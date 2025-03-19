Президент Украины прибыл с рабочим визитом в Финляндию. В эти минуты он общается со студентами Университета Хельсинки.
Видео ⟩ Владимир Зеленский находится недалеко от Таллинна
Президент Украины с супругой прибыли в Хельсинки в среду 19 марта.
«Финляндия, Украина и вся Европа хотят мира. Сегодня мы обсудили, как достичь устойчивого и справедливого мира в Украине. Финляндия поддерживает Украину. Мы поддерживаем Украину и политически, и военном плане, пока она защищается от российской агрессии», - написал президент Финляндии Александер Стубб в своем аккаунте в соцсети X.
Together with Suzanne, we welcomed President of Ukraine @ZelenskyyUa and First Lady Olena Zelenska to Finland.— Alexander Stubb (@alexstubb) March 19, 2025
During the visit, we will further strengthen the excellent relations between Finland and Ukraine. pic.twitter.com/X36O6Cu6An
В свою очередь Владимир Зеленский сообщил, что на переговорах обсуждались вопросы инвестиций в безопасность всей Европы.
«Обсудили гарантии безопасности и потенциальный вклад Финляндии, будущую архитектуру безопасности Европы, нашу европейскую и евроатлантическую интеграцию. Сегодня наши министры подписывают документ о начале Коалиции укрытий гражданской защиты. Пока Путин продолжает наносить удары по нашей инфраструктуре, мы должны делать все для защиты наших людей. И мы благодарны Финляндии за эту инициативу», - написал Зеленский в своих аккаунтах в соцсетях.
«Я также проинформировал господина президента о российской дезинформации касаемо ситуации на Курском направлении. Окружения там нет, и наши ребята выполняют задачи, как это необходимо для Украины», - добавил президент Украины.
В 15:00 оба президента начали общение со студентами и преподавателями Университета Хельсинки, которое транслируется в прямом эфире.
На прошлой неделе премьер Финляндии Петтери Орпо заявил, что Хельсиники не будет отправлять финских солдат в Украину. После этого президент Стубб заявил, что время обсуждать возможность отправки финских военных в Украину пока не пришло.
В Таллинн Владимир Зеленский приезжал в январе 2024 года.
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