ВАДИМ ШТЕПА Как сохранить демократическую независимость Эстонии в условиях столкновения сверхдержав?

Ни у какого американского президента нет права снимать и назначать губернаторов, как это с легкостью делает российский. В каждом штате есть своя легислатура (конгресс, парламент), которая может принимать свои собственные законы, расходящиеся с соседями. В России же все региональные парламенты причесаны под одну имперскую гребенку и в целом являются лишь мини-клонами Госдумы.

Как сохранить свободное государство?

Мне очень нравится перевод латинского слова «республика» на эстонский – vabariik, то есть «свободное государство». Многопартийная парламентская республика в Эстонии выглядит гораздо более демократической моделью, чем персоналистская власть в крупных странах.

Но насущный вопрос состоит в том, как сохранить эту демократическую независимость в условиях глобального столкновения «сверхдержав»? Логика ведет к тому, что в ближайшие годы противостояние империй будет только усиливаться, хотя в случае победы Трампа может завершиться «новой Ялтой». Это когда рядом сядут американский президент, кремлевский «царь» и китайский председатель, и на троих поделят планету. А все малые страны вновь окажутся «разменной монетой» в этой геополитической игре империй.

На мой взгляд, свободное государство можно сохранить и защитить корректной внешней и внутренней политикой. Но пока, к сожалению, наблюдаются ошибки по обоим направлениям.