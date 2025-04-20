Интервью Говорящий енот захватит власть в Русском театре Таллинна: «Натан» не остановится на Эстонии

29 апреля на сцене Vene Teater представят фантасмагорический перформанс о еноте и его хозяине, которые захватывают власть, становясь то пацифистами, то фашистами. Лидер культовой рок-группы «Телевизор» Михаил Борзыкин рассказал Rus.Postimees, зачем он согласился подыграть еноту, который покинул РФ.
Фантасмагорический перформанс «Натан» отправляется в гастрольный тур по странам Балтии и не только: 29 апреля - Таллинн, 30 апреля - Рига, 1 мая - Вильнюс, а 9 июня - Варшава. На сцене двое: актер Анатолий Белый и рок-музыкант Михаил Борзыкин. Белый сыграет сразу несколько ролей, опираясь на текст, столь же абсурдный и гротескный, как наша сегодняшняя жизнь. Песни фронтмена легендарной группы «Телевизор» станут не только аккомпанементом к действию и сюжету, но и самостоятельным высказыванием.
Роман Артура Соломонова о похождениях Натана и говорящего енота готовился к изданию в Москве и должен был выйти в марте 2022 года. Но этого не случилось. Публиковать роман, написанный в предчувствии большой войны, где Натан и его друг, енот Тугрик, захватывают власть, стало невозможно. Тем более, когда оккупанты, отступая, прихватили с собой енота из херсонского зоопарка, а животное стало героем новостей, обрело характер, голос и начало вести собственный Telegram-канал. В итоге текст был опубликован в Австрии в издательстве Danzig & unfried.
«Последние годы меня не оставляла мысль - как писать про сегодняшний день? Аллегории и иносказания пахнут прошлым веком, а скатываться в публицистику не хочется. А вот именно так и надо писать!» - говорит о «Натане» Андрей Макаревич.
«Трагифарс - такой сложный жанр, мой любимый жанр, и через него Артур блестяще показывает современность. Роман ценен актуальностью и останется отражением эпохи», - замечает актер Александр Филиппенко.
Мы поговорили с Михаилом Борзыкиным накануне приезда «Натана» и его енота в Таллинн.
- Михаил, расскажите, как вы попали в эту историю? Для меня вы в первую очередь рокер, и вдруг - театр.
- Предыстория такая. В Черногории мы вместе с украинскими режиссерами и актерами организовали театр EuropeanACT (European Art Community Theatre - прим.ред.). И я там задействован как музыкант в одном из спектаклей - «Альмар». Это о взаимоотношениях Альберта Эйнштейна и его возлюбленной Маргариты. Был уже такой спектакль с другим названием, но мы сделали свой вариант. И я там исполняю около десяти своих песен. Такой эксперимент с украинскими театралами. На сцене режиссер и народный артист Украины Виктор Кошель и Катарина Синчилло, актриса, режиссер и поэтесса. Это наши совместные усилия втроем.
Узнав об этом, Артур Соломонов сделал мне предложение поучаствовать в его спектакле. Возможно, он увидел нашу работу на фестивале «СловоНово» здесь, в Черногории, где мы представляли этот спектакль.
А до этого мы познакомились с Артуром, и он пригласил меня принять участие в читке его пьесы «Как мы хоронили Иосифа Виссарионовича». Мы сделали парочку выступлений в Черногории в очень веселом составе с хорошими людьми. Видимо, ему понравилось, и он меня пригласил поработать вместе снова.
- Да, Сталина мы хоронили и в Таллинне. Дважды. Каждый раз людей приходило все больше. Но ведь первая история про Эйнштейна и нынешняя про барсука Натана…
- Он - енот.
- Точно. Енот. Я о том, что первая история была не комедийная, а новая в жанре трагифарс. Ваши песни подходят для всего, или вы написали что-то специально для «Натана»?
- Нет, это песни из репертуара «Телевизора». Отбирал их Артур Соломонов. Я воспринял его выбор как руководство к действию, потому что он режиссер. В данном случае я оказался готов прислушиваться к его решениям. Там будут песни разных лет, которые Артуру показались уместными в разных частях сюжета. Там тоже около десяти песен. Есть и совсем ранние вроде «Я не виноват», но есть и из поздних - «Заколотите подвал». На мой взгляд, песни, которые выбрал Артур, действительно резонируют и отражаются в этом спектакле.
- Как вам работается с театралами, с Анатолием Белым? Не помню, чтобы в истории «Телевизора» было что-то подобное…
- Очень как-то просто все получилось. Изначально я познакомился с работами Анатолия. Оказалось, что и он был знаком с моими, интересовался рок-музыкой, в свое время в Питере ходил на наши концерты. То есть оба были в теме.
У меня возникло уважение к его таланту актера, к его позиции человеческой по поводу всего происходящего. Он великолепный собеседник, человек с тонким чувством юмора, удивительной актерской работоспособностью. Очень интересно наблюдать, как он почти в одиночку вытаскивает этот фантасмагорический перформанс.
- «Для меня очень важно, что зрители, придя на нашего "Натана", будут смеяться. И сегодня это - очень важная терапия. Ведь самое правильное, что мы можем сейчас сделать - это смеяться над злом», - говорит Анатолий Белый об этой работе. Бесспорно, над идиотизмом власти, ее злом надо смеяться. Но получается ли смеяться спустя три года войны, читая новости, которые приходят к нам каждый божий день?
- Получается с трудом, я бы сказал… У меня лично совсем плохо получается. Для меня идеология, что юмор спасет мир, красота спасет мир, любовь спасет мир, отошла в сторону. Для меня это уже как какое-то забытое прошлое. Я редко возвращаюсь к этим установкам, потому что последние годы показывают - это все не работает.
- Впрочем, на сцене у вас и функционал не об этом.
- Ну да. Я играю свои песни. Наверное, на серьезной ноте нахожусь. Но упаковано это все фантасмагорией, юмором текста Артура. Возможно, тут работает сочетание: дозировка боли и страдания с юмором. Может быть, кому-то это поможет в качестве терапии недолговременной…
Вообще даже временная терапия - это хорошо в определенные моменты жизни. Даже несмотря на то, что противостоять абсолютному злу, которым является власть в РФ, с помощью юмора навряд ли возможно. Смех**чки провоцируют безнаказанность зла. Я очень уважительно отношусь к иронии и сатире, но вот смех**чки мне не близки.
- Да, вы рассказывали об этом нам в прошлый раз. Мы даже так и назвали то интервью - «Время смех**чков прошло».
- Я помню. Время смех**чков прошло, но это не значит, что не надо пытаться сохранить себя в этом безумии. Вот мы и заняты такими сеансами психотерапии. Для измотанных, усталых людей, это действительно глоток свежего воздуха. И я сам, участвуя в этом, проникая на сцене в эту фантасмагорию, бодрюсь, что-ли…
- Вы не так давно сообщили, что реанимировали группу «Телевизор». Значит ли это, что мы вас однажды увидим в Таллинне, и значит ли это, что пишутся новые песни?
- Сначала я, возможно, приеду в конце мая. Ведутся переговоры о моем сольном концерте в Таллинне. Но пока говорить об этом рано. Но группа готова, да. Мы сделали программу на два с половиной часа. Есть и барабанщик, и гитарист. Прекрасные ребята, один из Днепра - Дмитрий Прокофьев. Второй из Нижнего Новгорода - Олег Шибаев. Собираемся в Белград в июне. Должны были ехать в Грузию, но, к сожалению, по техническим причинам не состоялось. Песни какие-то новые пишутся потихоньку.
- Верим, что енот Натана протопчет дорожку.
- Да! Мы идем тропою енота. Все остальное увидите на встрече. Я давно хочу приехать в страны Балтии. Очень давно не был. У вас всегда хорошо и приятно. До скорого!