Граждане Украины все активнее покупают недвижимость в Финляндии. В том числе в приграничных с Россией районах. Об этом сообщает Yle. Ранее Rus.Postimees рассказывал, что россияне распродают свою недвижимость в новой стране НАТО, но далеко не все.
Украинцы уже в 2024 году могут обогнать россиян по числу покупок недвижимости в Финляндии
Сделки с недвижимостью в Финляндии, в которых покупателями выступают граждане Украины, растут стремительными темпами, сообщает портал Yle. В этом году украинцы могут обогнать россиян по объему покупок.
«За период с января по июнь Минобороны выдало гражданам Украины 57 разрешений на приобретение недвижимости, а граждане России получили 64 таких разрешения. Если нынешние темпы на рынке недвижимости сохранятся, то в этом году украинцы могут стать крупнейшей группой покупателей из-за пределов ЕС и ЕЭЗ», - сообщает финское СМИ.
Сделки, совершаемые россиянами, проживающими в России, практически прекратились, уточнили рранее в Минобороны Финляндии. Именно у этого финского министеррства, возглавляемого Антти Хакканеном, есть объективная статистика по этим сделкам, так как в Финляндии все сделки с недвижимостью, совершаемые лицами, прибывающими из стран, не входящих в ЕС и ЕЭЗ проверяются военным ведомством.
Yle рассказывает об украинской семье, которая поселилась недалеко от городка Тохмаярви в шести километрах от погранперехода в российскую Карелию.
«Для нас это идеальное место, чтобы обосноваться. И здесь это направление не кажется опасным, - указывая в сторону России, объясняет Олександр, глава семьи, которая после нападения России на Украину сперва жила в США. - Мой друг рассказал мне про это место, и оно показалось мне идеальным».
Семья с двумя несовершеннолетними дочками не знает, сможет ли она вернуться когда-либо в Украину.
В конце августа журналисты Yle сообщили, что россияне, проживающие в РФ, продают недвижимость в Савонлинна и Юго-Восточной Финляндии, так как санкции делают их содержание и использование практически невозможным. Почти половина таких объектов были проданы по цене менее 30 000 евро.
Типичный покупатель - это русский, проживающий в Финляндии, а продавец - россиянин, который чаще всего живет в Санкт-Петербурге или в другом месте России.
После этого корреспондент Rus.Postimees связался с одним из россиян владельцев финской недвижимости. Он вместе со своей семьей много лет пользуется дачей недалеко от границы с Россией. Продавать свою дачу он не спешит, признавая трудности, которые возникли после 24 февраля 2022 года.
«Нам будет очень непросто продать. И получить деньги. А во-вторых, мы вообще никаких причин продавать не видим. Рано или поздно это все закончится, и мы вернемся. После 1939 года же как-то устаканилось. В моей жизни поменялось очень мало чего. По выходным не ездим на дачу - вот и вся разница. С платежами за дом помогают друзья. Когда было нужно приехать, прилетели через Милан, - сказал житель Петербурга, у которого все еще действует финская шенгенская виза. - Ну а потом итальянцы без проблем дают визы».
Правительство Финляндии с ноября 2023 года закрыло все автотранспортные пропускные пункты на границе с РФ, из-за гибридной атаки России с использованием мигрантов, которые запрашивали международную защиту в ЕС. «Сейчас, в данный момент, нет никаких условий для того, чтобы снова открыть границу», - сказал президент Финляндии Александер Стубб 27 августа.
В июне парламент Финляндии одобрил законопроект Минюста, который облегчает процедуру конфискации недвижимости, если владельцы не выходят на связь или допустили просрочку в платежах.
После этой новости Rus.Postimees узнал о планах руководства Эстонии относительно запретов владения недвижимостью россиянами, как на запрет влияет долгосрочный ВНЖ, сколько всего в стране собственников из РФ и какие иностранцы сегодня покупают недвижимость в Эстонии чаще всего.