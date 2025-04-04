НЕДЕЛЯ В ФОКУСЕ Торговая война Трампа, 12 лет тюрьмы за убийство, супервезение жителя Йыхви

Главными событиями уходящей недели стали введение Дональдом Трампом пошлин на все товары, ввозимые в США из-за рубежа, вынесение приговора за убийство, совершенное летом прошлого года в центре Таллинна, а также огромный выигрыш в лотерею Bingo Loto.
Объявление Трампом тарифной войны
Президент США Дональд Трамп 2 апреля объявил о введении пошлин на все товары, ввозимые из-за рубежа.
Трамп представил таблицу с двумя колонками: какие пошлины на американские товары действуют в настоящее время в разных странах, а также какие тарифы Вашингтон вводит в ответ на них. Позже график был опубликован в аккаунте Белого дома в соцсети Х.
Пошлины на товары из Китая составят 34%, из стран ЕС - 20%, из Швейцарии - 31%, из Великобритании - 10%, из Израиля - 17%, из Казахстана - 27%. Одни из самых высоких сборов наложены на Вьетнам (46%), Камбоджу (49%), Лаос (48%).
Приговор Максиму Максимову
Харьюский уездный суд признал Максимa Максимова виновным в убийстве человека на трамвайной остановке на бульваре Мере в Таллинне и приговорил его к 12 годам лишения свободы. Началом отсчета срока наказания считается его задержание - 13 июля 2024 года.
Согласно обвинению, 12 июля 2024 года на трамвайной остановке на бульваре Мере Максимов ударил другого мужчину ножом в живот, что привело к смерти пострадавшего.
Версия Максимова, что потерпевший якобы сам наткнулся на нож, была опровергнута собранными доказательствами. Доказательства, рассмотренные в суде, подтвердили, что Максимов намеренно нанес потерпевшему один сильный удар ножом в живот с близкого расстояния, затем вытащил нож и покинул место происшествия.
Целью умышленных действий Максимова в тот момент, возможно, не было осознанное стремление лишить другого человека жизни. Однако, нанеся человеку с близкого расстояния сильный удар ножом в брюшную полость - то есть в область жизненно важных органов - Максимов, исходя из своего жизненного опыта и общих знаний, должен был осознавать возможность наступления смерти потерпевшего.
Таким образом, по оценке суда, преступление было совершено с косвенным умыслом.
Представитель потерпевшего предъявил гражданский иск о возмещении материального и морального вреда. Суд не нашел оснований для удовлетворения иска в части морального ущерба, поскольку не усмотрел исключительных обстоятельств, оправдывающих отклонение от устоявшейся судебной практики.
Однако иск в части возмещения материального ущерба был удовлетворен - в размере 1341,79 евро. Также Максимов обязан выплатить половину гонорара представителя потерпевшего - 2375,95 евро. Помимо прочего суд обязал Максимова оплатить судебные издержки по уголовному делу в размере 6 244,82 евро.
Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован в Таллиннском окружном суде в течение 30 дней.
Приговор Калеву Коорту
В среду Тартуский уездный суд огласил приговор по делу Калевa Коорта и еще трех мужчин, обвиненных в наркоторговле. Коорт, занимавшийся продажей наркотиков, приговорен к шести годам лишения свободы. Его черный Mercedes-Benz S-класса вскоре будет выставлен на продажу государственного имущества.
Изначально по этому уголовному делу проходили шесть обвиняемых - помимо самого Коорта, на скамье подсудимых оказались еще пятеро мужчин, которые покупали у него наркотики.
Хотя фигурантов дела было немало, адвокаты пятерых мужчин еще в начале судебного процесса в прошлом году подчеркивали, что это не организованная наркогруппа, а обычные люди, оказавшиеся в зависимости от наркотиков, которых снабжал Коорт.
Прокуратура Лыунаского округа обвиняла Калевa Коорта в торговле кокаином. Следствие установило, что он приобрел около 1,2 кг кокаина и продавал. На заседании в среду суд признал виновными в незаконном обороте наркотиков также клиентов Коорта - Карела Парика, Теэта Сулакатко и Каспара Кернера.
По словам старшего прокурора Лыунаского округа Ингмара Лааси, эти трое мужчин закупали у Коорта более трех граммов кокаина за раз, из-за чего у следствия возникло подозрение в возможной перепродаже. Однако в ходе разбирательства выяснилось, что они, скорее всего, приобретали наркотики для собственного употребления.
Уголовные дела еще двух человек были прекращены, и они направлены на лечение от наркозависимости.
Суд, в рамках досудебного соглашения, приговорил Калевa Коорта к шести годам лишения свободы. Так как он уже находился в заключении с весны позапрошлого года, ему предстоит провести за решеткой еще более четырех лет.
Кончина Марии Энтсик
В четверг на 46-м году жизни скончалась ведущий государственный прокурор Мария Энтсик.
Энтсик возглавляла второй обвинительный отдел прокуратуры, который занимается расследованием крупнейших коррупционных и экономических преступлений в Эстонии.
На пост ведущего государственного прокурора Энтсик была назначена в 2023 году по предложению тогдашних генерального прокурора Андреса Пармаса и министра юстиции Калле Ланета.
В числе значимых дел, которым Энтсик посвятила много лет, было расследование отмывания денег через банк Danske.
Гигантский выигрыш в Bingo Loto
В среду был зафиксирован огромный выигрыш в Bingo Loto.
Игрок, который выиграл джекпот Bingo Loto в среду на сумму 644 969 евро, оформил свою победу на следующий день.
«Апрель начался для одного лотерейного игрока с отличной новостью, ведь вчера вечером был разыгран самый крупный лотерейный выигрыш этого года - джекпот Bingo Loto. Победителем стал мужчина средних лет из Йыхви, который купил свой билет в интернете. О своем выигрыше он узнал сразу после розыгрыша, когда увидел сообщение о выигрыше на своем телефоне. При более детальном осмотре на сайте его удивление было большим, когда выяснилось, что он выиграл джекпот. Даже сегодня, разговаривая с ним по телефону, эмоции были вполне ощутимы. Победа в джекпоте по-прежнему кажется ему невероятной, и это еще не совсем дошло до него», - сказала руководитель Eesti Loto Триин Агнан.
Победитель лотереи работает в сфере производства мебели, и у него уже есть четкий план, как распорядиться своим выигрышем. Большая часть суммы будет инвестирована в его дом. На путешествие он тратить деньги не планирует. В лотерейные игры он играет еще со времен кроны, раньше чаще, а в последнее время реже.