«Россия разграбит эти запасы»: Эстония предупреждает США о рисках для всего мира из-за утраты контроля Украины над минералами

Маргус Цахкна напоминает, что мировая экономика становится все более зависимой от критически важных минералов, жизненно важных для технологического прогресса, энергетического перехода и военного потенциала.

«Редкоземельные элементы и другие важные виды сырья, такие как титан, литий, галлий и графит, необходимы для производства высокотехнологичной электроники, ветряных турбин и аккумуляторов для электромобилей. Они также широко используются в аэрокосмической и оборонной промышленности», - пишет министр иностранных дел Эстонии в статье для The National Interest.

Цахкна прямо говорит, что война России в Украине негативно влияет на торговые пути и цепочки поставок таких материалов. И ситуация может стать хуже.

«Эти ценные ресурсы имеются в изобилии в Украине. Например, Украина является одним из основных экспортеров титана и марганца в США, где они используются в аэрокосмической, сталелитейной и автомобильной промышленности США. Однако критически важные минералы Украины находятся чрезвычайно близко к текущей линии фронта», - подчеркивает Цахкна.

Если бы эти территории попали в руки России, Москва и ее партнеры получили бы в свое распоряжение огромные богатства, которые позволили бы им консолидировать власть в ключевых отраслях, таких как оборона и энергетика, и способствовать своим геополитическим амбициям.

«В Украине имеются огромные запасы этих минералов», - предупреждает министр.