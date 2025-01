Мусорный ветер Кто и как лжет о низких ценах на еду в России

By The Way

23 января, то есть после угроз Трампа ввести новые санкции против РФ, агентство Reuters со ссылкой на свои источники сообщило, что Путина все больше беспокоят диспропорции в российской экономике в условиях продолжающейся войны. Уже несколько месяцев внутренняя экономическая активность становится все более напряженной из-за нехватки рабочей силы и высоких процентных ставок, установленных для борьбы с инфляцией, которая ускорилась на фоне высоких военных расходов.

Reuters отмечает, что «впервые фиксируется» степень обеспокоенности Владимира Путина положением в экономике, о котором говорят источники, и то, как ситуация влияет на взгляды в Кремле.