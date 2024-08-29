Обязательная срочная служба для женщин в Эстонии не обсуждается, сообщили в Минобороны

В настоящее время говорить о перспективах введения обязательной срочной службы для женщин в Эстонии преждевременно. Об этом Rus.Postimees сообщили в Министерстве обороны Эстонии в ответ на просьбу прокомментировать возможность включения женщин в обязательный призыв.

«Введение обязательной срочной службы для женщин - это в конечном счете вопрос политического решения. Количество призывников в последние годы увеличилось, и увеличение числа призывников зависит от рекомендаций командующего Силами обороны», - заявили Rus.Postimees в Министерстве обороны Эстонии.

Этот вопрос не обсуждался, как план действий, в том числе и потому что его нет в коалиционном соглашении партий, которые в настоящее время отвечают за работу правительства.

Два дня назад министр обороны Латвии сообщил, что обязательная срочная служба для женщин в соседней с Эстонией стране может быть введена в ближайшие годы.

Читайте также За рубежом Обязательную военную службу для женщин могут ввести в Латвии с 2028 года

Оптимальным временем может стать 2028 год, когда на военную службу планируется призвать 4000 человек, уточнил глава военного ведомства Андрис Спрудс. Министр обороны Латвии уточнял, что в любом случае инициатива сначала будет подробно обсуждена политиками и гражданами, а реализована он может быть, когда условия для уже служащих в армии женщин будут отвечать современным требованиям. Для этого нужно адаптировать оборудование, одежду, обмундирование, пояснил Спрудс.

Ранее Rus.Postimees уже обсудил с жителями Таллинна идею обязательной армейской службы для женщин. Мнения разделились.

На этом фоне Министерство обороны Эстонии планирует легализовать в Рийгикогу поправки, которые позволят иностранным добровольцам проходить военную подготовку.

«Они могут быть выходцами из Германии, Сингапура, Австралии или США, и ценят Эстонию так высоко, что хотели бы также ее защищать», - говорила в начале июля начальник юридического отдела министерства обороны Лаури Крийза.

Предполагается, что иностранец, подписавший контракт, помимо прочего, будет иметь право участвовать в военной подготовке. Обучение будет проходить через Кайтселийт.