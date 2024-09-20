Украинцы уже в 2024 году могут обогнать россиян по числу покупок недвижимости в Финляндии

Типичный покупатель - это русский, проживающий в Финляндии, а продавец - россиянин, который чаще всего живет в Санкт-Петербурге или в другом месте России.

После этого корреспондент Rus.Postimees связался с одним из россиян владельцев финской недвижимости. Он вместе со своей семьей много лет пользуется дачей недалеко от границы с Россией. Продавать свою дачу он не спешит, признавая трудности, которые возникли после 24 февраля 2022 года.

«Нам будет очень непросто продать. И получить деньги. А во-вторых, мы вообще никаких причин продавать не видим. Рано или поздно это все закончится, и мы вернемся. После 1939 года же как-то устаканилось. В моей жизни поменялось очень мало чего. По выходным не ездим на дачу - вот и вся разница. С платежами за дом помогают друзья. Когда было нужно приехать, прилетели через Милан, - сказал житель Петербурга, у которого все еще действует финская шенгенская виза. - Ну а потом итальянцы без проблем дают визы».

Правительство Финляндии с ноября 2023 года закрыло все автотранспортные пропускные пункты на границе с РФ, из-за гибридной атаки России с использованием мигрантов, которые запрашивали международную защиту в ЕС. «Сейчас, в данный момент, нет никаких условий для того, чтобы снова открыть границу», - сказал президент Финляндии Александер Стубб 27 августа.

В июне парламент Финляндии одобрил законопроект Минюста, который облегчает процедуру конфискации недвижимости, если владельцы не выходят на связь или допустили просрочку в платежах.

После этой новости Rus.Postimees узнал о планах руководства Эстонии относительно запретов владения недвижимостью россиянами, как на запрет влияет долгосрочный ВНЖ, сколько всего в стране собственников из РФ и какие иностранцы сегодня покупают недвижимость в Эстонии чаще всего.