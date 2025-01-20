БЛОГ И ВИДЕО В Вашингтоне началась церемония инаугурации Дональда Трампа

Накануне инаугурации Дональд Трамп выступил перед своими сторонниками в комплексе Capital One Arena. Он заверил присутствующих, что уже в первый день его президентства будет подписано множество указов, которые станут основой для реализации его обещаний.

Для сторонников избранного президента пока не все проходит гладко. Сотни тысяч людей, приехавших в Вашингтон, чтобы увидеть инаугурацию, были разочарованы решением перенести церемонию с открытого пространства на улице в закрытое помещение Капитолия. Такое изменение планов вызвало волну недовольства среди собравшихся.

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