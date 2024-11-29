Подводный кабель между Финляндией и Германией восстановлен

Проблему обнаружили в понедельник, 18 ноября. Ремонтные работы к востоку от шведского острова Эланда завершили вчера, в четверг, в девять вечера по финскому времени.

«Ремонтные работы начались оперативно, и неисправность устранили немного быстрее, чем ожидалось», - отметил исполнительный директор Cinia Ари-Юсси Кнаапила.

Полиция Швеции завершила работу на местах повреждений двух интернет-кабелей у побережья Готланда и Эланда. В настоящее время проводится анализ собранных материалов.

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«Расследования​​ были проведены Вооруженными силами Швеции по поручению Береговой охраны. Оба кабеля являются интернет-кабелями. Повреждения касаются шведско-литовского подводного кабеля у побережья Готланда 17 ноября и финско-германского подводного кабеля 18 ноября у побережья Эланда. Обе зоны повреждений находятся в пределах шведской экономической зоны», - гласит сообщение на сайте шведской полиции.

Китайское судно Yi Peng 3, которое было замечено в районе обрыва кабелей, сопровождает датский военный корабль. Несколько дней назад рядом с китайским судном встал российский военный корабль.

Ранее Финляндия, Швеция и Литва создали совместную следственную группу для проведения предварительного расследования причин повреждений. В Швеции же ведется расследование по подозрению в двух случаях саботажа.

«Предварительное расследование было начато, поскольку нельзя исключать, что кабели были повреждены преднамеренно. На данный момент квалификация преступления - диверсия, однако она может быть изменена», - заявил начальник управления Национального оперативного отдела Пер Энгстрём.