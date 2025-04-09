В Эстонии стало больше противников отделения православной церкви от Москвы

​Уменьшается число жителей Эстонии, которые поддерживают тезис о том, что отделение ЭПЦ МП от Московского патриархата оправданно, поскольку руководство РПЦ МП поддерживает военную агрессию России в Украине.

В 2024 году идею разделения церквей поддерживали почти две трети жителей Эстонии (60%). Сегодня так считают 55% респондентов. Об этом сообщает сайт Госканцелярии, где опубликованы свежие данные социологов Turu-uuringute AS.

Доля тех, кто не поддерживает идею разделения ЭПЦ и РПЦ из-за позиции московских иерархов церкви по войне, увеличилась за три месяца на три процентных пункта - с 27% до 30%.

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