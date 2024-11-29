Компания Cinia сообщила, что неисправность подводного кабеля C-Lion 1 устранили. Прямая связь нему между Финляндией и Германией восстановлена, сообщает Yle.
Подводный кабель между Финляндией и Германией восстановлен
Проблему обнаружили в понедельник, 18 ноября. Ремонтные работы к востоку от шведского острова Эланда завершили вчера, в четверг, в девять вечера по финскому времени.
«Ремонтные работы начались оперативно, и неисправность устранили немного быстрее, чем ожидалось», - отметил исполнительный директор Cinia Ари-Юсси Кнаапила.
Полиция Швеции завершила работу на местах повреждений двух интернет-кабелей у побережья Готланда и Эланда. В настоящее время проводится анализ собранных материалов.
«Расследования были проведены Вооруженными силами Швеции по поручению Береговой охраны. Оба кабеля являются интернет-кабелями. Повреждения касаются шведско-литовского подводного кабеля у побережья Готланда 17 ноября и финско-германского подводного кабеля 18 ноября у побережья Эланда. Обе зоны повреждений находятся в пределах шведской экономической зоны», - гласит сообщение на сайте шведской полиции.
Китайское судно Yi Peng 3, которое было замечено в районе обрыва кабелей, сопровождает датский военный корабль. Несколько дней назад рядом с китайским судном встал российский военный корабль.
Ранее Финляндия, Швеция и Литва создали совместную следственную группу для проведения предварительного расследования причин повреждений. В Швеции же ведется расследование по подозрению в двух случаях саботажа.
«Предварительное расследование было начато, поскольку нельзя исключать, что кабели были повреждены преднамеренно. На данный момент квалификация преступления - диверсия, однако она может быть изменена», - заявил начальник управления Национального оперативного отдела Пер Энгстрём.