«Пока еще очень рано об этом говорить. Государства выступили со своими намерениями, и сейчас работают над деталями. Это не инициатива, инспирированная НАТО, а договоренность между государствами. На самом деле то же самое происходило и в прошлом, когда мы создавали боевые группы на юго-востоке. У вас были боевые группы в Словакии, Венгрии, Румынии и Болгарии. В Румынии американцы общались с румынами, затем в какой-то момент пришли французы, потом присоединились голландцы, бельгийцы и военные из Люксембурга. Теперь это устоявшаяся практика, когда численность можно увеличивать до бригады. Это было двустороннее или трехстороннее обсуждение, а затем эти силы были переданы командующему НАТО в Европе», - сказал Роб Бауэр.