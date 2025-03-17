Владелец мессенджера Telegram покинул Францию, несмотря на уголовное дело

​Владелец мессенджера Telegram подтвердил отъезд из Франции, несмотря на уголовное дело.

«Я вернулся в Дубай после нескольких месяцев, проведенных во Франции из-за расследования, связанного с деятельностью преступников в Telegram. Процесс продолжается, но приятно быть дома». – написал Павел Дуров 17 марта в своем Telegram-канале.

Создатель российской соцсети VK, которая является абсолютно прозрачной для спецслужб РФ, поблагодарил судей за то, что они «позволили этому случиться».

«А также моих адвокатов и команду за их неустанные усилия, направленные на демонстрацию того, что в вопросах модерации, сотрудничества и борьбы с преступностью Telegram на протяжении многих лет не только соблюдал, но и превосходил свои юридические обязательства», - утверждает Дуров.

Владелец Telegram поблагодарил и пользователей своего мессенджера.

«Нет ничего, что наше миллиардное сообщество не смогло бы преодолеть», - добавил Дуров.

В 2024 году ежедневная аудитория Telegram насчитывала 950 миллионов пользователей.

Об отъезде Дурова из Франции 15 января со ссылкой на свои источники сообщило AFP. Речь шла о временном снятии ограничений на перемещение.

Сегодня в прокуратуре Парижа AFP сообщили, что судебный контроль в отношении основателя Telegram приостановлен до 7 апреля.