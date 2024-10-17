В последние недели в России развернулась абсурдная борьба с субкультурой квадроберов - детей и подростков, переодевающихся в животных и имитирующих их повадки, пишет публицист Вадим Штепа.
Вадим Штепа ⟩ Борьба с квадроберами как признак расчеловечивания
В Госдуме сочиняют новые запретительные законы и даже министр иностранных дел Лавров жалуется на квадроберов своему армянскому коллеге. «Не знают, что еще запретить», - реагируют блогеры. Хотя эта борьба и запреты вскрывают одну глубокую и потаенную природу нынешней кремлевской власти.
Запрет мировой культуры?
Многие государственные символы восходят к тотемическим образам различных животных. Например, на гербе Эстонии изображены три льва - этот символ заимствован еще в средневековую эпоху у Дании. Львы там тоже не водятся, но тем не менее, «царь зверей» очень распространен в европейской геральдике.
Классическую литературу и современную мультипликацию тоже невозможно представить без образов различных животных, с помощью которых авторы иронически демонстрируют те или иные качества человеческого характера. А дети так психологически познают окружающий мир. И возможно, субкультура квадроберов стала своего рода подростковым протестом против чрезмерной сложности нынешних человеческих отношений, в которых под красивыми обертками зачастую прячется банальное лицемерие. А природное поведение животных выглядит на этом фоне гораздо более естественным.
Если российская власть вознамерилась бороться с образами животных в культуре, ей придется запретить такие культовые мультфильмы, как «Маугли» и «Кот в сапогах», «Бременские музыканты» и «Винни-Пух», «Ну, погоди!» и «Простоквашино». Уж не говоря о «Томе и Джерри», который запретят не потому, что он «квадроберский», а потому что американский. Впрочем, цензуре наверняка подвергнется и «патриотический» мультсериал «Маша и Медведь».
Борцы с квадроберами заявляют, будто бы эта субкультура ведет к «расчеловечиванию». Но на самом деле, расчеловечивание проявляется совсем в другом.
«Великая пародия» и «пятое сословие»
Огромное множество запретов на различные высказывания и стили жизни в путинской России опирается на идеологию «традиционных ценностей», фактически ставшую государственной. Внятно и рационально описать эти «традиционные ценности» никто не может, но по сути эта доктрина обрела столь же тоталитарный характер, как и в свое время советский коммунизм.
В СССР тоже боролись с субкультурами, например, с хиппи и панками. Но забавно, что детсадовцев брежневской эпохи вполне можно было назвать квадроберами - на новогодних утренниках все носили костюмы различных животных и никто не видел в этом никакой проблемы. А вот детей путинской эпохи массово наряжают в красноармейскую форму, и кремлевская власть напрямую угрожает «сатанинскому» Западу ядерным оружием - такой риторики даже Брежнев себе не позволял. И в этом - гораздо более явный признак расчеловечивания, чем в квадроберских играх.
Вообще, слово «традиция» в ее базовом понимании означает познание некоторых метафизических закономерностей, а вовсе не какую-то архаичную политическую диктатуру. И есть такое впечатление, что известные философы-традиционалисты ХХ века словно бы предсказали нынешнюю Россию. Например, Рене Генон предвидел: «Великая пародия явится в этот мир в образе некоей «священной империи». И действительно, государство «Российская Федерация», возникшее в 1991 году, возомнило себя прямым продолжением Российской империи, а в своем гимне напрямую называет себя «священной державой». Пародийность этого режима состоит в том, что все этические нормы там вывернуты наизнанку - например, московский патриарх благословляет агрессивную войну и бомбардировки мирных украинских городов.
Юлиус Эвола писал, что на смену эпохе пролетариата как «четвертого сословия», придет «пятое», которое уже не является в полном смысле человеческим. И действительно, стоит понаблюдать за российскими пропагандистами и прочими представителями кремлевской «элиты», заходящимися в истерической ненависти к свободному миру, чтобы сделать вывод о том, что они реально одержимы какими-то демоническими сущностями. Так что расчеловечивание идет не от каких-то западных субкультур, но выплескивается на планету из недр самой этой «священной империи».
Европеизация или гражданский раскол?
Этот процесс российского расчеловечивания опасен и для Эстонии, где множество русскоязычных жителей продолжают находиться в орбите кремлевской пропаганды. Она отключает нормальную человеческую этику и эмпатию, порождает глухое бесчувствие к жертвам имперской войны и заставляет ее оправдывать.
На мой взгляд, изменить эту ситуацию возможно лишь с помощью европеизации сознания русскоязычных эстоноземельцев. Но если вместо последовательной политики в этом направлении возникают радикальные идеи «искоренения русского языка», они лишь провоцируют этнические конфликты и зеркальным образом отражают кремлевское расчеловечивание.
А завтра эти «правые консерваторы» потребуют «искоренять», например, английский, который несет много «нетрадиционных» трендов - и в итоге технологически продвинутая Эстония с ее глобальным брендом электронного государства превратится в аналог авторитарно-изоляционистской Венгрии. Нужно ли подыгрывать Кремлю в его античеловеческом стремлении раскалывать общества других стран и сеять в них гражданское противостояние?