Главными событиями уходящей недели стал «перекрестный допрос» Каи Каллас в Европарламенте в качестве кандидата в еврокомиссары и в вице-президенты Еврокомиссии, подрыв виадука Канама, предшествующий строительству новой транспортной развязки, и уход из жизни прославленного уфолога Игоря Вольке.
НЕДЕЛЯ В ФОКУСЕ ⟩ «Экзамен» Каи Каллас в Брюсселе, подрыв виадука Канама, кончина Игоря Вольке
Кая Каллас ответила на вопросы евродепутатов
Кандидаты на руководящие посты Еврокомиссии с 4 по 12 ноября проходили в Брюсселе свой последний экзамен - трехчасовой «перекрестный допрос» в соответствующих тематических комиссиях Европарламента. Во вторник, 12 ноября, свой «экзамен» сдавала Кая Каллас, кандидат в верховные представители ЕС по внешней политике и политике безопасности, и в вице-президенты Еврокомиссии.
Каллас, в частности, сказала, что победа Украины является приоритетом для всех нас - ситуация на поле боя сложная, и именно поэтому мы должны каждый день работать, чтобы поддержать Украину. Частью этого должно стать предложение Украине четкого пути в ЕС.
Кая Каллас также отметила, что война в Украине закончится тогда, когда Россия поймет, что совершила ошибку, как это произошло в Афганистане, откуда СССР вывел свои войска. «Если мы действительно поддержим Украину, Россия поймет, что она совершила ошибку и не сможет выиграть эту войну», - сказала Кая Каллас.
Рассуждая о влиянии на войну в Украине и на европейскую безопасность избрания Дональда Трампа президентом США, Кая Каллас сказала, что если посмотреть на историю, изоляционизм никогда не приносил пользу Соединенным Штатам. Каллас отказалась спекулировать на планах США и пообещала стремиться к тому, чтобы ЕС всегда находился за столом переговоров при решении европейских дел, а решение о будущем Украины в первую очередь принимали сами украинцы.
Коснувшись темы Ближнего Востока, она указала на то, о чем договорились страны ЕС: немедленное прекращение огня и освобождение всех заложников, призыв ко всем сторонам действовать соразмерно, предоставление необходимой гуманитарной помощи и настаивание на решении на основе двух государств, где у Палестины есть свое правительство, а у Израиля - право на безопасное существование.
Также она сказала, что сотрудничество между Россией, Ираном и Северной Кореей и тайный союз Китая с ними можно видеть все больше и больше. Для ЕС это означает, что различные части Европейской комиссии должны больше работать вместе для достижения совместно поставленных целей.
Снос виадука
В ночь на 13 ноября Департамент транспорта в сотрудничестве с Силами обороны взорвал виадук Канама на шоссе Таллинн-Пярну-Икла.
Подрыв виадука должен был состояться 12 ноября в 23.55, но зрители собрались значительно раньше. В 23.36 громко кричащий человек в форме объявил, что снос задержится примерно на час, поскольку установка сотен небольших зарядов взрывчатки заняла больше времени, чем ожидалось, и поэтому задержалась закладка песчаной подушки на дороге.
Один из офицеров в толпе сообщил, что подобные вещи - обычное дело в Силах обороны и что снос виадука может затянуться еще больше.
Вскоре после часа ночи раздались предупредительные сирены. Придорожные фонари были выключены и после оглушительного взрыва виадук обрушился на землю.
Представитель Департамента транспорта, специалист по мостам Олари Вальтер отметил, что после реконструкции виадука его грузоподъемность составит 360 тонн вместо прежних 80 тонн. Новый виадук позволит перевозить технику Сил обороны и специальные грузы.
Гигантский выигрыш в лотерею
В телешоу Suur lotokolmapäev («Большая лотерейная среда») в среду был разыгран джекпот Bingo loto. Счастливку досталась огромная сумма - 335 055 евро. Выигрышный билет был куплен в интернете.
В предыдущий раз джекпот Bingo loto выиграли в сентябре, когда удача улыбнулась жителю Таллинна, купившему билет в магазине Rimi на бульваре Сыпрузе.
В этом году главный приз Bingo loto был разыгран уже шесть раз, причем особенно часто везло жителям острова Сааремаа, где джекпот был сорван трижды.
Отказ в УДО Сергею Середенко
Вируский уездный суд на этой неделе отказал в условно-досрочном освобождении 61-летнему Сергею Середенко, отбывающему наказание за антигосударственную деятельность.
11 ноября стало известно, что тюрьма, где находится осужденный, ходатайство об УДО поддержала. Прокуратура выступала против. Тюремную камеру предполагалось заменить на электронное наблюдение.
Середенко был задержан 3 марта 2021 года. С этого момента отсчитывается срок его наказания. То есть выйти на свободу без УДО он сможет только осенью 2026 года.
Приговор Середенко был вынесен Харьюским уездным судом, который приговорил его к 5 годам и 6 месяцам тюрьмы. Позднее этот приговор оставил без изменений Таллиннский окружной суд.
Кончина Игоря Вольке
14 ноября стало известно, что на 74-м году жизни скончался эстонский уфолог Игорь Вольке.
Игорь Вольке начал интересоваться уфологией в 1960-х годах. С начала 1980-х он регистрировал случаи появления НЛО, аномалии окружающей среды и паранормальные явления.
Он также написал четыре книги, последняя из которых вышла только в прошлом году. Все его книги имели огромную популярность: «Книга об НЛО» (1991), «Дневники НЛО» (1998), «Дополненные дневники НЛО» (2017), «X-файлы аномальных природных явлений Эстонии» (2023).