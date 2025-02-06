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Обстановка вокруг новой трамвайной линии в Пыхья-Таллинн накаляется, есть ли выход?

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Трамвай едет со Штромки вдоль линейного парка Путукавяйл в сторону Каламая? Иллюстрация к проекту.
Трамвай едет со Штромки вдоль линейного парка Путукавяйл в сторону Каламая? Иллюстрация к проекту. Фото: Управа Таллинна.

Пельгуранд скоро может превратиться в большую стройку: факт прокладки трамвайной линии до Штромки уже не отменить - деньги из ЕС получены и их нужно использовать до 2029 года. А вот место изменить еще можно, если политики перестанут обвинять друг друга в неудачном проекте, нелюбви к горожанам и даже во лжи.

Трамвайная ветка в Пельгуранд с разворотом на пляже - самая популярная тема последних дней. Интересно, что история создания этой ветки, в отличие от предыдущей, оставляет за собой не столько финансовый, сколько политический след. Причем, след настолько витиеватый, что взять его возможно только с помощью архивных материалов. Приступим.

След взят!

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