Делегации Вашингтона и Киева завершили переговоры в Саудовской Аравии. Об этом сообщает «Суспильне». Накануне представители Трампа 12 часов общались с представителями Путина, среди которых присутствовал генерал ФСБ, много лет курировавший российских агентов за рубежом.
Украина и США завершили переговоры. Детали не раскрываются
«Делегации США и Украины завершили вторую встречу в Саудовской Аравии на следующий день после встречи между представителями США и России», - около полудня во вторник 25 марта сообщило украинское издание «Суспильне» со ссылкой на источники, знакомые с процессом.
Ранее источники журналистов сообщали, что украинская делегация остается в Саудовской Аравии во вторник для встречи с представителями США. «Что будут обсуждать стороны, неизвестно», - отмечало «Суспильне».
Первая встреча в Эр-Рияде представителей Зеленского и Трампа прошла в воскресенье 23 марта. В частности, стороны обсуждали безопасность объектов энергетики и инфраструктуры. Министр обороны Украины Рустем Умеров заявил, что «дискуссия была продуктивной».
24 марта в Саудовской Аравии прошли переговоры делегаций России и США - в закрытом режиме. Журналистов удалили с территории отеля The Ritz-Carlton, где проходят переговоры.
Участник переговоров от Москвы сенатор Григорий Красин заявил, что разговор был непростым: «Непростой диалог, но весьма полезный для нас и для американцев. Многие проблемы обсудили. Конечно, далеко не все решили, не во всем согласились».
Позже пресс-секретарь Путина Песков опроверг информацию американских СМИ о совместном заявлении Вашингтона и Москвы по итогам переговоров, которое появится 25 марта.
«Это переговоры с погружением в детали, поэтому, конечно, содержание этих переговоров публичиться точно не будет. Этого не следует ожидать», - сказал Песков.
Российскую делегацию - кроме сенатора Карасина - возглавил советник директора Федеральной службы безопасности Сергей Беседа. О том, чем ранее занимался этот генерал ФСБ Беседа, Rus.Postimees рассказал журналист-расследователь Сергей Канев.
«Это чушь. Он неприкасаемый, ему ничего не будет. В худшем случае его отправят на пенсию, или в Госдуму, или в Совет Федерации. Все эти эксклюзивы про "арест Беседы" оказались туфтой в итоге», - ответил Канев на вопрос о том, был ли глава пятой службы ФСБ РФ в 2009-2024 годах Беседа на самом деле в опале у Путина после провала вторжения в Украину в 2022 году.
«В Пятую службу входит Служба оперативной информации международных связей, Служба анализа прогноза и стратегического планирования, Департамент оперативной информации, Аналитическое управление и Управление международного сотрудничества. Ключевое подразделение в Пятой службе - Департамент оперативной информации (ДОИ). Именно в нем как раз находятся отделы по странам: украинский, эстонский, латвийский, литовский, грузинский и так далее», - добавляет эксперт по российским спецслужбам штрихов к портрету переговорщика Путина.
«Сначала Пятая служба занималась только странами бывшего СССР. Но потом расширили свои полномочия, и представители Пятой службы сидели в 49 государствах, в посольствах. Сначала в посольства отправляли какого-нибудь полковника ФСБ с женой и ребенком. Но в 2011 году Путин своим указом расширил полномочия Пятой службы, и при посольствах создали целый аппарат из представителей Пятой службы», - напомнил Сергей Канев.
По словам помощника президента РФ Юрия Ушакова, основной темой прошедшей в Саудовской Аравии встречи должны были стать вопросы, связанные с возобновлением черноморской зерновой инициативы. Об этом ранее договорились в телефонном разговоре Путин и Трамп.
По информации Bloomberg, Киев и Вашингтон так же обсуждали 30-дневное прекращение огня в Черном море и отказ от ударов по энергообъектам.
Ukrainian and US teams are locked in another round of talks in Riyadh to discuss a 30-day energy and the Black Sea ceasefire in Russia’s war, a person with the knowledge of the matter said https://t.co/g1CvCwH04L— Bloomberg Markets (@markets) March 25, 2025
«Я просто не вижу того, чтобы он [Путин] хотел захватить всю Европу, - ранее заявил представитель Трампа Уиткофф. - Я верю ему в этом смысле, и я также думаю, что и европейцы начинают приходить к этому убеждению. Чувствую, что он [Путин] хочет мира».
«Проблема в том, как Трамп действует. То, как он действует, ставит всю Европу перед угрозой большой войны. Это несомненно. А Европа еще только начинает к этому относиться всерьез. Начинает пересмотр военных возможностей, финансирования ВПК европейских стран НАТО. Вот это действительно реальная и сложная проблема», - ранее сказал Rus.Postimees эксперт по России, преподаватель Карлова Университета в Праге Александр Морозов.
Война России с Украиной продолжается 1126 дней.