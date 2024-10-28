Один из пограничных пунктов на закрытой уже почти год границе Финляндии и России временно открывался в минувшие выходные.
Финляндия открыла один из пограничных пунктов на границе с Россией ради тысячи евро
Финский пограничный пункт Ниирала в Северной Карелии на границе с РФ, закрытый правительством Финляндии еще в конце 2023 года, был временно открыт в воскресенье 27 октября. Об этом сообщает Yle.
Решение открыть доступ на пограничный КПП связано с аукционом местной таможни по продаже бесхозных велосипедов, которые были оставлены еще в прошлом году, прибывшими из России иностранными просителями убежища.
Yle отмечает, что доступ к погранпереходу обычно блокируется бетонными блоками и колючей проволокой.
«Велосипедов было так много, что это было самое разумное решение. Перемещать почти 200 велосипедов было нерационально», - сообщил начальник смены на КПП Ниирала Пекка Вуотилайнен.
Большую часть техники составили велосипеды российского производства. Некоторые из них были абсолютно новыми. На некоторых даже осталась упаковочная пленка. Просителям убежища приходилось покупать велосипеды в РФ, т.к. на переход границы между Россией и Финляндией пешком традиционно действовал запрет.
«Многие велосипеды - детские, то есть довольно маленькие. Удивительно, как на них вообще ехали через границу», - прокомментировала аукцион жительница приграничного Йоэнсуу Сиско Матфейнен-Халликайнен.
За чужими велосипедами на КПП пришло более ста человек.
«Их передвижение строго контролировалось, так как государственная граница между Финляндией и Россией по-прежнему остается закрытой. Фотосъемка пограничных постов, находящихся менее чем в ста метрах, была строго запрещена», - уточняет Yle.
Велосипеды продавали по несколько штук в одни руки.
«Думаю, что на моем веку эту границу не откроют. Да и желания попасть на ту сторону нет никакого», - сказал Yle житель Йоэнсуу Йорма Пяйвинен, купивший несколько новых складных велосипедов, и получивший в дополнение к удачной покупке несколько подержанных экземпляров в плохом состоянии.
Средняя стоимость велосипеда составила всего 5 евро, т.к. суммарно аукцион в Ниирала за 200 проданных велосипедов принес таможенникам более тысячи евро выручки.
Ранее в этом году финская таможня продавала велосипеды просителей убежища в Салла, Кухмо, Хамине, Ваалимаа и Нуийамаа. В общей сложности эти аукционы принесли более 30 000 евро.
После торгов пограничный пункт Ниирала снова закрылся. Власти Финляндии по-прежнему не видят оснований для возобновления работы пограничных пунктов на финлляндско-российской границе.
«На данный момент я по-прежнему считаю, что нет никакой возможности открыть пограничные пункты», - заявлял премьер-министр Финляндии Петтери Орпо в августе.
Глава кабинета министров новой страны-участницы НАТО пояснил, что открытие КПП на границе с РФ невозможно без соответствующих гарантий с российской стороны.
«Нам нужны гарантии того, что Россия готова сотрудничать по модели, где обе страны гарантируют, что на пограничные пункты приезжают только люди с действительными проездными документами. Если это [открытие КПП] приведет к такому же хаосу, который мы наблюдали в конце года, когда на мгновение открыли пограничный переход, то этого нельзя допустить», - уточнял Орпо.
Несколько месяцев СМИ Финляндии обсуждали перспективу открытия границы в случае принятия поправок в местное законодательство, которые позволяли бы отказывать иностранцам в рассмотрении их запроса на международную защиту прямо на границе.
Поправки в правила ЕС о предоставлении международной защиты иностранцам в настоящее время обсуждаются на уровне Еврокомиссии.