У Эстонской православной церкви Московского патриархата (ЭПЦ МП) нет никаких оснований менять своего предстоятеля. Так считает епископ Тартуский Даниил, его цитирует ERR.
20 августа Собор Эстонской православной церкви Московского патриархата (ЭПЦ МП) принял новую редакцию устава, из которой убраны все упоминания о Московском патриархате. В частности, было изменено название Церкви на «Эстонская Православная Церковь».
Представители церкви отмечали, что эти шаги были предприняты по рекомендации Министерства внутренних дел Эстонии, которое желает, чтобы эта религиозная организация полностью отделилась от Русской православной церкви, сообщает «Актуальная камера».
По словам министра внутренних дел Лаури Ляэнеметса, пока рано комментировать изменения, одобренные на заседании Собора Эстонской православной церкви Московского патриархата (ЭПЦ МП), поскольку формулировка и, следовательно, фактическое содержание еще не известно.
«Я надеюсь, что это не косметические административные изменения, а реальные шаги в направлении прекращения подчинительной связи с Московским патриархатом», - сказал Ляэнеметс.
«Во-первых, на вчерашнем заседании Собора ЭПЦ МП была одобрена новая редакция устава, но, согласно нынешней системе, решение не может вступить в силу до тех пор, пока его не утвердит сам Патриарх Кирилл. Принимая это во внимание, как можно говорить, что Патриарх Кирилл не имеет влияния на здешнюю церковь? Кроме того, на вчерашнем заседании удаленно присутствовал митрополит Евгений, чей вид на жительство не продлили из соображений безопасности, но который, тем не менее, продолжает руководить церковью из Москвы», - пояснил Ляэнеметс.
По словам Ляэнеметса, шаги, предпринятые ЭПЦ МП в последние месяцы, можно только приветствовать, однако государство хочет, чтобы церковь разорвала и фактические отношения подчинения с Московским Патриархатом.
Однако вариант избрания нового предстоятеля пока, по всей видимости, не рассматривается. «Для нашей церковной структуры нет здесь никаких поводов... То есть митрополит против церкви не ошибался, не совершал какие-либо церковные преступления, из-за которых мы могли бы сейчас сказать, что мы его уже не признаем своим предстоятелем. Он остается главой нашей Эстонской православной церкви», - пояснил епископ Тартуский, викарий Таллиннской епархии Даниил.
В начале августа епископ Даниил заявил, что и руководство церкви, и прихожане против перехода ЭПЦ МП в подчинение Эстонской апостольской православной церкви Константинопольского патриархата, на котором настаивают светские власти Эстонии.
Известный богослов Андрей Кураев, ранее комментируя Rus.Postimees желание правительства Эстонии добиться независимости ЭПЦ от Москвы, указывал на то, что формальное переоформление бумаг не избавит от тех проблем, которые беспокоят нынешнее эстонское правительство.
«Если бы Эстонская церковь была бы действительно независимой от патриарха Кирилла, она бы, наверное, сочла необходимым поставить некий фильтр на российскую церковную пропаганду. И тогда ей пришлось бы регулярно вступать с ней в гласную полемику. Эстонская церковь тогда бы регулярно говорила прихожанам, что им не надо прислушиваться к московскому патриарху, так как его оценки очень часто не имеют основания в Евангелии, или указывала бы, когда он поступает не по-христиански. А руководство церкви давало немало поводов для такого рода гласных оспариваний», - напомнил Кураев.
Но ничего этого Эстонская епархия никогда не делала и не делает, утверждает богослов.
«Поэтому, когда она [ЭПЦ МП], с одной стороны, заявляет, что молчит, поскольку находится вне политики, а с другой стороны, ничего не делает для того, чтобы приглушить громкость московской радиоточки, которая транслируется в уши и души прихожан, то я понимаю обеспокоенность тех, кто задается вопросом, а не становится ли действительно Эстонская епархия московской колонной», - объяснял Кураев простой и понятный путь демонстрации независимости ЭПЦ от патриарха Кирилла.
В конце марта Всемирный русский народный собор, который возглавляет патриарх РПЦ МП Кирилл, признал войну России в Украине священной. Синод Эстонской православной церкви Московского патриархата осудил идею «священной войны». Митрополит ЭПЦ МП Евгений снова отмолчался.