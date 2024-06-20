Театрализованная читка трагифарса Артура Соломонова «Как мы хоронили Иосифа Виссарионовича», который рассказывает об условиях возникновения диктатуры, состоится 26 июня в Русском театре. В читке примут участие Эльмо Нюганен, Виктор Марвин, Наталья Дымченко, Артем Гареев, Эдгар Вунш, а также не совсем театральные люди, выступающие против войны - Дима Зицер, Артемий Троицкий, Евгений Федоров и Татьяна Фельгенгауэр. Rus.Postimees поговорил с автором пьесы.
Сталина похоронят в Таллинне: как тоталитаризм рождается везде, где на него согласны
Весь сбор с таллиннского мероприятия, как и с предыдущих читок трагифарса Артура Соломонова «Как мы хоронили Иосифа Виссарионовича», прошедших в разных городах и странах, пойдет на приобретение гуманитарной помощи Украине. Ранее об этом событии в интервью Борису Туху рассказал актер Эльмо Нюганен.
- Артур, как бы вы могли ответить на вопрос, зачем нужно сейчас публично хоронить Сталина? В частности, в Эстонии.
- Я знаю, зачем его публично хоронить в принципе. И этим на сцене Русского театра будут заниматься преимущественно те, кто не так давно покинул Россию. А они прекрасно знают, насколько это действие, пусть и символическое, сейчас необходимо. Также я очень рад и горд, что в этом процессе примет участие выдающийся деятель эстонского театра Эльмо Нюганен, а также актеры, давно живущие и работающие в Таллинне.
По-моему, сейчас многим стало очевидно, что Сталин - казалось бы, давно умерший и истлевший политический деятель - оказывает огромное влияние на российскую жизнь, а российская жизнь оказывает влияние на ситуацию в Европе и мире. Так что в том, чтобы, наконец-то, похоронить его, должны быть заинтересованы не только россияне. Хотя, конечно, в первую очередь это прямая обязанность россиян.
Я не знаю, есть ли еще в мире такая фигура, такой беспокойный покойник, имя которого повторялось бы с такой пугающей регулярностью - в частных разговорах, на заседаниях Госдумы, во время застолий... Он везде. И он актуальнее всех политических лидеров прошлого. В определенном смысле, он актуальнее многих нынешних политических деятелей, и если представить себе фантастическую ситуацию, что Сталин решил баллотироваться в президенты России и его конкурентом оказался Путин - результат был бы заранее очевиден.
- А в чем причина такой актуальности, или, можно даже сказать, бессмертия?
- Сталин однозначно и страшно ответил на вопрос, кто важнее - человек или государство. И так мощно вбил ответ в головы современников, что в него поверили и потомки. То есть мы. Он ввел в сознание людей дьявольскую арифметику: с одной стороны - люди, обращенные в рабство, потерявшие здоровье, свободу, жизнь. С другой стороны - мощное государство, колоссальное строительство, выигранная война. Значит, рабство допустимо и оправдано, а жертвы - необходимы. Мы видим, как эта идеология захватывает все большее количество людей, сподвигая их на жуткие поступки, заставляя отдавать свои жизни и отнимать чужие - ради имперских миражей.
- То есть, вместо канонического «Ленин жил, Ленин жив, Ленин будет жить», что хорошо известно с юности многим политикам Восточной Европы, получилось - «Сталин жив, и, видимо, жить будет долго»?
- Конечно, Сталин гораздо более понятен обывателю. Ленин связан с определенной идеологией, с социализмом, а Сталин - с идеологией уничтожения, подчинения, поиска врагов - в мире и внутри страны. Эти идеи легко усваиваются даже дураками. Ими - в первую очередь.
- Вы написали эту пьесу в 2019 году. Тогда возрождение сталинизма уже ощущалось? И как вы думаете, когда Сталин утратит актуальность, и есть ли вообще шанс на это?
- Когда я писал, Сталин не был так отчетливо реален. А вот когда он уйдет, очень сложно сказать, потому что пока процесс идет прямо противоположный. Потому, на мой взгляд, надо не гадать о том, надолго ли это и когда наконец закончится, а предпринимать усилия, чтобы он все-таки исчез. Если это в нынешней исторической ситуации в России вообще возможно. В нашей читке мы предпринимаем «похоронные усилия» с помощью смеха. Смех - может быть, последнее оставшееся в нашем распоряжении оружие. Мне кажется, диктаторы и диктатуры боятся смеха подданных сильнее, чем их ненависти.
- Эстония в этом смысле весьма пропитана влиянием с Востока. И в этом смысле вы готовы здесь к диалогу с теми, для кого Сталин - это хорошо?
- О социальной или социально-психологической ситуации в Эстонии я, к сожалению, ничего не знаю. Моя пьеса имеет отношение к тому, что я знаю и пережил сам. Давать оценку тому, что происходит в другой стране, я бы не рискнул, даже если бы у меня было больше информации.
- Я о том, что имеет ли смысл переубеждать тех, кто верит в сильную руку, которая «придет и порядок наведет»? Запрос на эту примитивную ловушку велик отнюдь не только в РФ.
- Я раньше очень активно участвовал в каких-то дискуссиях, пытался кого-то в чем-то убедить в соцсетях и личных разговорах. Мне кажется, в целом я потратил несколько лет жизни на бесконечные споры, пока не понял: человека невозможно сдвинуть с его позиции с помощью идей и слов. Только личный опыт, скорее всего, драматический, может помочь открыть глаза.
Но с помощью искусства (или попытки создать искусство) - есть шанс заронить в зрителе сомнение. Через смех, интересный сюжет, любимых артистов - идея может проникнуть в сознание публики, не встречая таких препятствий, какие возникают в дискуссии или в споре.
В пьесе, которая будет представлена 26 июня, не навязывают мнение, не произносят лозунгов, не пропагандируют антисталинизм. Там показан механизм возникновения диктатуры, механизм добровольного отказа человека от свободы. Это пьеса - не о сталинизме ушедшего времени, о котором я, как автор, не решился бы писать, поскольку не жил тогда. Она о сегодняшнем Сталине, который живет в головах очень многих.
Естественно, зритель не выйдет из зала прозревшим: так не бывает. Но это - приглашение к диалогу с той стороной, с которой ты обычно не дискутируешь, потому что сам уже перестал верить в продуктивность таких дискуссий. А с теми, кто верит Путину, у меня диалог уже давно не вяжется. Это невозможно. Мы будто бы с разных планет, из разных времен, что ли...
- Мы с вами говорим о том, как вы предугадали сталинизацию России. А как с кадыризацией быть? Это же вообще иной уровень болезни, лечения от которой пока никто не искал.
- Я посмотрел только что вышедший фильм «Проекта» - пока не весь, и считаю, что это очень важное событие. Становится понятна глубина заболевания, его многослойность, многоликость даже. И лечению, о котором вы спросили, оно не поддается. Здесь возможны только экстренные хирургические меры, хотя, возможно, и они запоздали. А уж лечение...
Кстати, тот же Сталин был, если так можно сказать, профессиональный уголовник. Это был совершенно беспримесный бандит, и правила управления бандой перенес на управление государством. Так что и тут нынешним обитателям Кремля есть, что наследовать, есть, у кого учиться.
- Как вы нашли тех, кто будет в Таллинне читать вашу пьесу? У вас ведь в разное время в разных городах совершенно разные люди заняты в этом процессе: в Праге - Шендерович, Романова, Дельфинов, в Барселоне - Киселев, Лазарева, Феклистов, в Риге - Долин, Набутов, Монгайт и так далее.
- В каждом городе я выбираю из актеров, а также из заметных в городе фигур, обязательно артистически одаренных, чтобы их на пару недель оккупировать театром: сначала идут репетиции в зуме, потом на сцене, а потом - выступление. В выборе мне очень помогла Наталья Дымченко, актриса Русского театра, а также продюсер Алексей Морозов, за что я им очень благодарен.
- Кто будет играть Сталина в Таллинне?
- Там нет Сталина как такового, эта пьеса о том, как в одном выдающемся российском театре собираются ставить смелый спектакль о Сталине, и что из этого получается в итоге... Там есть режиссер, который пытается войти в роль Сталина. И входит, по-настоящему входит: со всеми атрибутами сталинского времени. В его театре появляется карцер, начинают процветать доносы и так далее.
- Боюсь угадать. Этим режиссером будет Троицкий?
- «Сталина» будет играть Дима Зицер. Он по образованию режиссер, довольно плодотворно занимавшийся театральной практикой. Сейчас он временно оставил театр, от чего, мне кажется, театральное искусство проиграло. Дима прекрасно разбирается и в самом театре, и в том, почему внутри театра могут возникать диктаторские фигуры.
Дело в том, что отношения диктатора и народа в определенном смысле подобны отношениям режиссера и труппы: актеры добровольно отдают режиссеру свое время, свои эмоции, свои физические силы, свою волю, наконец. Плюс к тому, в театре на всем лежит оттенок некой ирреальности, некого сюра - в отношениях между людьми, в самой атмосфере. А наша реальность все сильнее сдвигается в сторону сюра, поэтому театр прекрасно подходит для описания того, что происходит с нами.
Сейчас ведь часто просто невозможно понять, реальна ли новость, которую ты видишь в интернете, или это чья-то шутка, или скорее даже чей-то бред. Вот несколько дней назад я увидел перепост новости, опубликованной в ТАСС: делегация запрещенной в России террористической организации «Талибан» прибыла в Казань на форум, посвященный высшему образованию. Прямо так и написано: террористы прибыли на образовательный форум. И фото приложены людей, которые по уму должны бы быть в розыске, но нет - они и террористы, и высокие гости одновременно.
- В Петербурге губернатор, встречая талибов, заявил: «Хвала Всевышнему, что вы здесь!» К слову про параллели театра с тоталитаризмом жизни. Валентина Матвиенко, получая звезду Героя от Путина, заявила, что «служит» России. А у актеров тоже принято называть свою работу в театре - службой.
- Это скорее не от тоталитарных корней идет, а от пошловато-возвышенного отношения к театру у некоторых актеров.
Да, кстати, в то же время, когда талибы ездят по российским образовательным форумам, за терроризм судят режиссера и драматурга. Двух женщин, Свету Петрийчук и Евгению Беркович…
- Но ведь мы с вами понимаем, что их судят, чтобы другие смелые и самостоятельные сидели тихо, не высовывались, не баламутили, а ребята в погонах могли оправдать свои зарплаты и карьерный рост.
- Конечно, цели преследователей Светланы и Евгении очевидны, но мы сейчас говорим про сочетание новостей, которое уводит нас в абсурд.
- А какое количество людей вообще способно воспринимать больше двух новостей одновременно? В этом смысле у Сталина перспективы огромные в будущем. И география, или национальности тут уже ни при чем.
- Мы вообще много за последние два года печального узнали. Я, например, с такой грустью никогда раньше не думал про государство, про человека... Раньше, когда я читал исторические книги или мемуары про немецкий национал-социализм или про сталинское время, я недоумевал: что же это за люди были, отчего они не видели очевидных вещей, почему совершали такие жуткие поступки, шли на такие кошмарные, губительные компромиссы?
А сейчас мы получили полную возможность понять наших прадедушек и прабабушек. И от этого понимания легче не становится.
- У Сталина не было таких мощных медиа, как есть сегодня у Путина. В этом смысле Путину проще управлять и запугивать. Кстати, Путин начал именно с подчинения медиа. То есть, чтобы все это кончилось, возможно, надо электричество отключить?
- Если мы выключим электричество, то вернемся в каменный век, а зачем? Эти попытки будут предприняты и без нас. Наоборот, надо попытаться, когда у нас появится исторический шанс, употребить все возможности государства, все силы просвещения и медиа на то, чтобы провести колоссальную работу в отношении исторической памяти.
Осознать, наконец, каким кошмаром была наполнена российская история, перестать восторгаться палачами, канонизировать преступников, молиться на тиранов. Огромная работа предстоит, а ведь в добавок к непроработанным, неосмысленным огромным историческим периодам добавился период современный, который российскому обществу (если оно собирается выжить, а не уйти в небытие) тоже предстоит осознать и ужаснуться содеянному.
- Остается надеяться на лучшее, готовиться к худшему, оглядываясь на раба внутри самого себя, занимаясь близкими?
- Заниматься только собой и близкими - для меня этого мало. А насчет надежды... Знаете, мне кажется, надежда может заключаться в том, что, несмотря на колоссальные удары, которые Россия сама себе наносила в течение всей своей истории, как только появляется минимум свободы, едва приоткрываются двери гигантской тюрьмы, мы видим, какое количество профессиональных, одаренных, свободных людей вдруг возникает. Хочу верить, что этот человеческий потенциал, когда и если ему будет дана возможность проявиться, переформирует страну так, что возврата к Сталину и всему, что с этой фигурой связано, - уже не будет.
Читка трагифарса Артура Соломонова «Как мы хоронили Иосифа Виссарионовича» пройдет 26 июня.
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