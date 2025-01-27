Российская пропаганда распространяет на территорию Европы и США нарративы о низких ценах на продукты в РФ и стабильности ее экономики. Делается это руками публичных фигур западных стран. Rus.Postimees пришлось разобраться во лжи добровольных помощников Путина из числа иностранцев. Этим материалом мы запускаем серию «Мусорный ветер», где будем препарировать ложь прокремлевской пропаганды.
Фейк №1
Одним из самых ярких случаев подыгрывания прокремлевской пропаганде по теме дешевизны товаров в российских магазинах стал репортаж американского телеведущего Такера Карлсона, который во время поездки в Россию в 2024 году ради интервью с Путиным, где кремлевский старец в том числе заявил о возможности отправки войск в страны Балтии и Польшу в целях защиты от нападения, «внезапно» зашел в продуктовый магазин в Москве.
По ходу пьесы Карлсон вспомнил про нищий СССР с пустыми полками в магазинах и цитировал коллег американских журналистов, которые до него рассказывали американцам, что в магазинах России даже на консервные банки крепят устройства от воров. В своем видеоролике, где Карлсона снимает отдельный человек, пропагандист с восторгом нюхает полиэтилен, которым обернут хлеб, показывает шоколадные батончики Snickers и бритвенные станки Gillette.
«Выглядит довольно несанкционно», - иронизирует американец, стоя в стране, где с 2022 года законодательно разрешен «параллельный импорт». То есть контрабанда перестала быть уголовным преступлением, когда речь идет о товарах, ввоз которых в Россию запрещен союзниками Украины.
Карлсон также напомнил об открытии первого Макдональдса в Москве в позднем СССР, утверждая, что при Путине он не закрылся, а просто стал российским. Купив в одном из общепитов «Вкусно и точка» несколько сэндвичей с картошкой, десертом и колой, мужчина восклицает, что на Манхеттене такой же набор обойдется в 2,5 раза дороже.