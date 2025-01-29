Александр Стубб приехал в приграничный финский город Лаппеенранта, который знают все россияне, кто в прошлом имел возможность посещать Финляндию. Президент оценил перспективы открытия границы.
«Мы до сих пор не видим никаких признаков от российской стороны, что при открытии границы направляемая миграция не продолжится. Нет уверенности», - цитирует Yle слова Стубба.
«Я считаю, что открывать границу сложно. Мяч, метафорически говоря, на стороне россиян», - добавил президент Финляндии во время поездки в Лаппеенранту в среду 29 января. Этот финский город до закрытия границ был одним из главных транзитных пунктов россиян, которые приезжали из Ленинградской области РФ.
Общаясь с прессой, глава финского государства также заявил, что Западная Европа сейчас все чаще становится свидетелем российской гибридной войны в различных ее формах.
«Чрезвычайно важно, чтобы мы, финны, сохраняли спокойствие», - считает Стубб.
Президент планировал посетить пограничную службу на погранпереходе Нуйямаа, но визит был отложен без объяснения причин сообщает Yle.
Ранее заместитель главы погранслужбы Финляндии Мати Сарасмаа заявил, что финские пограничники продолжают встречаться с российскими коллегами.
«Мы продолжаем сотрудничество с российскими властями. Встречи у нас бывают нечасто, но они остаются нашим главным источником информации», - заявил Сарасмаа на встрече с членами комиссии Европарламента по гражданским свободам, юстиции и внутренним делам (LIBE) на этой неделе.
По его словам, российская сторона дает им четкие ответы на запросы о возможных изменениях при открытии тех или иных пограничных пунктов.
Финляндско-российская граница полностью закрыта с конца 2023 года, после того как российские власти организовали гибридную атаку с использованием мигрантов третьих стран, которые, не имея законных оснований для попадания в пограничную зону, приходили в Финляндию из РФ и запрашивали международную защиту.
8 января 2025 года премьер-министр Финляндии Петтери Орпо после совещания с лидерами политических партий заявил, что граница с Россией не откроется.
В ноябре 2024 года министр внутренних дел Финляндии Мари Рантанен комментировала сообщения финской прессы о том, что граница с Россией может быть открыта нынешней зимой.
МВД Эстонии заявляло в январе Rus.Postimees, что в настоящее время нет оснований для полного закрытия эстонско-российской границы.
«Министерство внутренних дел основывается на оценке угроз. В настоящее время нет оценки угрозы, которая требовала бы закрытия восточной границы», - сообщил 15 января руководитель отдела пограничной и миграционной политики Министерства внутренних дел Янек Мяги.
«У нас есть план на случай, если нам понадобится закрыть эту границу. Но сможет ли закрытие границы заставить русских передумать? Нет, не заставит», - позже прокомментировал ситуацию и глава МВД Лаури Ляэнеметс.