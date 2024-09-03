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Отказ арестовать Путина Монголия объяснила энергетической зависимостью от Москвы (1)

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Путин радуется своему визиту в Монголию, 3 сентября 2024 года.
Путин радуется своему визиту в Монголию, 3 сентября 2024 года. Фото: AP / Scanpix

Правительство Монголии ответило на критику западных политиков, которые во вторник выразили сожаление после того, как Улан-Батор не стал задерживать президента России Владимира Путина по ордеру Международного уголовного суда (МУС) в Гааге.

«Монголия импортирует 95% своих нефтепродуктов и более 20% электроэнергии от наших ближайших соседей (Монголия с севера граничит с РФ, а с юга с Китаемприм.ред.). Поставки ранее уже сталкивались с перебоями по техническим причинам. Эти поставки критически важны для обеспечения нашего существования и существования нашего народа», - сказал Politico представитель монгольского правительства.

Вторая причина отказа от ареста Путина - традиции дипломатии Монголии.

«Монголия всегда придерживалась политики нейтралитета во всех своих дипломатических отношениях, что подтверждается нашими заявлениями», - добавил собеседник журналистов, имя которого Politico не называет.

Монголия ратифицировала Римский статут, что подразумевает исполнение решений Международного уголовного суда в Гааге. Ордер на арест Путина был выдан МУС 7 марта 2023 года за преступления против детей Украины. С тех пор Путин ни разу не посещал страны, которые ратифицировали Римский статут.

Почему Международный уголовный суд в Гааге выдал ордер на арест Путина только по депортации детей. Почему Украина не ратифицирует Римский статут, который создал МУС. Можно ли выкрасть Путина, сколько ему могут дать, и какие примеры из прошлого напоминает решение МУС выдать ордер на арест президента РФ и детского омбудсмена при нем. Об этом Rus.Postimees ранее рассказал сотрудник центра по международным судам Копенгагенского университета, включенный в список помощников адвокатов, допущенных к практике в МУС, Глеб Богуш.

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Владимир Путин прибыл в Монголию с официальным визитом еще 2 сентября. Пресс-секретарь президента РФ говорил, что в Кремле не беспокоятся в связи с ордером на арест Путина, т.к. у Москвы «прекрасный диалог с нашими друзьями из Монголии».

Бездействие Монголии по вопросу задержания Путина вызвало волну критики и западных лидеров и политиков.

«В случае, если Монголия не исполнит своего обязательства как государство-член МУС, Европейский союз должен послать Монголии четкий сигнал в виде дипломатических и экономических мер», - заявил евродепутат от Эстонии, бывший министр иностранных дел Урмас Паэт.

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«То, что правительство Монголии решило расстелить красную дорожку для Путина вместо того, чтобы арестовать его, сильно подрывает Международный уголовный суд и мировую правовую систему. У Монголии был исторический шанс способствовать окончанию войны России в Украине, но она от этого отказалась. Российские военные преступники должны быть наказаны», - заявил в свою очередь глава МИД Эстонии Маргус Цахкна.

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