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БЛОГ Трамп после инаугурации: я стану миротворцем и объединителем

Обновлено 20 января 2025, 18:38
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Дональд Трамп.
Дональд Трамп. Фото: MEGAN VARNER

В понедельник, 20 января, Дональд Трамп официально займет пост 47-го президента США. В этот день в ротонде Капитолия в Вашингтоне, округ Колумбия, Трамп вместе с вице-президентом Джей Ди Вэнсом принесут присягу.

Накануне инаугурации Дональд Трамп выступил перед своими сторонниками в комплексе Capital One Arena. Он заверил присутствующих, что уже в первый день его президентства будет подписано множество указов, которые станут основой для реализации его обещаний.

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Для сторонников избранного президента пока не все проходит гладко. Сотни тысяч людей, приехавших в Вашингтон, чтобы увидеть инаугурацию, были разочарованы решением перенести церемонию с открытого пространства на улице в закрытое помещение Капитолия. Такое изменение планов вызвало волну недовольства среди собравшихся.

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Дональд Трамп пообещал, что первый день его возвращения в должность будет головокружительным. В понедельник, сразу после церемонии инаугурации, он планирует подписать множество указов, о которых неоднократно говорил ранее.

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