НЕДЕЛЯ В ФОКУСЕ «Экзамен» Каи Каллас в Брюсселе, подрыв виадука Канама, кончина Игоря Вольке

Кая Каллас ответила на вопросы евродепутатов

Кандидаты на руководящие посты Еврокомиссии с 4 по 12 ноября проходили в Брюсселе свой последний экзамен - трехчасовой «перекрестный допрос» в соответствующих тематических комиссиях Европарламента. Во вторник, 12 ноября, свой «экзамен» сдавала Кая Каллас, кандидат в верховные представители ЕС по внешней политике и политике безопасности, и в вице-президенты Еврокомиссии.

Каллас, в частности, сказала, что победа Украины является приоритетом для всех нас - ситуация на поле боя сложная, и именно поэтому мы должны каждый день работать, чтобы поддержать Украину. Частью этого должно стать предложение Украине четкого пути в ЕС.

Кая Каллас в Европарламенте. Брюссель, 12.11.2024. Фото: NICOLAS TUCAT

Кая Каллас также отметила, что война в Украине закончится тогда, когда Россия поймет, что совершила ошибку, как это произошло в Афганистане, откуда СССР вывел свои войска. «Если мы действительно поддержим Украину, Россия поймет, что она совершила ошибку и не сможет выиграть эту войну», - сказала Кая Каллас.

Рассуждая о влиянии на войну в Украине и на европейскую безопасность избрания Дональда Трампа президентом США, Кая Каллас сказала, что если посмотреть на историю, изоляционизм никогда не приносил пользу Соединенным Штатам. Каллас отказалась спекулировать на планах США и пообещала стремиться к тому, чтобы ЕС всегда находился за столом переговоров при решении европейских дел, а решение о будущем Украины в первую очередь принимали сами украинцы.