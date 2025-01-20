В понедельник, 20 января, Дональд Трамп официально займет пост 47-го президента США. В этот день в ротонде Капитолия в Вашингтоне, округ Колумбия, Трамп вместе с вице-президентом Джей Ди Вэнсом принесут присягу.
БЛОГ И ВИДЕО ⟩ В Вашингтоне началась церемония инаугурации Дональда Трампа
Накануне инаугурации Дональд Трамп выступил перед своими сторонниками в комплексе Capital One Arena. Он заверил присутствующих, что уже в первый день его президентства будет подписано множество указов, которые станут основой для реализации его обещаний.
Для сторонников избранного президента пока не все проходит гладко. Сотни тысяч людей, приехавших в Вашингтон, чтобы увидеть инаугурацию, были разочарованы решением перенести церемонию с открытого пространства на улице в закрытое помещение Капитолия. Такое изменение планов вызвало волну недовольства среди собравшихся.
Дональд Трамп пообещал, что первый день его возвращения в должность будет головокружительным. В понедельник, сразу после церемонии инаугурации, он планирует подписать множество указов, о которых неоднократно говорил ранее.