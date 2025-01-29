«Мы до сих пор не видим никаких признаков от российской стороны, что при открытии границы направляемая миграция не продолжится. Нет уверенности», - цитирует Yle слова Стубба.

«Я считаю, что открывать границу сложно. Мяч, метафорически говоря, на стороне россиян», - добавил президент Финляндии во время поездки в Лаппеенранту в среду 29 января. Этот финский город до закрытия границ был одним из главных транзитных пунктов россиян, которые приезжали из Ленинградской области РФ.

Общаясь с прессой, глава финского государства также заявил, что Западная Европа сейчас все чаще становится свидетелем российской гибридной войны в различных ее формах.

«Чрезвычайно важно, чтобы мы, финны, сохраняли спокойствие», - считает Стубб.

Президент планировал посетить пограничную службу на погранпереходе Нуйямаа, но визит был отложен без объяснения причин сообщает Yle.

Ранее заместитель главы погранслужбы Финляндии Мати Сарасмаа заявил, что финские пограничники продолжают встречаться с российскими коллегами.

«Мы продолжаем сотрудничество с российскими властями. Встречи у нас бывают нечасто, но они остаются нашим главным источником информации», - заявил Сарасмаа на встрече с членами комиссии Европарламента по гражданским свободам, юстиции и внутренним делам (LIBE) на этой неделе.

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По его словам, российская сторона дает им четкие ответы на запросы о возможных изменениях при открытии тех или иных пограничных пунктов.