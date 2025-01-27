Мусорный ветер Кто и как лжет о низких ценах на еду в России

В гипермаркете «Ашан» он заявил, что купленные там продукты обошлись ему в четыре раза дешевле, чем в США.

На покупки Карлсон потратил 9481 рубль (на тот момент примерно 104 доллара, то есть из расчета 91,1 рубля за доллар). Он заявил, что в США за такую же продуктовую корзину он отдал бы более 400 долларов.

«Если вы зайдете в российский продуктовый магазин и увидите, сколько стоят продукты и как живут люди, это настроит вас радикально против наших (американских - прим. ред.) лидеров. В любом случае, именно это я и испытываю», - высказался он.

Разоблачение №1

Карлсон, правда, не уточнил, что средняя годовая зарплата в США в 2024 году составляла около 58 000 долларов или около 4900 в месяц, минимальный оклад в государстве был установлен на уровне 13 920 долларов в год, или 1160 в месяц.

В России же средняя заплата в тот же период времени фиксировалась на уровне 84 000 рублей в месяц (по курсу 91,1 это 922 доллара), а «минималка» даже в 2025 году составляет 22 440 рубля, что на февраль 2024 года составляло около 245 долларов, а по нынешнему курсу - 228 долларов.

Российский рубль. Фото: REUTERS/Maxim Shemetov/Scanpix

Если следовать логике Карлсона по поводу разницы в стоимости продуктовой корзины в четыре раза, то россияне должны в среднем получать никак не меньше 1225 долларов в месяц.