«Монголия импортирует 95% своих нефтепродуктов и более 20% электроэнергии от наших ближайших соседей (Монголия с севера граничит с РФ, а с юга с Китаем - прим.ред.). Поставки ранее уже сталкивались с перебоями по техническим причинам. Эти поставки критически важны для обеспечения нашего существования и существования нашего народа», - сказал Politico представитель монгольского правительства.

Вторая причина отказа от ареста Путина - традиции дипломатии Монголии.

«Монголия всегда придерживалась политики нейтралитета во всех своих дипломатических отношениях, что подтверждается нашими заявлениями», - добавил собеседник журналистов, имя которого Politico не называет.

Монголия ратифицировала Римский статут, что подразумевает исполнение решений Международного уголовного суда в Гааге. Ордер на арест Путина был выдан МУС 7 марта 2023 года за преступления против детей Украины. С тех пор Путин ни разу не посещал страны, которые ратифицировали Римский статут.

Почему Международный уголовный суд в Гааге выдал ордер на арест Путина только по депортации детей. Почему Украина не ратифицирует Римский статут, который создал МУС. Можно ли выкрасть Путина, сколько ему могут дать, и какие примеры из прошлого напоминает решение МУС выдать ордер на арест президента РФ и детского омбудсмена при нем. Об этом Rus.Postimees ранее рассказал сотрудник центра по международным судам Копенгагенского университета, включенный в список помощников адвокатов, допущенных к практике в МУС, Глеб Богуш.

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