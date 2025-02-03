Министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна в колонке для журнала The National Interest предупреждает союзников о рисках перехода редких минералов Украины в руки властей РФ, Ирана, Китая и Северной Кореи, если ослабеет поддержка Украины. Глава МИД прямо говорит о рисках для демократий всего мира в случае утраты контроля за месторождениями.
«Россия разграбит эти запасы»: Эстония предупреждает США о рисках для всего мира из-за утраты контроля Украины над минералами
Маргус Цахкна напоминает, что мировая экономика становится все более зависимой от критически важных минералов, жизненно важных для технологического прогресса, энергетического перехода и военного потенциала.
«Редкоземельные элементы и другие важные виды сырья, такие как титан, литий, галлий и графит, необходимы для производства высокотехнологичной электроники, ветряных турбин и аккумуляторов для электромобилей. Они также широко используются в аэрокосмической и оборонной промышленности», - пишет министр иностранных дел Эстонии в статье для The National Interest.
Цахкна прямо говорит, что война России в Украине негативно влияет на торговые пути и цепочки поставок таких материалов. И ситуация может стать хуже.
«Эти ценные ресурсы имеются в изобилии в Украине. Например, Украина является одним из основных экспортеров титана и марганца в США, где они используются в аэрокосмической, сталелитейной и автомобильной промышленности США. Однако критически важные минералы Украины находятся чрезвычайно близко к текущей линии фронта», - подчеркивает Цахкна.
Если бы эти территории попали в руки России, Москва и ее партнеры получили бы в свое распоряжение огромные богатства, которые позволили бы им консолидировать власть в ключевых отраслях, таких как оборона и энергетика, и способствовать своим геополитическим амбициям.
«В Украине имеются огромные запасы этих минералов», - предупреждает министр.
«Соединенные Штаты и их союзники должны решить, помогать ли Украине удерживать ее огромные запасы критически важных минералов или рисковать тем, что они достанутся Москве, Пекину, Тегерану и Пхеньяну», - называет министр иностранных дел Эстонии адресата своей статьи.
Далее Цахкна напоминает, что мировой спрос на эти минералы стремительно растет, в том числе из-за гонки вооружений среди мировых держав.
«Сотрудничество между США и Эстонией, включая такие инициативы, как Партнерство по безопасности минералов, подчеркивает важность диверсификации цепочек поставок. Недавно принятый Закон ЕС о критически важном сырье способствует дальнейшему стимулированию инноваций, привлечению стратегических инвестиций и поддержанию надежных стандартов защиты окружающей среды», - указывает министр и на связь Эстонии с обсуждаемой проблематикой.
«Мы можем быть совершенно уверены, что Россия разграбит эти запасы, не заботясь ни о местном населении, ни об окружающей среде. В то же время это ограничит поставки этих минералов на мировые рынки, особенно в европейские и американские экономики, которые сильно зависят от импорта критически важных минералов», - продолжает глава МИД Эстонии привлекать внимание новой американской администрации.
Маргус Цахкна обращает внимание на то, что Китай уже является мировым лидером в производстве и переработке редкоземельных минералов.
«Он создал уязвимости для западных стран, обеспечив цепочки поставок для китайских компаний и укрепив доминирование Пекина в ключевых отраслях. Результатом станет подрыв усилий по диверсификации цепочек поставок, вместо этого обеспечив долгосрочное влияние Китая на мировую экономическую и военную мощь», - предупреждает глава МИД Эстонии.
Цахкна напоминает о стратегических союзах Москвы с Пекином, Тегераном и Пхеньяном.
«Сочетание военного присутствия России в Украине и экономической мощи Китая дает окно возможностей для разработки полезных ископаемых с далеко идущими последствиями для глобальной безопасности, - пишет министр. - Если бы минеральные богатства Украины попали в руки России, Китая, Ирана и Северной Кореи, произошел бы сдвиг в глобальной власти. Авторитарные режимы получили бы новый уровень влияния, который бросает вызов либерально-демократическим ценностям».
Именно поэтому жизненно важно, чтобы Запад обеспечил суверенитет Украины не только над ее территорией, но и над ее ресурсами.
«Это означает обеспечение военной победы Украины. Если Украина сохранит эти ресурсы, они будут использованы на благо западных экономик, как и предложил сам президент Украины Владимир Зеленский, - завершает свою статью глава МИД Эстонии. - Если мы не сможем помочь Украине одержать победу, и полезные ископаемые будут использоваться в интересах авторитарных держав, последствия будут разрушительными и выйдут далеко за пределы границ Украины в течение десятилетий».
3 февраля президент США Дональд Трамп заявил, что у новой американской администрации запланированы консультации с Украиной и Россией, и соответствующие обсуждения, по его словам, идут «довольно хорошо».
2 февраля президент Украины Владимир Зеленский заявил, что мир в Украине близок как никогда за три года полномасштабного российского вторжения. При этом он назвал опасной идею переговоров об окончании войны без участия представителей самой Украины.
Война России против Украины продолжается уже 1076 дней.