АНДРЕЙ КУЗИЧКИН Реформисты приносят себя в жертву ради Эстонии. Но кто скажет спасибо?

При этом русские в этой оценке были более категоричны, чем эстонцы. А причины такой нелюбви к министрам и реформистам назывались вне зависимости от национальности: высокие цены, низкие доходы и отсутствие в Эстонии перспектив с хорошей работой и доступным жильём.

Полагаю, что мнение молодёжи отражает как в зеркале настроения в других возрастных категориях. Возможно, молодёжь при этом даже более оптимистична в оценках, так как с возрастом у людей начинает доминировать пессимизм.

К сожалению, я вынужден признать, что Партия реформ стремительно теряет популярность среди избирателей. Думаю, предстоящие в следующем году местные выборы станут для реформистов катастрофой. Почему так случилось?

Партия, ставшая абсолютным победителем на выборах в Рийгикогу в 2023 году, всего через год на выборах в Европарламент потеряла один мандат, рейтинг в общепартийном зачёте реформистов упал практически в два раза, а осень 2025 года грозит Партии реформ тяжелейшим поражением.

И у меня нет уверенности, что действующее правительство вообще доживёт до местных выборов в нынешнем виде. При этом невозможно отрицать, что министры во главе с премьером-реформистом Кристеном Михалом предпринимают титанические усилия для преодоления кризиса в экономике Эстонии.