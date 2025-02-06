Обстановка вокруг новой трамвайной линии в Пыхья-Таллинн накаляется, есть ли выход?

Пельгуранд скоро может превратиться в большую стройку: факт прокладки трамвайной линии до Штромки уже не отменить - деньги из ЕС получены и их нужно использовать до 2029 года. А вот место изменить еще можно, если политики перестанут обвинять друг друга в неудачном проекте, нелюбви к горожанам и даже во лжи.