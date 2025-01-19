НЕДЕЛЯ В ФОКУСЕ Скандальные слова премьер-министра о «дураках», судьба известного фестиваля под вопросом, ДТП со школьным автобусом

Он добавил, что законопроект был представлен теми же людьми, которые теперь выступают против него. «В 2018 году правительство Юри Ратаса внесло законопроект о внесении изменений, чтобы отменить требование юридического образования для государственного секретаря, оставив только требование о наличии высшего образования. Тогда в этом правительстве, помимо Центристской партии, находились также Социал-демократическая партия, членом которой в то время была Анастасия Коваленко-Кылварт, и партия «Отечество». Вся эта же группа людей представила законопроект, который они теперь пытаются критиковать. Точнее, это делает Анастасия Коваленко-Кылварт», - указал премьер-министр.

Он также признал, что узнал о истории законопроекта незадолго до информационного часа. «Признаюсь, что раньше я не владел этой информацией, она поступила ко мне к моменту информационного часа. Поэтому я действительно могу сказать, что быть умным легче, дуракам приходится трудно», - сказал Михал.

Председатель Центристской партии Михаил Кылварт прокомментировал инцидент на информационном часе Рийгикогу такими словами: «Это вопрос не только политической культуры, но и политического процесса».

Кылварт обратил внимание, что депутат Рийгикогу от оппозиции Анастасия Коваленко-Кылварт задала премьер-министру Кристену Михалу содержательный вопрос, но получила, по его словам, «пустой ответ и некорректный комментарий».

Хотя премьер-министр утверждает, что его реплика «трудно быть дураком» не была адресована Коваленко-Кылварт, Михаил Кылварт считает, что она все же касалась его супруги.