
Хауканымм добавила, что заниматься вопросами названий улиц и дорог, похоже, является характерной чертой сегодняшней коалиции: «То есть они занимаются популистскими темами, потому что в крупных и принципиальных вопросах достичь консенсуса невозможно».
Синяя улица?
В среду, 21 августа, председатель фракции EKRE Таллиннского горсобрания Март Каллас подал в комиссию Таллиннской горуправы по наименованиям заявление с предложением переименовать улицу Юхана Смуули, мост Юхана Смуули и виадук Юхана Смуули, предложив в качестве нового название «Синине».
«Поскольку в этом районе есть и другие названия улиц, связанные с цветами, а Синей улицы в Таллинне нет, это подходящий выбор для этого района», - объяснил Каллас свое предложение.
Комиссия по наименованиям Таллиннской горуправы после получения предложения должна принять решение в течение нескольких месяцев.