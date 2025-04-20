Интервью Говорящий енот захватит власть в Русском театре Таллинна: «Натан» не остановится на Эстонии

- Он - енот.

- Точно. Енот. Я о том, что первая история была не комедийная, а новая в жанре трагифарс. Ваши песни подходят для всего, или вы написали что-то специально для «Натана»?

- Нет, это песни из репертуара «Телевизора». Отбирал их Артур Соломонов. Я воспринял его выбор как руководство к действию, потому что он режиссер. В данном случае я оказался готов прислушиваться к его решениям. Там будут песни разных лет, которые Артуру показались уместными в разных частях сюжета. Там тоже около десяти песен. Есть и совсем ранние вроде «Я не виноват», но есть и из поздних - «Заколотите подвал». На мой взгляд, песни, которые выбрал Артур, действительно резонируют и отражаются в этом спектакле.

- Как вам работается с театралами, с Анатолием Белым? Не помню, чтобы в истории «Телевизора» было что-то подобное…

- Очень как-то просто все получилось. Изначально я познакомился с работами Анатолия. Оказалось, что и он был знаком с моими, интересовался рок-музыкой, в свое время в Питере ходил на наши концерты. То есть оба были в теме.

Анатолий Белый в образе героя фантасмагории Артура Соломонова «Натан». Фото: Юлия Смирнова