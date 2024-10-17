Вадим Штепа Борьба с квадроберами как признак расчеловечивания

Борцы с квадроберами заявляют, будто бы эта субкультура ведет к «расчеловечиванию». Но на самом деле, расчеловечивание проявляется совсем в другом.

«Великая пародия» и «пятое сословие»

Огромное множество запретов на различные высказывания и стили жизни в путинской России опирается на идеологию «традиционных ценностей», фактически ставшую государственной. Внятно и рационально описать эти «традиционные ценности» никто не может, но по сути эта доктрина обрела столь же тоталитарный характер, как и в свое время советский коммунизм.

В СССР тоже боролись с субкультурами, например, с хиппи и панками. Но забавно, что детсадовцев брежневской эпохи вполне можно было назвать квадроберами - на новогодних утренниках все носили костюмы различных животных и никто не видел в этом никакой проблемы. А вот детей путинской эпохи массово наряжают в красноармейскую форму, и кремлевская власть напрямую угрожает «сатанинскому» Западу ядерным оружием - такой риторики даже Брежнев себе не позволял. И в этом - гораздо более явный признак расчеловечивания, чем в квадроберских играх.