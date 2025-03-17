Хранитель секретов миллиарда землян Павел Дуров подтвердил, что находится в Дубае. При этом уголовное дело, в рамках которого он был задержан в Париже в августе 2024 года, не прекращено, уточнила французская прокуратура.
Владелец мессенджера Telegram покинул Францию, несмотря на уголовное дело
Владелец мессенджера Telegram подтвердил отъезд из Франции, несмотря на уголовное дело.
«Я вернулся в Дубай после нескольких месяцев, проведенных во Франции из-за расследования, связанного с деятельностью преступников в Telegram. Процесс продолжается, но приятно быть дома». – написал Павел Дуров 17 марта в своем Telegram-канале.
Создатель российской соцсети VK, которая является абсолютно прозрачной для спецслужб РФ, поблагодарил судей за то, что они «позволили этому случиться».
«А также моих адвокатов и команду за их неустанные усилия, направленные на демонстрацию того, что в вопросах модерации, сотрудничества и борьбы с преступностью Telegram на протяжении многих лет не только соблюдал, но и превосходил свои юридические обязательства», - утверждает Дуров.
Владелец Telegram поблагодарил и пользователей своего мессенджера.
«Нет ничего, что наше миллиардное сообщество не смогло бы преодолеть», - добавил Дуров.
В 2024 году ежедневная аудитория Telegram насчитывала 950 миллионов пользователей.
Об отъезде Дурова из Франции 15 января со ссылкой на свои источники сообщило AFP. Речь шла о временном снятии ограничений на перемещение.
Сегодня в прокуратуре Парижа AFP сообщили, что судебный контроль в отношении основателя Telegram приостановлен до 7 апреля.
В августе 2024 года Павла Дурова задержали в аэропорту Парижа. Его допросили по уголовному делу, состоящему из 12 пунктов обвинения. По версии французских властей, глава Telegram отказался от сотрудничества при расследовании преступлений, связанных с использованием мессенджера. Через четыре дня суд отпустил его под залог в пять миллионов евро с запретом покидать страну.
После задержания Дуров анонсировал изменения в модерации Telegramи объявил о готовности сотрудничать с правоохранительными органами и передавать данные о пользователях мессенджера в рамках расследований. Через два месяца после задержания Дуров сообщил, что Telegram стал считать запросы от властей стран ЕС более «правомерными», поскольку те начали отправлять их «по корректной линии связи».
Известно, что Telegram является одним из основных способов связи для оккупационных войск РФ в Украине. После задержания Дурова во Франции ряд известных персон в Москве заявляли о необходимости отказа от использования популярного мессенджера. Президент Франции Макрон лично комментировал дело, утверждая, что оно не политическое.
О связях Павла Дурова с российскими спецслужбами ранее в большом интервью Rus.Postimees рассказал один из создателей Telegram, бывший технический директор ВКонтакте Антон Розенберг.