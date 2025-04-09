В Эстонии стало больше противников отделения православной церкви от Москвы

Доля тех, кто считает оправданными действия по отделению бывшей ЭПЦ МП от московского патриархата, сокращается, свидетельствуют данные соцопроса, заказанного Госканцелярией.
Уменьшается число жителей Эстонии, которые поддерживают тезис о том, что отделение ЭПЦ МП от Московского патриархата оправданно, поскольку руководство РПЦ МП поддерживает военную агрессию России в Украине.
В 2024 году идею разделения церквей поддерживали почти две трети жителей Эстонии (60%). Сегодня так считают 55% респондентов. Об этом сообщает сайт Госканцелярии, где опубликованы свежие данные социологов Turu-uuringute AS.
Доля тех, кто не поддерживает идею разделения ЭПЦ и РПЦ из-за позиции московских иерархов церкви по войне, увеличилась за три месяца на три процентных пункта - с 27% до 30%.
9 апреля Рийгикогу в третьем чтении рассматривает законопроект об изменении Закона о церквях и приходах. Оппозиция предупреждает о рисках негативных последствий.
Ранее ЭПЦ МП официально сменила название. Теперь эта церковь называется Эстонская Православная Христианская Церковь (ЭПХЦ). Светские власти добиваются прекращения подчинения ЭПХЦ Москве.