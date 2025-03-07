Эстония достроит ограду на границе с Россией к 2027 году

​«В части сухопутной границы мы завершили строительные работы на значительном отрезке около 60 километров, на остальной части сухопутной границы работы еще продолжаются», - цитирует Rus.ERR руководителя проекта строительства восточной границы Департамента полиции и погранохраны (PPA) Мерле Тикк.

На сухопутной части восточной границы установлено почти 80 процентов межевого ограждения. Строительство всей пограничной инфраструктуры должно завершиться к концу следующего года, сообщили в PPA.

В настоящее время идет активное строительство на одном из участков границы протяженностью в 26 километров.

«Там прокладываются подъездные пути, патрульные дороги, устанавливается ограждение и будут созданы позиции для мониторинга», - добавила Тикк.

Скорость работ в PPA объясняют требованиями законодательства и тем, что укрепление границы идет комплексно.

Бюджет строительства сооружений на восточной границе составляет около 156 миллионов евро. Кроме того, правительство выделило дополнительно 2,7 миллиона евро на пограничную инфраструктуру и 12,5 миллионов на развитие возможностей применения дронов.

Глава МВД Эстонии в 2024 году сообщал, что Россия неоднократно направляла беспилотники через восточную границу. Речь шла о контрабанде.

Общий объем необходимых ресурсов для защиты Эстонии от атак дронов бывший сотрудник ЦРУ с обширным опытом разведывательных операций и стратегических оборонных инициатив Джеймс Акуна в интервью Rus.Postimees оценивал в 500 миллионов евро.

Ранее стало известно, что погранпереход в Нарве будет полностью закрыт с 30 апреля по 2 мая.