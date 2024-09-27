Глава Военного комитета НАТО адмирал Роб Бауэр продолжает настаивать на законности ударов Украины по военным целям на территории России. 25 сентября Путин заявил, что РФ применит ядерное оружие в случае подобных атак с использованием оружия, которое Киеву передали страны НАТО, обладающие ядерным оружием.
«Нет военных причин отступать»: глава Военного комитета НАТО об ударах по территории РФ после ядерных угроз Путина (6)
Адмирал Роб Бауэр, который сейчас является высшим военным должностным лицом НАТО, как глава Военного комитета альянса, настаивает на законности ударов Украину по объектам в глубине России.
«С военной точки зрения разумно и правильно атаковать противника в его собственном "дворе", чтобы обезопасить себя. Это то, что Украина делала в последние недели - добилась серьезных успехов, разрушив склады с ракетами и топливом. Это ограничит возможности России продолжать бои, и это замечательно», - сказал Бауэр в интервью профильному американскому изданию Defense News.
Журналист попросил адмирала прокомментировать аргументы лидеров США о невозможности использования американских дальнобойных систем по целям на территории РФ. Один из аргументов состоит в том, что Россия переместила свои аэродромы за пределы приграничной 300-километровой зоны (180 миль). Второй - что у Украины есть свои современные возможности в области беспилотников.
«Я не собираюсь комментировать аргументы, которые используют разные государства. Это их дело», - ответил глава Военного комитета НАТО.
«Это [удары Украины по военным объектам России] законно. Это поддерживается законодательством, потому что это часть самообороны, а самооборона не ограничивается вашими границами. Нет военных причин отступать, как я сказал. Политическая причина - есть», - уточнил адмирал Роб Бауэр.
25 сентября Путин заявил, что Россия изменила свою ядерную доктрину. «Агрессию против России со стороны любой неядерной державы, но при участии или поддержке ядерной державы предлагается рассматривать как их совместное нападение на Российскую Федерацию», - заявил Путин на заседании постоянного совещания Совета Безопасности РФ по ядерному сдерживанию. Ядерный ответ Москвы последует при «достоверной информации о старте в сторону России средств воздушно-космического нападения». Это «самолеты стратегической и тактической авиации, крылатые ракеты, беспилотники, гиперзвуковые и другие летательные аппараты», уточнил Путин.
Вместе с тем, комментируя усиление альянса в регионе Балтийского моря, глава Военного комитета НАТО сказал, что время для размещения сил альянса в Финляндии еще не пришло.
«Пока еще очень рано об этом говорить. Государства выступили со своими намерениями, и сейчас работают над деталями. Это не инициатива, инспирированная НАТО, а договоренность между государствами. На самом деле то же самое происходило и в прошлом, когда мы создавали боевые группы на юго-востоке. У вас были боевые группы в Словакии, Венгрии, Румынии и Болгарии. В Румынии американцы общались с румынами, затем в какой-то момент пришли французы, потом присоединились голландцы, бельгийцы и военные из Люксембурга. Теперь это устоявшаяся практика, когда численность можно увеличивать до бригады. Это было двустороннее или трехстороннее обсуждение, а затем эти силы были переданы командующему НАТО в Европе», - сказал Роб Бауэр.
Глава военного комитета НАТО уточнил, что силы союзников внимательно следят за военными рисками таких стран, как Эстония, Латвия и Литва, выразив надежду на адекватность Путина в плане возможного решения устроить военную провокацию в этой части Европы.
«Если он [Путин] умен, он не станет этого делать. Но в этом и заключается наша политика сдерживания: дать ему понять, что это неразумное решение. Мы проявляем бдительность во всех сферах, чтобы иметь уверенность, что они [власти РФ] знают: мы готовы», - сказал адмирал Роб Бауэр.
В начале 2024 года Путин допустил ввод российских войск в Польшу или в страны Балтии, «если будет нападение на Россию».
Адмирал добавил, что лично объясняет производителям вооружений, что сдерживание - это лучшая инвестиция.
«Что такое сдерживание? Семифутовый вышибала перед ночным клубом, который, вероятно, остановит вас, если вы захотите войти без билета, так ведь? Особенно если у него черный пояс по карате, а может, он даже вооружен. Если же вышибала ростом четыре фута два дюйма, вы просто оттолкнете его и войдете. Вот что такое сдерживание. Это обеспечение того, чтобы наши противники, будь то русские или террористические организации, знали, что нападение на нас - большая ошибка», - уверен Роб Бауэр.
На тему ядерного шантажа Путина ранее в интервью Rus.Postimees высказалась американский политолог, правнучка советского лидера Никиты Хрущева - Нина Хрущева.
О том, может ли ядерный шантаж России удержать Запад от решительных шагов по поддержке Украины, ведущий студии Postimees поговорит с политическим обозревателем, членом украинской общины Эстонии Артемом Дудченко. Смотрите этот прямой эфир на нашем сайте в пятницу 27 сентября в 13.00.