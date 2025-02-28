ЭДУАРД ОДИНЕЦ Утверждения об отсутствии в Эстонии левой партии ошибочны

Также уже в этом году выросла ставка подоходного налога юридических лиц, т. е. налог на дивиденды. Более того, с 2025 года предприятия больше не могут оптимизировать налоговую нагрузку, выплачивая дивиденды регулярно. С 2018 года по 2024 год в Эстонии действовала странная система, по которой налог на регулярно выплачиваемые дивиденды составлял всего лишь 14 процентов. Теперь эта система упразднена и со всех дивидендов нужно платить 22 процента подоходного налога.

По мнению социал-демократов, старая система представляла из себя необоснованный подарок прибыльным предприятиям. Именно поэтому социал-демократы обещали в своей предвыборной программе повысить налог на дивиденды - несправедливо, что богатые предприниматели, чей доход в основном исходит из дивидендов, платили меньше подоходного налога, чем работающие в их подчинении по трудовому договору наемные рабочие. Теперь эта несправедливость исчезла.

Но это еще не все: на прибыльный бизнес будет распространяться также вступающий в силу с 2026 года налог на безопасность в 2 процента. Данный налог будет взиматься со всей прибыли, что уменьшит возможности крупного бизнеса избегать налогообложения, откладывая в будущее выплату дивидендов.

Примечательно, что Центристская партия, которая раньше на словах поддерживала введение классического налога на прибыль предприятий, теперь стала его критиковать. Если у кого-то и есть дефицит «левой политики», то речь идет о центристах, а не о социал-демократах.

Борьба за справедливость продолжается