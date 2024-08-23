«Заставляли пить водку»: рэпер из ЕС, который любил Путина, пытается сбежать из российской армии

Год назад датчанин получил вид на жительство в РФ, но затем процесс легализации затянулся. В надежде получить российское гражданство датчанин подписал контракт с Минобороны. Он верил, что сможет сам себе выбрать должность в армии. Хоффгар хотел стать пограничником в Сибири. Однако, его отправили на фронт в Украину.

«Служил под Луганском в подразделении, которое запускает беспилотники», - пишет «Медиазона».

Какие именно задачи выполнял Хоффгар, не уточняется. Беспилотники на фронте используются и для разведки, и для нанесения ударов по живой силе противника и военной технике.

При этом датчанин жаловался, что сослуживцы заставляют его пить водку и намекают, что он шпионит на США или Данию.

«Хоффгор также рассказывал, что над ним издеваются сослуживцы - граждане Непала», - рассказывает издание о разочаровании европейца.

«Медиазона» уточняет, что на данный момент юридически контракт датчанина с российской армией еще не разорван. Ему предстоит пройти еще одну инстанцию в Военном кассационном суде в Новосибирске.

В январе 2024 года Путин подписал указ, которым упростил получение российского гражданства для иностранцев, заключивших контракты с Минобороны. В августе 2024 года Путин подписал указ, который позволяет получать ВНЖ в РФ все жители стран, где навязывают «деструктивные неолиберальные идеологические установки, противоречащие традиционным российским духовно-нравственным ценностям».