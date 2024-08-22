Без Петербурга и Москвы: власти столицы думают о переименовании улиц, центристы не против

Центристы: вопрос с Московским бульваром был бы давно решен, если бы нынешняя коалиция не начала тормозить этот процесс

Депутат Таллиннского городского собрания от Центристской партии Моника Хауканымм, с другой стороны, считает необходимым опровергнуть постоянно повторяющееся утверждение, что предыдущая, возглавляемая центристами коалиция, якобы задерживала переименование Московского бульвара.

Она отметила, что тему переименования поднял в городском собрании представитель EKRE Харри Кинго, предложивший переименовать Московский бульвар.

«Сегодняшняя коалиция, образно говоря, пытается взломать уже открытые двери. Создается видимость, что теперь все станет более ориентированным на эстонские интересы, но реальность такова, что Центристская партия уже давно и тщательно подготовила почву как для перехода на эстоноязычное образования, так и для переименования Московского бульвара. Решения по переименованию были предложены еще в марте, и вопрос был бы давно решен, и улица получила бы новое название, если бы нынешняя коалиция не начала тормозить этот процесс», - сказала Хауканымм.

По ее словам, этот вопрос ждал включения в повестку дня городского собрания целый месяц, и несмотря на вопросы, почему все затягивается, по инициативе «Отечества» было решено отложить его в долгий ящик.