Финляндия открыла один из пограничных пунктов на границе с Россией ради тысячи евро

Финский пограничный пункт Ниирала в Северной Карелии на границе с РФ, закрытый правительством Финляндии еще в конце 2023 года, был временно открыт в воскресенье 27 октября. Об этом сообщает Yle.

Решение открыть доступ на пограничный КПП связано с аукционом местной таможни по продаже бесхозных велосипедов, которые были оставлены еще в прошлом году, прибывшими из России иностранными просителями убежища.

Yle отмечает, что доступ к погранпереходу обычно блокируется бетонными блоками и колючей проволокой.

«Велосипедов было так много, что это было самое разумное решение. Перемещать почти 200 велосипедов было нерационально», - сообщил начальник смены на КПП Ниирала Пекка Вуотилайнен.

Большую часть техники составили велосипеды российского производства. Некоторые из них были абсолютно новыми. На некоторых даже осталась упаковочная пленка. Просителям убежища приходилось покупать велосипеды в РФ, т.к. на переход границы между Россией и Финляндией пешком традиционно действовал запрет.

«Многие велосипеды - детские, то есть довольно маленькие. Удивительно, как на них вообще ехали через границу», - прокомментировала аукцион жительница приграничного Йоэнсуу Сиско Матфейнен-Халликайнен.

За чужими велосипедами на КПП пришло более ста человек.

«Их передвижение строго контролировалось, так как государственная граница между Финляндией и Россией по-прежнему остается закрытой. Фотосъемка пограничных постов, находящихся менее чем в ста метрах, была строго запрещена», - уточняет Yle.

Велосипеды продавали по несколько штук в одни руки.