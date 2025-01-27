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Мусорный ветер Кто и как лжет о низких ценах на еду в России

Американский телеведущий Такер Карлсон (слева) и вице-спикер парламента Словакии Андрей Данко (справа) подыгрывают нарративам Кремля о дешевизне продуктов в магазинах РФ. Rus.Postimees объясняет, почему их слова лишены смысла, который в них пытаются вложить. Фото: Коллаж Rus.Postimees / Brian Cahn / Zuma Press / Scanpix / Russian State Duma press service / handout/ Scanpix
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Российская пропаганда распространяет на территорию Европы и США нарративы о низких ценах на продукты в РФ и стабильности ее экономики. Делается это руками публичных фигур западных стран. Rus.Postimees пришлось разобраться во лжи добровольных помощников Путина из числа иностранцев. Этим материалом мы запускаем серию «Мусорный ветер», где будем препарировать ложь прокремлевской пропаганды.

Фейк №1

Одним из самых ярких случаев подыгрывания прокремлевской пропаганде по теме дешевизны товаров в российских магазинах стал репортаж американского телеведущего Такера Карлсона, который во время поездки в Россию в 2024 году ради интервью с Путиным, где кремлевский старец в том числе заявил о возможности отправки войск в страны Балтии и Польшу в целях защиты от нападения, «внезапно» зашел в продуктовый магазин в Москве.

По ходу пьесы Карлсон вспомнил про нищий СССР с пустыми полками в магазинах и цитировал коллег американских журналистов, которые до него рассказывали американцам, что в магазинах России даже на консервные банки крепят устройства от воров. В своем видеоролике, где Карлсона снимает отдельный человек, пропагандист с восторгом нюхает полиэтилен, которым обернут хлеб, показывает шоколадные батончики Snickers и бритвенные станки Gillette.

«Выглядит довольно несанкционно», - иронизирует американец, стоя в стране, где с 2022 года законодательно разрешен «параллельный импорт». То есть контрабанда перестала быть уголовным преступлением, когда речь идет о товарах, ввоз которых в Россию запрещен союзниками Украины.

Карлсон также напомнил об открытии первого Макдональдса в Москве в позднем СССР, утверждая, что при Путине он не закрылся, а просто стал российским. Купив в одном из общепитов «Вкусно и точка» несколько сэндвичей с картошкой, десертом и колой, мужчина восклицает, что на Манхеттене такой же набор обойдется в 2,5 раза дороже.

В гипермаркете «Ашан» он заявил, что купленные там продукты обошлись ему в четыре раза дешевле, чем в США.

На покупки Карлсон потратил 9481 рубль (на тот момент примерно 104 доллара, то есть из расчета 91,1 рубля за доллар). Он заявил, что в США за такую же продуктовую корзину он отдал бы более 400 долларов.

«Если вы зайдете в российский продуктовый магазин и увидите, сколько стоят продукты и как живут люди, это настроит вас радикально против наших (американских - прим. ред.) лидеров. В любом случае, именно это я и испытываю», - высказался он.

Разоблачение №1

Карлсон, правда, не уточнил, что средняя годовая зарплата в США в 2024 году составляла около 58 000 долларов или около 4900 в месяц, минимальный оклад в государстве был установлен на уровне 13 920 долларов в год, или 1160 в месяц.

В России же средняя заплата в тот же период времени фиксировалась на уровне 84 000 рублей в месяц (по курсу 91,1 это 922 доллара), а «минималка» даже в 2025 году составляет 22 440 рубля, что на февраль 2024 года составляло около 245 долларов, а по нынешнему курсу - 228 долларов.

Российский рубль.
Российский рубль. Фото: REUTERS/Maxim Shemetov/Scanpix

Если следовать логике Карлсона по поводу разницы в стоимости продуктовой корзины в четыре раза, то россияне должны в среднем получать никак не меньше 1225 долларов в месяц.

Однако в такие откровенные фейки могут поверить только те, кто не живет в России и не имеет там родственников. Собственно, на кого и рассчитана эта «картинка идеальной жизни» в России.

Тем не менее Карлсон артикулирует еще один неожиданный вывод с политическим посылом, уже напрямую обращаясь к своим соотечественникам: «Вы разрушаете жизнь в этой стране. Это то, что наши лидеры сделали с нами. Но если вы придете в российский продуктовый магазин, сердце зла, увидите сколько стоят вещи и как живут люди, это радикально настроит вас против наших лидеров».

Дональд и Карлсон

Спустя несколько месяцев выборы президента США выиграл Дональд Трамп, с которым Карлсон активно сотрудничает. В декабре 2024 года, когда Карлсон снова прилетел в Москву, сын нового американского президента Дональд Трамп младший заявил, что Карлсон помогает урегулировать конфликт в Украине.

Фейк №2

Другой представитель западного мира, вице-спикер парламента Словакии Андрей Данко, спустя почти год, в декабре 2024 года, как под копирку также восхищался ценами в том же гипермаркете «Ашан» в Москве, так же называя сеть ресторанов «Вкусно и точка» - Макдональдсом. Вообще в Москву он приехал просить Путина о помощи с сохранением поставок газа, но «внезапно» его увлекли цены на российские продукты питания и, в частности, масло.

«Дорогие друзья, многие из вас писали, что я нахожусь где-то среди элиты, так что я попросил людей, которых мы тут знаем, чтобы побывать в российском гипермаркете, - так пояснил он свое желание сходить в магазин. - За мной, кстати, французская продовольственная компания Auchan, которая здесь осталась. Хоть и правда, что многие фирмы ушли, но я постараюсь показать вам в этом торговом центре, что здесь почти все, как и у нас в Словакии».

После этого Данко показывает аналоги брендов, которые покинули российский рынок. «Cola ушла, а вот российская выглядит вот так. Вот Sprite», - показывал политик красные и зеленые бутылки неизвестных в ЕС брендов.

«Колбаски примерно такие, какие мы даже дома не видели. Но важны и цены, потому что от 1,50 до максимум 3 евро за такую упаковку. Видите ассортимент? И я взял в руки эти удивительные колбаски!» - продолжил промо-акцию Данко.

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«Вот у нас финское масло, крестьянское масло, и цена на него варьируется от 1,30 до 2,80 евро», - еще сильнее восторгается Данко, после чего показывает на маргарин за 52 цента, также называя его маслом.

Разоблачение №2

На самом деле таких цен в российских магазинах нет, как нет и настоящего масла ни за 2,80, ни за тем более 1,30 евро. Да и в целом выбор рекламного продукта был, прямо скажем, не сильно удачным.

В 2024 году уровень инфляции в России в целом достиг рекордных значений. По данным Росстата, продовольственная инфляция составила 11,05% - абсолютный рекорд с 2015 года, а индекс потребительских цен вырос на 9,52%.

И в лидерах роста цен - именно сливочное масло: плюс 36% за год.

Считается, что у настоящего сливочного масла процент жирности должен быть не меньше 72,5%. Самое дешевое масло с такой жирностью на сайте московского «Ашан» предлагается за 159,9 рубля за 180 граммов, или порядка 940 рублей за килограмм (около 9 евро). Это по существующим обменным курсам никак не меньше 1,5 евро. И это по скидке, обычно оно стоит 219, 99 рубля, то есть около 3 евро.

Это масло «Крестьянское» производителя «Азбука сыра» оценивается покупателями, судя по отзывам на сайте, не слишком лестно. «Масло просто невкусное» - гласит последний отзыв.

Пачка того, что в России называют маслом. Именно масло расхваливал, находясь в начале 2025 года в России, вице-спикер парламента Словакии Андрей Данко, когда приезжал к Путину просить энергоресурсы.
Пачка того, что в России называют маслом. Именно масло расхваливал, находясь в начале 2025 года в России, вице-спикер парламента Словакии Андрей Данко, когда приезжал к Путину просить энергоресурсы. Фото: auchan.ru

Такая же цена у масла под собственной торговой маркой магазина «Ашан». И снова нелестные отзывы: «Масло невкусное, нет сливочного привкуса, как замазка, больше похоже на маргарин по вкусу и запаху».

Масло, которое покупатели хвалят, начинается по стоимости примерно от 2,5 евро за тот же вес, то есть килограмм обходится почти в 1,5 тыс. руб. или около 15 евро.

Если ранжировать сливочное масло в интернет-магазине «Ашан» по популярности, которое, видимо, можно есть без последствий для здоровья, то лидирует масло сливочное «Киприно» алтайское 82% БЗМЖ, 150 граммов за 289,99 руб. (то есть уже ближе к 2000 руб. или 20 евро за килограмм).

Вероятно, именно потому, что сливочное масло действительно настолько доступно, 34-летний житель Коломны, что в Подмосковье, недавно пришел в супермаркет и набил черный пакет 20 пачками масла, стараясь выбирать самые дорогие варианты. Непонятно, в какой степени отчаяния он находился, чтобы решиться на этот, скажем прямо, мало воплотимый в жизнь проект: естественно, его задержала охрана. И таких примеров по всей стране далеко не один.

Взгляд экономиста

Комментарии независимых экономистов подтверждают фейковость радужных походов западных инфлюэнсеров по российским магазинам.

«С финансами плохо, и будет еще хуже, потому что падают доходы от экспорта, вообще внешняя торговля России находится в состоянии такого тревожного падения, и падает профицит торговли, а это важный параметр», - пояснил в недавнем эфире The Breakfast Show экономист, профессор Игорь Липсиц.

Россия подходит к опасной ситуации, которая называется «отрицательный баланс торговли».

«Суть в том что как только у России затраты на импорт становятся больше, чем доходы от экспорта, Россия начинает распадаться. Так было в начале XX века, так было в СССР. У России сейчас очень уже маленькое превышение доходов от экспорта над импортом», - напоминает Липсиц.

Даже официальная инфляция в России подошла уже к 10%.

«Но реальный рост цен на то, что покупают пенсионеры в прошлом году, это от 20% до 30%. А пенсии им сейчас проиндексировали на 5-7%, поэтому пенсионеры уже резко потеряли благосостояние, а дорожает все», - говорит эксперт со ссылкой на своих друзей, которые остаются в РФ.

Экономист привел пример того, как Россия сегодня борется за собственных производителей семян для сельского хозяйства.

«Правительство говорит: импортозамещение, только свои семена. Правительство говорит, вот, ребята, у вас слишком много хорошей импортной сельхозтехники, мы вводим вам утилизационный сбор, и повышает утилизационный сбор на сельхозтехнику импортного производства, импортных поставок, в пять раз, чтобы аграриям и семян нельзя было добыть хороших, и сельхозтехники у них не было хорошей. Импортозамещение, вплоть до полного голода, - говорит Липсиц. - Затраты растут, фермеры сворачивают производство, сокращают хозяйство».

При этом недавно в РФ выступил вице-премьер Дмитрий Патрушев (сын экс-директора ФСБ Николая Патрушева, бывший министр сельского хозяйства) и сказал, что аграрии сами во всем виноваты.

Вице-премьер правительства РФ Дмитрий Патрушев (справа) пытается понять министра экономики Максима Орешкина (слева). Кремль, декабрь 2024 года.
Вице-премьер правительства РФ Дмитрий Патрушев (справа) пытается понять министра экономики Максима Орешкина (слева). Кремль, декабрь 2024 года. Фото: IMAGO/SNA/SCANPIX

«Они не вовремя предупредили. Вот меня штрафуют, что я не подал заявление, что буду работать как иноагент, а аграриев штрафуют, что они вовремя не предупредили, что у них будет плохо сельским хозяйством. Они как-то не предупредили, что у них мука подорожает, зерно подорожает, хлеб подорожает. Не предупредили, виноваты, накажем», - иронизирует Липсиц.

Яблочко от яблони

Стоит напомнить, что Дмитрий Патрушев на посту министра сельского хозяйства отметился инициативой закрепления за его министерством вопросов обращения с дикорастущими пищевыми ресурсами. Позже грибы в России законодательно включили в список «Овощных культур».

По данным Липсица, реальный рост цен на основные продукты в РФ составляет 20-30% за 2024 год.

«Впереди еще повышение очередной коммуналки, мне тут прислали письмо очередное, народ пишет мне письма, как подняли тарифы на коммунальное хозяйство в Петербурге. Душевно ударили. Там рост - десятки процентов, - добавляет он. - Россия сегодня делится на две группы: примерно 13% россиян имеют сбережения, эти сбережения растут благодаря высоким ставкам. А 87% берут в долг. Причем берут в долг не только у банков, а еще и у микрокредитных организаций, где проценты, если вы знаете, 292% в год».

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23 января, то есть после угроз Трампа ввести новые санкции против РФ, агентство Reuters со ссылкой на свои источники сообщило, что Путина все больше беспокоят диспропорции в российской экономике в условиях продолжающейся войны. Уже несколько месяцев внутренняя экономическая активность становится все более напряженной из-за нехватки рабочей силы и высоких процентных ставок, установленных для борьбы с инфляцией, которая ускорилась на фоне высоких военных расходов.

Reuters отмечает, что «впервые фиксируется» степень обеспокоенности Владимира Путина положением в экономике, о котором говорят источники, и то, как ситуация влияет на взгляды в Кремле.

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