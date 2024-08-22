Однако вариант избрания нового предстоятеля пока, по всей видимости, не рассматривается. «Для нашей церковной структуры нет здесь никаких поводов... То есть митрополит против церкви не ошибался, не совершал какие-либо церковные преступления, из-за которых мы могли бы сейчас сказать, что мы его уже не признаем своим предстоятелем. Он остается главой нашей Эстонской православной церкви», - пояснил епископ Тартуский, викарий Таллиннской епархии Даниил.

В начале августа епископ Даниил заявил, что и руководство церкви, и прихожане против перехода ЭПЦ МП в подчинение Эстонской апостольской православной церкви Константинопольского патриархата, на котором настаивают светские власти Эстонии.

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Известный богослов Андрей Кураев, ранее комментируя Rus.Postimees желание правительства Эстонии добиться независимости ЭПЦ от Москвы, указывал на то, что формальное переоформление бумаг не избавит от тех проблем, которые беспокоят нынешнее эстонское правительство.