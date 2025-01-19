Главными событиями уходящей недели в Эстонии стали извинения премьер-министра за грубую лексику, встреча Алара Кариса с герцогом Эдинбургским, а также авария с участием автобуса со школьниками на Сааремаа.
НЕДЕЛЯ В ФОКУСЕ ⟩ Скандальные слова премьер-министра о «дураках», судьба известного фестиваля под вопросом, ДТП со школьным автобусом
Извинения Кристена Михала
В четверг глава эстонского правительства Кристен Михал извинился за свои слова, прозвучавшие на информационном часе Рийгикогу в среду. По его словам, замечание было предназначено коллеге, а не всему залу.
На информационном часе Рийгикогу Анастасия Коваленко-Кылварт (Центристская партия) задала премьер-министру Михалу вопрос о причинах отмены требования юридического высшего образования для государственного секретаря. По мнению Коваленко-Кылварт, это изменение было связано с коррупцией и сделано исключительно для того, чтобы Кейт Касеметс мог занять должность государственного секретаря.
Михал ответил Коваленко-Кылварт, что речь идет о законопроекте 2018 года, представленном Центристской партией, «Отечеством» и социал-демократами, который был внесен в парламент.
После ответа Михал сел и, полагая, что микрофон выключен, сказал министру инфраструктуры Владимиру Свету: «Трудно быть дураком».
В четверг Михал на пресс-конференции сказал: «Я, безусловно, прошу прощения. Речь всегда должна быть корректной. Это замечание точно не было направлено против одного конкретного человека, не касалось ни пола, ни какой-либо другой характеристики. Я сказал своему коллеге Владимиру Свету, что дуракам приходится трудно. И это действительно так: быть умным легче».
В качестве обоснования своих слов премьер-министр указал на действия Центристской партии в отношении образовательных требований для государственного секретаря. «Центристская партия пытается разыграть политическую авантюру, утверждая, будто требование о наличии юридического образования у государственного секретаря, которое было отменено Рийгикогу, является произвольным или ошибочным», - заявил Михал.
Он добавил, что законопроект был представлен теми же людьми, которые теперь выступают против него. «В 2018 году правительство Юри Ратаса внесло законопроект о внесении изменений, чтобы отменить требование юридического образования для государственного секретаря, оставив только требование о наличии высшего образования. Тогда в этом правительстве, помимо Центристской партии, находились также Социал-демократическая партия, членом которой в то время была Анастасия Коваленко-Кылварт, и партия «Отечество». Вся эта же группа людей представила законопроект, который они теперь пытаются критиковать. Точнее, это делает Анастасия Коваленко-Кылварт», - указал премьер-министр.
Он также признал, что узнал о истории законопроекта незадолго до информационного часа. «Признаюсь, что раньше я не владел этой информацией, она поступила ко мне к моменту информационного часа. Поэтому я действительно могу сказать, что быть умным легче, дуракам приходится трудно», - сказал Михал.
Председатель Центристской партии Михаил Кылварт прокомментировал инцидент на информационном часе Рийгикогу такими словами: «Это вопрос не только политической культуры, но и политического процесса».
Кылварт обратил внимание, что депутат Рийгикогу от оппозиции Анастасия Коваленко-Кылварт задала премьер-министру Кристену Михалу содержательный вопрос, но получила, по его словам, «пустой ответ и некорректный комментарий».
Хотя премьер-министр утверждает, что его реплика «трудно быть дураком» не была адресована Коваленко-Кылварт, Михаил Кылварт считает, что она все же касалась его супруги.
Встреча Алара Кариса с герцогом Эдинбургским
Президент Алар Карис подчеркнул в пятницу на прошедшей в Кадриорге встрече с герцогом Эдинбургским, что Эстонию и Соединенное Королевство связывает долгая и крепкая дружба, которая продолжается с начала прошлого века.
В ходе визита в Эстонию герцог Эдинбургский не только встретился с главой эстонского государства, но и посетил военный городок Тапа, где встретился с британскими военнослужащими. Это был его третий официальный визит в Эстонию.
Президент поблагодарил Соединенное Королевство за вклад в укрепление безопасности региона и в нынешнее критическое время.
«Британцы - наш ключевой союзник: присутствие их сил в Эстонии и их руководящая роль в НАТО - опора безопасности региона. Приверженность Соединенного Королевства помогла укрепить восточный фланг НАТО и обеспечила чувство безопасности наших людей», - сказал президент Карис.
Он вспомнил прошедшую в прошлом месяце встречу с премьер-министром Великобритании Киром Стармером и военнослужащими ВМС в порту Ванасадам, где находился британский фрегат HMS Iron Duke.
Отмена в 2025 году фестиваля «Биргитта»
В четверг стало известно, что в этом году международный музыкально-театральный фестиваль «Биргитта» не состоится. Оппозиция обвиняет город в недостаточном финансировании культуры, а Таллиннская филармония говорит о новом концепте легендарного фестиваля, который планируют проводить раз в два года.
«В 2025 году традиционный фестивал «Биргитта», который обычно проводится в руинах Пиритаского монастыря, не состоится. Вместо этого в начале августа состоится мероприятие, посвященное 95-летию композитора Вельо Тормиса, где будет представлено произведение "Эстонские баллады"», - рассказал директор Таллиннской филармонии Леннарт Сундья. Проект будет организован в квартале Крулли, что позволит избежать необходимости возведения временного концертного зала и увеличить время репетиций.
Центристская фракция в горсобрании подвергла эти изменения резкой критике.
«Когда я спросила об этом у мэра Евгения Осиновского, я получила удивительный ответ, что традиционный фестиваль решили поставить на паузу. Нынешние городские власти все время говорят о желании делать все по-другому и лучше, но на самом деле они не могут предложить полноценной альтернативы. В этом году это означает, что фестиваль просто не состоится», - сказала депутат Таллиннского городского собрания Карине Оганесян (Центристская партия).
Она добавила, что вопрос о судьбе фестиваля «Биргитта» неожиданно возник в ходе обсуждения бюджета, без предварительного публичного обсуждения.
«Официально говорится, что фестиваль на паузе - мэр говорит о временном перерыве и новой концепции, но на деле это серьезные сокращения ради выполнения предвыборных обещаний нынешних городских властей. Еще до прихода новой мэрии финансовая ситуация в Таллинне была хорошей, но теперь мы видим только отмены, сокращения и исчезающие проекты, - добавила Оганесян. - Надеюсь, что в будущем все же найдутся возможности для восстановления и сохранения таких важных культурных проектов».
Лишение лицензии кредитной компании
13 января Финансовая инспекция аннулировала лицензию на предоставление кредитных и ипотечных услуг компании Kinnistulaen OÜ.
Решение было принято в связи с многократными нарушениями компанией нормативных актов. Kinnistulaen OÜ неоднократно не отвечала на запросы Финансовой инспекции, на протяжении нескольких лет не проводила внутренний контроль, а также не представила годовые отчеты в установленные сроки. Кроме того, по оценке инспекции, у руководителя компании отсутствует безупречная деловая репутация.
Теперь Kinnistulaen OÜ не имеет права предоставлять услуги, требующие лицензии кредитора или ипотечного кредитора.
В июне прошлого года Postimees сообщал, что 3 июня Финансовая инспекция вынесла компании предписание, обязав ее предоставить отчет о деятельности за 2022 год.
ДТП с участием школьного автобуса
В среду утром в деревне Паэвере на Сааремаа в кювет съехал школьный автобус, в котором было 16 пассажиров. К счастью, никто не пострадал.
По сообщению Ляэнеского спасательного центра, информация о попавшем в ДТП школьном автобусе поступила в 7.51. Автобус съехал в кювет, покинуть салон пассажирам помешали кусты и деревья.
Спасатели прорезали отверстие в лобовом стекле, которое уже было разбито, и всем пассажирам удалось выбраться из автобуса. Никто не пострадал, а ученики находились в тепле в машинах скорой помощи до прибытия замещающего автобуса.