Видео Владимир Зеленский находится недалеко от Таллинна

​Президент Украины с супругой прибыли в Хельсинки в среду 19 марта.

«Финляндия, Украина и вся Европа хотят мира. Сегодня мы обсудили, как достичь устойчивого и справедливого мира в Украине. Финляндия поддерживает Украину. Мы поддерживаем Украину и политически, и военном плане, пока она защищается от российской агрессии», - написал президент Финляндии Александер Стубб в своем аккаунте в соцсети X.

Together with Suzanne, we welcomed President of Ukraine @ZelenskyyUa and First Lady Olena Zelenska to Finland.



During the visit, we will further strengthen the excellent relations between Finland and Ukraine. pic.twitter.com/X36O6Cu6An — Alexander Stubb (@alexstubb) March 19, 2025

В свою очередь Владимир Зеленский сообщил, что на переговорах обсуждались вопросы инвестиций в безопасность всей Европы.

«Обсудили гарантии безопасности и потенциальный вклад Финляндии, будущую архитектуру безопасности Европы, нашу европейскую и евроатлантическую интеграцию. Сегодня наши министры подписывают документ о начале Коалиции укрытий гражданской защиты. Пока Путин продолжает наносить удары по нашей инфраструктуре, мы должны делать все для защиты наших людей. И мы благодарны Финляндии за эту инициативу», - написал Зеленский в своих аккаунтах в соцсетях.

«Я также проинформировал господина президента о российской дезинформации касаемо ситуации на Курском направлении. Окружения там нет, и наши ребята выполняют задачи, как это необходимо для Украины», - добавил президент Украины.

В 15:00 оба президента начали общение со студентами и преподавателями Университета Хельсинки, которое транслируется в прямом эфире.

На прошлой неделе премьер Финляндии Петтери Орпо заявил, что Хельсиники не будет отправлять финских солдат в Украину. После этого президент Стубб заявил, что время обсуждать возможность отправки финских военных в Украину пока не пришло.

В Таллинн Владимир Зеленский приезжал в январе 2024 года.

Депутаты Рийгикогу рассказали Rus.Postimees при какой ситуации они проголосуют за отправку эстонских военных в Украину.

Война России с Украиной продолжается 1120 дней.