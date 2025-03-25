Украина и США завершили переговоры. Детали не раскрываются

«Это чушь. Он неприкасаемый, ему ничего не будет. В худшем случае его отправят на пенсию, или в Госдуму, или в Совет Федерации. Все эти эксклюзивы про "арест Беседы" оказались туфтой в итоге», - ответил Канев на вопрос о том, был ли глава пятой службы ФСБ РФ в 2009-2024 годах Беседа на самом деле в опале у Путина после провала вторжения в Украину в 2022 году.

«В Пятую службу входит Служба оперативной информации международных связей, Служба анализа прогноза и стратегического планирования, Департамент оперативной информации, Аналитическое управление и Управление международного сотрудничества. Ключевое подразделение в Пятой службе - Департамент оперативной информации (ДОИ). Именно в нем как раз находятся отделы по странам: украинский, эстонский, латвийский, литовский, грузинский и так далее», - добавляет эксперт по российским спецслужбам штрихов к портрету переговорщика Путина.

«Сначала Пятая служба занималась только странами бывшего СССР. Но потом расширили свои полномочия, и представители Пятой службы сидели в 49 государствах, в посольствах. Сначала в посольства отправляли какого-нибудь полковника ФСБ с женой и ребенком. Но в 2011 году Путин своим указом расширил полномочия Пятой службы, и при посольствах создали целый аппарат из представителей Пятой службы», - напомнил Сергей Канев.

Журналист-расследователь Сергей Канев рассказал, кто такой генерал ФСБ Сергей Беседа, который представляет РФ на переговорах с Украиной и США в марте 2025 года. Фото: из личного архива Сергея Канева / The Insider