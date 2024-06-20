Сталина похоронят в Таллинне: как тоталитаризм рождается везде, где на него согласны

Путин осматривает экспозицию парашютного завода "Полет" в городе Иваново, радуясь советским знаменам с профилями Сталина и Ленина, март 2020 года. Фото: сайт президента РФ

- А в чем причина такой актуальности, или, можно даже сказать, бессмертия?

- Сталин однозначно и страшно ответил на вопрос, кто важнее - человек или государство. И так мощно вбил ответ в головы современников, что в него поверили и потомки. То есть мы. Он ввел в сознание людей дьявольскую арифметику: с одной стороны - люди, обращенные в рабство, потерявшие здоровье, свободу, жизнь. С другой стороны - мощное государство, колоссальное строительство, выигранная война. Значит, рабство допустимо и оправдано, а жертвы - необходимы. Мы видим, как эта идеология захватывает все большее количество людей, сподвигая их на жуткие поступки, заставляя отдавать свои жизни и отнимать чужие - ради имперских миражей.

- То есть, вместо канонического «Ленин жил, Ленин жив, Ленин будет жить», что хорошо известно с юности многим политикам Восточной Европы, получилось - «Сталин жив, и, видимо, жить будет долго»?

- Конечно, Сталин гораздо более понятен обывателю. Ленин связан с определенной идеологией, с социализмом, а Сталин - с идеологией уничтожения, подчинения, поиска врагов - в мире и внутри страны. Эти идеи легко усваиваются даже дураками. Ими - в первую очередь.

- Вы написали эту пьесу в 2019 году. Тогда возрождение сталинизма уже ощущалось? И как вы думаете, когда Сталин утратит актуальность, и есть ли вообще шанс на это?