На сухопутной части границы Эстонии c РФ установлено почти 80% межевого ограждения, сообщили ERR в Департаменте полиции и погранохраны.
Эстония достроит ограду на границе с Россией к 2027 году
«В части сухопутной границы мы завершили строительные работы на значительном отрезке около 60 километров, на остальной части сухопутной границы работы еще продолжаются», - цитирует Rus.ERR руководителя проекта строительства восточной границы Департамента полиции и погранохраны (PPA) Мерле Тикк.
На сухопутной части восточной границы установлено почти 80 процентов межевого ограждения. Строительство всей пограничной инфраструктуры должно завершиться к концу следующего года, сообщили в PPA.
В настоящее время идет активное строительство на одном из участков границы протяженностью в 26 километров.
«Там прокладываются подъездные пути, патрульные дороги, устанавливается ограждение и будут созданы позиции для мониторинга», - добавила Тикк.
Скорость работ в PPA объясняют требованиями законодательства и тем, что укрепление границы идет комплексно.
Бюджет строительства сооружений на восточной границе составляет около 156 миллионов евро. Кроме того, правительство выделило дополнительно 2,7 миллиона евро на пограничную инфраструктуру и 12,5 миллионов на развитие возможностей применения дронов.
Глава МВД Эстонии в 2024 году сообщал, что Россия неоднократно направляла беспилотники через восточную границу. Речь шла о контрабанде.
Общий объем необходимых ресурсов для защиты Эстонии от атак дронов бывший сотрудник ЦРУ с обширным опытом разведывательных операций и стратегических оборонных инициатив Джеймс Акуна в интервью Rus.Postimees оценивал в 500 миллионов евро.
Ранее стало известно, что погранпереход в Нарве будет полностью закрыт с 30 апреля по 2 мая.