Публицист Валерий Сайковский считает, что в Эстонии нет ни одной «подлинно левой» партии, которая уравновешивала бы правую политику, представляющую в первую очередь интересы бизнеса. Депутат Рийгикогу Эдуард Одинец (Социал-демократическая партия) в статье-ответе спешит возразить: по крайней мере, одна такая партия в Эстонии точно имеется.
ЭДУАРД ОДИНЕЦ ⟩ Утверждения об отсутствии в Эстонии левой партии ошибочны
Классическая левая политика заключается в представлении интересов трудящихся - наемных работников - в противовес правой политике, которая ставит во главу угла благополучие владельцев капитала. Социал-демократы видят свою роль именно в том, чтобы заключаемые на Тоомпеа компромиссы учитывали интересы тех, кому сложнее за себя постоять, и чей голос слышен хуже, чем голос крупного бизнеса.
Несмотря на непростое сотрудничество в правительстве с двумя правыми партиями - Партией Реформ и «Ээсти 200» - социал-демократы смогли добиться нескольких важных изменений, которые принесут пользу трудящимся и малообеспеченным людям.
Центристы обещали годами «минималку» в 1000 евро, а реальностью она станет благодаря социал-демократам
Одним из главных достижений социал-демократов в правительстве является ускоренное повышение минимальной зарплаты. Именно по нашему требованию государство, профсоюзы и представители работодателей достигли соглашения, согласно которому минимальная зарплата должна подняться до 50 процентов от средней зарплаты.
Для сравнения: до прихода социал-демократов в правительство летом 2022 года минимальная зарплата составляла лишь 654 евро брутто или 38,8 процентов от средней зарплаты. За прошедшие два с половиной года минимальная зарплата выросла до 886 евро - суммарный рост в 35 процентов! В случае продолжения темпа роста «минималки» последних лет, в январе 2027 года минимальная зарплата должна переломить психологическую отметку в 1000 евро и значительно приблизится к установленной цели в 50 процентов от средней зарплаты.
К сожалению, стоит признать, что рост доходов малооплачиваемых работников важен не только на словах, на и на деле из всех политических партий Эстонии только для социал-демократов. Вспомним, как центристская партия обещала довести минимальную зарплату до 1000 евро на выборах 2015, 2019 и 2023 годов. Разумеется, центристы и не думали ударить пальцем о палец, чтобы выполнить свое обещание. Социал-демократы же реально борются за рост доходов малообеспеченных работников.
Наша партия также активно поднимает в политических дискуссиях темы, связанные с правами работников и условиями труда. Примечателен тот факт, что из шести членов возглавляемой мною в Рийгикогу группы в поддержку профсоюзов, пятеро - социал-демократы. Этот факт показывает, насколько интересует политиков из других партий защита прав наемных работников.
Только социал-демократы выступают за прогрессивную налоговую систему
Другой отличающей чертой левой политики является прогрессивное налогообложение, при которым налоговая нагрузка выше для людей с высокими доходами и для прибыльных предприятий и ниже на трудовые доходы малообеспеченных людей.
Если в прошлом за такую налоговую политику выступали и некоторые другие партии, то в настоящий момент за прогрессивную налоговую систему выступает только Социал-демократическая партия.
Хотя любые договоренности в правительстве являются компромиссом между разными политическими партиями, за последние два с половиной года социал-демократы смогли добиться нескольких важных налоговых изменений. Так, в 2023 году вырос необлагаемый подоходным налогом минимум с 500 до 654 евро в месяц, и уже с января 2026 года данная сумма вырастет до 700 евро в месяц.
Для социал-демократов логика проста: неправильно брать высокий подоходный налог с низких зарплат. Высокие налоги должны платить богатые, а не бедные! Благодаря политике социал-демократов, работнику, получающему минимальную зарплату, не нужно платить подоходный налог с большей части своей зарплаты.
Также нам удалось достичь компромисса в правительстве, согласно которому необходимые для латания государственного бюджета повышения налогов коснутся не только обычных людей, но и прибыльные предприятия и банки. Так, начиная с января этого года выросла с 14 до 18 процентов ставка подоходного налога для авансовых платежей банков и других кредитных учреждений. Это несмотря на то, что наши коалиционные партнеры из Партии реформ хотели, чтобы ставка данного налога была ниже.
Также уже в этом году выросла ставка подоходного налога юридических лиц, т. е. налог на дивиденды. Более того, с 2025 года предприятия больше не могут оптимизировать налоговую нагрузку, выплачивая дивиденды регулярно. С 2018 года по 2024 год в Эстонии действовала странная система, по которой налог на регулярно выплачиваемые дивиденды составлял всего лишь 14 процентов. Теперь эта система упразднена и со всех дивидендов нужно платить 22 процента подоходного налога.
По мнению социал-демократов, старая система представляла из себя необоснованный подарок прибыльным предприятиям. Именно поэтому социал-демократы обещали в своей предвыборной программе повысить налог на дивиденды - несправедливо, что богатые предприниматели, чей доход в основном исходит из дивидендов, платили меньше подоходного налога, чем работающие в их подчинении по трудовому договору наемные рабочие. Теперь эта несправедливость исчезла.
Но это еще не все: на прибыльный бизнес будет распространяться также вступающий в силу с 2026 года налог на безопасность в 2 процента. Данный налог будет взиматься со всей прибыли, что уменьшит возможности крупного бизнеса избегать налогообложения, откладывая в будущее выплату дивидендов.
Примечательно, что Центристская партия, которая раньше на словах поддерживала введение классического налога на прибыль предприятий, теперь стала его критиковать. Если у кого-то и есть дефицит «левой политики», то речь идет о центристах, а не о социал-демократах.
Борьба за справедливость продолжается
Несмотря на все вышесказанное, социал-демократы не собираются останавливаться на достигнутом. Наша партия решила поднять в правительстве тему высокой стоимости продуктов питания. Министр региональных дел, социал-демократ Пирет Хартман выступила с идеей понижения НДС на основные категории продуктов питания, в числе прочих молоко, мясо, рыбу, муку, овощи и корнеплоды. Не секрет, что львиная доля расходов семейного бюджета малообеспеченных домохозяйств уходит именно на товары основного потребления - разумные налоговые исключения помогли бы именно наименее обеспеченным.
Идею Хартман поддержало правление уполномоченных Социал-демократической партии. Именно по настоянию социал-демократов обсуждение данной темы продолжится в правительстве, несмотря на скепсис со стороны министра финансов Юргена Лиги (Партия реформ) и лидера «Ээсти 200» Кристины Каллас.
Также мы продолжаем последовательно выступать против предложения правых партий и крупного бизнеса уменьшить или отменить индексацию пенсий. Хотя руководитель «Ээсти 200» Кристина Каллас и хочет данную идею обсудить, пока социал-демократы остаются в правительстве, о никаком уменьшении индексации пенсий не может быть и речи. Пенсии в Эстонии и так слишком низкие, а уровень бедности среди пенсионеров слишком высок - продолжение индексации является жизненно важным.
В дальнейшей же перспективе социал-демократы поддерживают введение ступенчатого подоходного налога с двух средних зарплат, как предложил это сделать Танель Кийк. Данная мера позволила бы уменьшить другие налоги или увеличить финансирование таких важных сфер как здравоохранение и образование.
Наши дела и программные позиции четко указывают: в Эстонии есть по-настоящему левоцентристская партия, которая ставит во главу угла права работников и условия жизни людей с низкими доходами. Это - социал-демократы.