Гражданин Дании судится с российской армией. Мужчина ранее переехал в Россию, т.к. поверил Путину. Ради гражданства РФ он пошел в армию, но попал на войну. Ему не понравилось. Он боится уголовной ответственности после возвращения домой.
«Заставляли пить водку»: рэпер из ЕС, который любил Путина, пытается сбежать из российской армии
Военный суд в России признал незаконным заключение контракта с Минобороны РФ гражданином Дании Никласом Хоффгором. Об этом сообщает издание «Медиазона», чей корреспондент побывал на заседании 2-го Западного окружного военного суда.
«Человек приехал в Россию, чтобы здесь жить и хотел быть полезным, он хочет помочь. У них [Минобороны] свои задачи - надо говорить об объективных фактических обстоятельствах дела, а суд первой инстанции их не оценил», - заявил адвокат европейца Роман Петров.
Ранее датчанин уже неудачно пытался разорвать контракт в другом суде России.
Хоффгор настаивал в суде, что при заключении контракта с Минобороны РФ он не понимал его сути, поскольку не знает русского языка. Ранее адвокат датчанина рассказывал в СМИ, что его клиент опасается уголовного преследования на родине за наемничество.
Никлас Хоффгор приехал в Россию летом 2023 года, поскольку симпатизировал Владимиру Путину, был не согласен с ценностями Европы и недоволен «ухудшением политического климата».
Мужчине 33 года, он получил популярность в 20 лет как рэп-исполнитель Stanley Most. В 2018 году он объявил о завершении музыкальной карьеры. Тогда он вспоминал, как однажды в копенгагенском баре его остановили трое датчан, служивших в Ираке. Ветераны НАТО рассказали рэперу, как слушали его музыку в окопах, и она напомнила им о родине.
Год назад датчанин получил вид на жительство в РФ, но затем процесс легализации затянулся. В надежде получить российское гражданство датчанин подписал контракт с Минобороны. Он верил, что сможет сам себе выбрать должность в армии. Хоффгар хотел стать пограничником в Сибири. Однако, его отправили на фронт в Украину.
«Служил под Луганском в подразделении, которое запускает беспилотники», - пишет «Медиазона».
Какие именно задачи выполнял Хоффгар, не уточняется. Беспилотники на фронте используются и для разведки, и для нанесения ударов по живой силе противника и военной технике.
При этом датчанин жаловался, что сослуживцы заставляют его пить водку и намекают, что он шпионит на США или Данию.
«Хоффгор также рассказывал, что над ним издеваются сослуживцы - граждане Непала», - рассказывает издание о разочаровании европейца.
«Медиазона» уточняет, что на данный момент юридически контракт датчанина с российской армией еще не разорван. Ему предстоит пройти еще одну инстанцию в Военном кассационном суде в Новосибирске.
В январе 2024 года Путин подписал указ, которым упростил получение российского гражданства для иностранцев, заключивших контракты с Минобороны. В августе 2024 года Путин подписал указ, который позволяет получать ВНЖ в РФ все жители стран, где навязывают «деструктивные неолиберальные идеологические установки, противоречащие традиционным российским духовно-нравственным ценностям».
Ранее в августе корреспондент Rus.Postimees попытался завербоваться в российскую армию под видом безработного водителя, гражданина Эстонии.
«Для вас у нас есть интернациональный батальон. Но проезд до нас будет за ваш счет, если вы не гражданин Российской Федерации. Приезжайте, мы вас возьмем. У нас иностранцев берут», - заявили нашему журналисту вербовщики в армию РФ.
«Если кто-либо из живущих в Эстонии граждан России подумывает о том, чтобы отправиться воевать на стороне России, то напомню - это уголовно наказуемое преступление. Мы этого не простим», - заявляла после объявления в РФ мобилизации осенью 2022 года в то время премьер-министр Эстонии Кая Каллас.
Участие в военных действиях или их поддержка на стороне агрессора влечет за собой уголовную ответственность для жителей Эстонии с любым гражданством, так же, как и для лиц без гражданства.
В октябре 2022 года депутаты Рийгикогу приняли заявление «Об осуждении аннексии территории Украины и объявлении российского режима террористическим». Власти Эстонии неоднократно рекомендовали жителям Эстонии воздержаться от поездок в Россию в целях безопасности.