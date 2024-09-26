На фоне персоналистской власти в крупных странах многопартийная парламентская республика в Эстонии выглядит гораздо более демократической моделью. Публицист Вадим Штепа призывает задуматься, что нужно сделать, чтобы сохранить за Эстонией и некоторыми другими малыми странами это преимущество. Это не может быть легкой задачей, ведь все ведет к тому, что в ближайшие годы противостояние империй будет только усиливаться. Или же, в случае победы Трампа, оно завершится «новой Ялтой», что было бы еще опаснее.
ВАДИМ ШТЕПА ⟩ Как сохранить демократическую независимость Эстонии в условиях столкновения сверхдержав?
Фрэнсис Фукуяма с его теорией либерального «конца истории», наступающего после краха мирового коммунизма, очевидно, ошибся. Спустя 30 лет после выхода его оптимистической книги наблюдается ровно противоположная картина. «Глобализация», которой кто-то восхищался, а кто-то ею пугал, уступила место довольно тревожному «многополярному миру», составленному из ряда конкурирующих империй.
Джордж Оруэлл, напротив, оказался пророком: он изобразил будущее как геополитическую борьбу Океании, Евразии и Истазии, в каждой из которых единолично правит свой «большой брат». Это едва ли не напрямую проецируется на нынешнюю реальность.
Россия (Евразия) с режимом несменяемого, правящего уже 25 лет «национального лидера». Китай (Истазия) тоже отменил установленный при реформаторе Дэн Сяопине максимальный 10-летний срок председателя. В США (Океании) противостояние между двумя кандидатами в президенты достигло невиданного ранее накала. Их программы выглядят абсолютно несовместимыми, и такой яростной ругани на предвыборных дебатах прежде я не припомню.
Это показывает, что в крупных странах политический персонализм вытесняет демократию как общественную власть народа. И даже в Украине, по наблюдениям местных политологов, президент становится все более авторитарным. Конечно, это можно объяснить условиями войны. Но война и персоналистские империи глубоко взаимосвязаны.
Война двух «Римов»
Любопытно заметить, что у ныне противостоящих России и США есть много своих отсылок к истории Римской империи. Причем каждое из этих государств считает себя ее символическим «преемником».
Американские сенаторы (это ведь латинское слово) заседают в Капитолии - здании, выстроенном по канонам древнеримской архитектуры. Это стремление к «римскому преемству» выглядит исторически удивительным, поскольку Штаты изначально создавались как федеративная республика и именно в противостоянии Британской империи. А сегодня весь окружающий мир, затаив дыхание, ждет, кто же станет в ноябре новым «римским императором»? Поскольку от этого зависит весь дальнейший ход глобальной политики.
Впрочем, Россия не в меньшей степени претендует на «римское наследие». Эта претензия опирается на средневековую доктрину «Москва - третий Рим», которая вдохновляет Россию мессианскими амбициями. Смешно, конечно, когда вчерашние коммунисты и комсомольцы вдруг принялись восстанавливать самодержавную империю и учить весь окружающий мир «традиционным ценностям». С точки зрения Константинопольского патриархата («первого по чести» в мировом православии), доктрина «русского мира», проповедуемая патриархатом Московским, выглядит безусловной «этнофилетической» ересью.
О различиях Евразии и Океании
Но если представить себе падение путинского режима и становление в России парламентской республики, станет ли это крушением империи? Вряд ли. Для такой гигантской страны парламентаризм должен идти рука об руку с федерализмом, с настоящей политической субъектностью всех регионов, многие из которых по числу населения превосходят Эстонию. Но все региональные партии сегодня в России запрещены, разрешены только те, чьи «политбюро» заседают в имперской метрополии.
США часто критикуют за их «имперскую» внешнюю политику, но вот внутреннее устройство этой страны совершенно невозможно назвать имперским. Это реальная федерация, там нет никакой «римской метрополии», политика и экономика совершенно децентрализованы, большинство налогов остается в самих штатах, а не уходит в Вашингтон (как в России - в Москву).
Ни у какого американского президента нет права снимать и назначать губернаторов, как это с легкостью делает российский. В каждом штате есть своя легислатура (конгресс, парламент), которая может принимать свои собственные законы, расходящиеся с соседями. В России же все региональные парламенты причесаны под одну имперскую гребенку и в целом являются лишь мини-клонами Госдумы.
Как сохранить свободное государство?
Мне очень нравится перевод латинского слова «республика» на эстонский – vabariik, то есть «свободное государство». Многопартийная парламентская республика в Эстонии выглядит гораздо более демократической моделью, чем персоналистская власть в крупных странах.
Но насущный вопрос состоит в том, как сохранить эту демократическую независимость в условиях глобального столкновения «сверхдержав»? Логика ведет к тому, что в ближайшие годы противостояние империй будет только усиливаться, хотя в случае победы Трампа может завершиться «новой Ялтой». Это когда рядом сядут американский президент, кремлевский «царь» и китайский председатель, и на троих поделят планету. А все малые страны вновь окажутся «разменной монетой» в этой геополитической игре империй.
На мой взгляд, свободное государство можно сохранить и защитить корректной внешней и внутренней политикой. Но пока, к сожалению, наблюдаются ошибки по обоим направлениям.
Израиль - такая же небольшая страна, как и Эстония. Пусть по числу населения он нас превосходит, но по территории вдвое уступает. Но выживание и развитие малых стран в неоимперскую эпоху очень зависит от их сотрудничества и взаимопонимания. Зачем Эстония проголосовала за антиизраильскую резолюцию в ООН, мне совершенно непонятно.
А внутренняя политика страны, желающей быть независимой от империй, должна ориентироваться на межэтническое согласие и гражданскую солидарность. В идеале - по модели Швейцарии, где люди разных этносов (немцы, французы, итальянцы) чувствуют себя именно швейцарцами, а не «патриотами» Германии, Франции или Италии.
К сожалению, за последние годы мне часто доводится наблюдать такую картину: многие представители русскоязычного сообщества Эстонии абсолютно погружены в российскую имперскую пропаганду. Даже несмотря на то, что все российские телеканалы у нас отключены, они по-прежнему живут «на той частоте».
Накипь имперской пропаганды
Означает ли это, что «все русские - имперцы», как утверждают сторонники этнического взгляда на вещи? Нет, я с этим не соглашусь. Такой подход отдает банальным нацизмом, когда человека делают виноватым в том, что он родился «неправильной» национальности.
На русском языке одинаково вещают имперский ТАСС и Радио Свобода - но их смыслы абсолютно противоположны. Так что дело не в языке, а в тех смыслах, которые через него транслируются.
Сейчас Эстония переводит все образование на государственный язык. Вообще-то это надо было начинать делать еще 30 лет назад, но лучше поздно, чем никогда. Тем не менее, владение языком еще вовсе не определяет политические взгляды. Например, есть такой политик Айво Петерсон, который ездил в оккупированный Россией Донецк. Он наверняка владеет эстонским языком гораздо лучше меня. Но это не мешает ему быть путинским имперцем.
Так что дело, наверное, состоит не столько в языке, сколько в сознании. На мой взгляд, русских жителей Эстонии надо не «эстонизировать», а «европеизировать». И постепенно, шаг за шагом, снимать у них с мозгов накипь имперской пропаганды, показывать преимущества демократических свобод. И потом они уже сами логически придут к необходимости знания языка той страны, где живут.
И свободные медиа здесь играют колоссальную роль. Если вы не будете говорить с эстоноземельцами по-русски, тогда они будут ловить позывные «говорит Москва».