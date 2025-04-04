НЕДЕЛЯ В ФОКУСЕ Торговая война Трампа, 12 лет тюрьмы за убийство, супервезение жителя Йыхви

Объявление Трампом тарифной войны

Президент США Дональд Трамп 2 апреля объявил о введении пошлин на все товары, ввозимые из-за рубежа.

Трамп представил таблицу с двумя колонками: какие пошлины на американские товары действуют в настоящее время в разных странах, а также какие тарифы Вашингтон вводит в ответ на них. Позже график был опубликован в аккаунте Белого дома в соцсети Х.

Дональд Трамп. Фото: Postimees

Пошлины на товары из Китая составят 34%, из стран ЕС - 20%, из Швейцарии - 31%, из Великобритании - 10%, из Израиля - 17%, из Казахстана - 27%. Одни из самых высоких сборов наложены на Вьетнам (46%), Камбоджу (49%), Лаос (48%).

Приговор Максиму Максимову

Харьюский уездный суд признал Максимa Максимова виновным в убийстве человека на трамвайной остановке на бульваре Мере в Таллинне и приговорил его к 12 годам лишения свободы. Началом отсчета срока наказания считается его задержание - 13 июля 2024 года.

Согласно обвинению, 12 июля 2024 года на трамвайной остановке на бульваре Мере Максимов ударил другого мужчину ножом в живот, что привело к смерти пострадавшего.

Процесс над Максимом Максимовым. Фото: Tairo Lutter

Версия Максимова, что потерпевший якобы сам наткнулся на нож, была опровергнута собранными доказательствами. Доказательства, рассмотренные в суде, подтвердили, что Максимов намеренно нанес потерпевшему один сильный удар ножом в живот с близкого расстояния, затем вытащил нож и покинул место происшествия.