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«Время смех**чков прошло»: Михаил Борзыкин о смерти русского рока, себе и нашем будущем

Интервью с лидером группы «Телевизор»
Михаил Борзыкин в большом интервью Rus.Postimees рассказал о том, как пытался остановить путинский фашизм и почему риски войны в ЕС это не пропагандистский трюк. Фото: televizor.band
Иван Скрябин
, журналист
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Лидер легендарной петербургской группы «Телевизор» встречает 40-летний юбилей своего коллектива вдали от родины. Человек, который еще в 2007 году пел со сцены в России «Ваш Путин – фашист», уже несколько лет как покинул Санкт-Петербург, но не перестал быть собой. Мы поговорили и об этом.

Самый яркий трибун ленинградского рок-клуба Михаил Борзыкин, который в 80-е мог повести за собой толпу на Смольный, а в нулевые зажигать песней тех, кто уже тогда видел, что Путин - это война, в большом интервью Rus.Postimees рассказал о своих бывших коллегах по Ленинградскому Рок-клубу, концертах в Таллинне и своем отношении к тому, куда катится мир сейчас.

Михаил Борзыкин в Санкт-Петербурге накануне отъезда из РФ.
Михаил Борзыкин в Санкт-Петербурге накануне отъезда из РФ. Фото: televizor.band

Что ж теперь ходим круг да около
На своём поле, как подпольщики?
Если нам не отлили колокол
Значит, здесь время колокольчиков

Александр Башлачев (1960-1988)

- Михаил, мы с вами говорим накануне очередной годовщины рождения Ленинградского Рок-Клуба. 7 марта 1981 года он появился. 43 года прошло. И в этом году «Телевизору» - 40 лет. Оглядываясь назад, вы можете сказать, что еще в 80-е было понятно, кто из коллег по тому цеху - человек, а кто может свалиться в фашизм? Из тех ваших попутчиков людьми остались единицы ведь… БГ, Шевчук, вы. Стоит ли тут удивляться?

- Удивляться в принципе полезно. А самого себя удивлять еще полезнее, чтобы не бронзоветь. Но никто не мог себе представить дальнейшую судьбу головных мозгов наших рок-коллег по Ленинградскому Рок-Клубу. По крайней мере, я не мог себе такого представить тогда. А мозги там разбрелись у многих… Расплескалась синева! До Ладоги!

Не скажу, что случилось много откровений в этом смысле после 24 февраля 2022 года. Я давно наблюдал, как это все булькало. Давно было печально наблюдать. Но когда отчизна от них потребовала жесткой позиции, они оформились окончательно и получили пропуск в прибыльные туры и продолжение своего комфортного существования в качестве «рок-стар». Многие раскрылись еще в 2014 году. Но с годами количество их прибывало. К 2022 году картина была безрадостная. Трудно говорить о процентах, но больше половины скурвились.

Подробно об этих именах не так давно говорил живущий в Таллине музыкальный критик Артемий Троицкий. Некоторые из них ранее называл и Михаил Борзыкин.

- Многолетний музыкант «Телевизора» Константин Шумайлов давно и много работает с Шевчуком. Наткнулся тут на запись вашего концерта, когда он был еще волосатым и неестественно подвижным на сцене…

- Тогда у нас была такая концепция, что надо на сене прыгать (смеется).

Выступление группы «Телевизор» 1993 года:

- Вы общаетесь? Следите за их работой в ДДТ?

- Конечно, слежу. С Костей общаемся периодически. И за Юрой слежу. Связь не ежедневная, но спокойная и уверенная.

Музыканты группы DDT в 2023 году, Константин Шумайлов - второй справа.
Музыканты группы DDT в 2023 году, Константин Шумайлов - второй справа. Фото: ddt.ru

- Последний трек DDT «Новости» как вам? Никогда такого безнадежного Юрия Юлиановича ведь не было...

Расстреляли любовь,
Что была нашей птицей,
И предначертана
Нам на роду,
Предлагаю всем тем,
Кто собрался родиться,
Обратно залезть
В пиз…

- Видел, конечно. Клип смешной. И финальные строчки – вообще супер. Ради них стоило всю эту песню записывать.

- Такого Шевчука не было никогда. Он же в самые кошмарные моменты прошлого всегда генерировал надежду. А здесь от нее не осталось вообще ничего. Как вы к этому относитесь?

- Учитывая, что Юра всю жизнь возлагал огромные надежды на русский народ, русскую интеллигенцию и русскую душу, ему особенно трудно сейчас. И я его прекрасно понимаю. Вот он сейчас к этим осознаниям пришел. Они неизбежны, когда мы все сейчас имеем дело с этой самой русской душой, которая на поверку оказалась мутной, мягко говоря. И с добротой там большие проблемы, как выяснилось.

Вообще, образ будущего и образ надежды сейчас для России не слишком подходит. Ей этот образ примерять сейчас не время. А Юра точно схватил момент в этой песне. Безнадега. И она давно же пришла, невзирая на все наши попытки увидеть свет в конце тоннеля. По крайней мере, последние лет восемь это становилось очевидным. Но все приходят к осознанию в разное время. Сейчас просто не заметить этого не мог и Юра. Вот и результат.

Юрий Шевчук на концерте в 2021 году
Юрий Шевчук на концерте в 2021 году Фото: Дмитрий Строц, vk.com/ddtclub

- Он остается в России. Там токсичная среда натурально и неминуемо отравляет каждого хорошего человека. Я это вижу по своим друзьям, кто там остается. Вы считаете, что в таких условиях можно сохранить себя?

- Можно. Но это жесткая внутренняя эмиграция с постоянным жестким информационным мониторингом окружающей среды. Это довольно сложно.

Песня «Уходи один» с альбома «Дым-туман» (1993):

А во всех остальных случаях взаимодействовать с этой токсичной средой все равно приходится. И чем чаще ты помалкиваешь, тем беспомощнее твой язык и твой мозг. Поэтому, конечно, деградация многих меня удивляет. Но, с другой стороны, я понимаю, что это естественное существование в токсичной среде.

- Ваш последний альбом «Ихтиозавр» вышел восемь лет назад. Группа «Телевизор» жива?

- Я считаю, что жива. Я сейчас играю. Состав на данный момент не устоявшийся. Но сейчас мы работаем здесь, в Черногории, с гитаристом Димой Прокофьевым.

- Борзыкин и Прокофьев на одной сцене. Звучит.

- (Смеется) Да. Скромная фамилия Прокофьев. Дима из города Днепр. Очень хороший и гитарист, и человек. Сделали с ним сейчас программу для концертов. То есть все продолжается. Оставил название «Телевизор». Думаю, что я это право заслужил.

Михаил Борзыкин на сцене во время концерта своей группы "Телевизор".
Михаил Борзыкин на сцене во время концерта своей группы "Телевизор". Фото: televizor.band

- Так это же изначально группа одного человека.

- В самом начале все же я был не один. Но с годами выяснилось, что это больше всех надо мне одному. Соответственно, мне пришлось взять бразды правления в свои руки.

- Новые тексты рождаются после февраля 2022 года?

- Полтора года была тишина вообще. Я даже не пытался напрягаться на эту тему… Музы молчат, когда стреляют пушки… Даже было как-то стыдно выдавливать из себя поэта. Вообще это все казалось бессмысленным. Сейчас стало немного полегче. Две-три песни написал. Над чем-то работаю. Но все равно влияние искусства на будущее России, а уж тем более человечества, вызывает большие сомнения. Вся уверенность, которая в прошлом была у многих, о том, что мы чего-то можем изменить, или идея о том, что мысль - материальна, завяла на глазах. Война продолжается.

Хотя как минимум миллиард человек на земле хотят, чтобы она закончилась, а те, кто ее затеял, были наказаны, так или иначе. Поэтому преувеличенная роль искусства как такового, информационного влияния, сейчас настолько очевидно ничтожна… Решают все 5-10 человек и подвергшийся облучению народ.

- Могу попросить что-то из последнего озвучить?

- Совсем короткое.

За окном рай.
Не бомбят дом
В новостях. Брат,
Ты засыпаешь с трудом.
Ты засыпаешь с мечтою
Увидеть во сне
Будущее,
Которого нет…
Ты спишь тревожно: Ох-ох
Спит и кремлевский бог
Ты просыпаешься
Под веселый рингтон
И понимаешь вдруг, что он
Сдох... Сдох. Сдох!
Гнида!
Вдох. Вдох. Вдох.
И выдох.
Сдох... Сдох. Сдох!
Гнида!
Вдох. Вдох. Вдох.
И выдох.

- Мои коллеги вспоминают, что вы первый раз приехали в Таллинн в 1987 году. Тогда Россия тоже вела позорную войну - Афганистан. И тогда тоже об этом было не принято говорить вслух. Можно сказать, что совковый паттерн страха вернулся, или он никуда и не уходил?

Песня «Квадраты» с альбома «Дежавю» (2013):

- Ситуация немного отличалась. Тогда еще была жива генетическая память о ГУЛАГе. С тех пор многое изменилось. Другое качество сейчас. Страх еще не достиг той степени концентрации. А вот нынешнее сумасшествие на фоне этого страха – это нечто новое. И это не результат воспоминания о прошлом. Да, это может быть привычный паттерн поведения в экстремальной ситуации, учитывая, что все происходит гораздо быстрее сейчас. Информационное поле - гораздо более агрессивно, чем 40 лет назад. Поэтому сопротивляться ему труднее. Количество внезапно сошедших с ума, не от страха, а от разжиженности мозга, оно гораздо больше сейчас, чем в 80-е.

- То есть это технологии? Цифровая прошивка. Мы же помним, что с первых дней прихода конторских ребят в Кремль после Ельцина под контроль брали именно медиа.

- Да, это технологии. Они гораздо эффективнее, чем советские газеты. И это очень печально. Это новый вид страхов.

Песня «Сиди дома» с альбома «Дежавю» (2009):

- Многие в странах Балтии считают, что русские всегда такими были. Будете спорить?

- Буду. Вот эта предопределенность, вообще весь этот нарратив очень удобен для тех, кто не хочет покидать зоны своего комфорта. Он для тех, кто любит упрощенные истины. Вообще, принцип позиционирования себя через упрощенные истины. Типа – «в России так было всегда», «в России так и будет».

Но я хорошо помню конец 80-х и начало 90-х. Мы довольно быстро стали другими. По крайней мере, те, кто это все чувствовал и пытался что-то менять. И вместе с нами еще несколько миллионов человек. Часть из них потом из России уехала. Их в России нет уже лет 20. Но, тем не менее, это свободные люди. Они живут по всему миру. И они - русские.

Никакой предначертанности в русской судьбе не существует. Не говоря уже об Украине, Грузии, или странах Балтии. Вообще сейчас время нервных реакций. Время негодяев. И негодяи заполнили практически все лакуны и пустоты.

Песня «Негодяй» с альбома «Путь к успеху» (2002):

- Возвращаясь к разговору о том, кто кем оказался. В 1990 году вы играли в Таллинне на фестивале вместе с группами «Чайф» и «Гражданская Оборона». Дальнейший путь этих коллективов крайне любопытен. Шахрин из пацифистов и певцов либеральных партий стал сторонников путинской войны в Украине. Летов, переболев фашизмом, ушел в психоделику и не дожил до этого ада. А вы остались собой. Помните тот концерт?

- Концерт помню с трудом, так как их было тогда довольно много. Мы много раз приезжали в Таллинн. Помню, приезжали в первый раз с группой «Алиса». Что касается «Гражданской обороны», то я запомнил свое впечатление от их выступления тогда. Оно мне показалось рыхлым, ритмически невыверенным. Все музыканты играли в разные стороны. Звук был плохим. Я впервые слышал их в концертном варианте тогда. И это произвело на меня угнетающее впечатление.

Это было отсутствие драйва и плохой звук. Мне это все не понравилось. Наверное, мне мешало снобистское питерское отношение к музыкальной составляющей этой группы и к каким-то патологическим демонстрациям своего внутреннего мира. Мне это тоже не очень близко вот в таком варианте. Инфернальное занудство. Возможно, это просто был плохой концерт. Но я потом не особо внимательно следил за этим коллективом. «Чайф» играл до них. И там звук был лучше.

Группа «Чайф» после начала полномасштабнйо войны в Украине активно участвует в пропагандистских шоу, которые организует российская власть. Более того, музыканты публично критикуют тех, кто выступает против войны. Лидеры группы, которая в прошлом активно агитировала за либеральные партии РФ, теперь даже сами пишут доносы на коллег музыкантов, что приводит к отмене концертов.

- Почему вам удалось остаться собой? Анализируете это вообще?

- Периодически пытаюсь синхронизироваться с собой прежним. Остаться собой невозможно. Можно в публичной зоне притворяться тем же 20-летним мальчиком, но ракушек на этом судне наросло множество. И это накопленное говно никуда не денешь уже. Приходится с ним постоянно работать. А времени и желания на это не хватает. Поэтому сам собой никто не остается.

Но синхронизировать себя с собой прошлым, пытаться вспоминать себя, это у меня есть. Я это пытаюсь делать иногда. Как и многие. Юношеский период и первые годы выхода в большой мир всегда наполнены открытым искренним незамутненным взглядом. По крайней мере, для многих. Меньше страхов. Меньше знания окружающих ям и канав, куда ты можешь угодить. Поэтому интересно вспоминать себе того, смотреть, что хорошего от того себя осталось, пытаться это сберечь.

Михаил Борзыкин всматривается в небо Санкт-Петербурга.
Михаил Борзыкин всматривается в небо Санкт-Петербурга. Фото: televizor.band

- Я скорее про вашу изначальную бескомпромиссность и точность оценок. Это никуда не ушло. Не было периода, за который можно было бы в вас кинуть камень. Вы не рубили бабло в турах за Ельцина в середине 90-х, не топили за Путина. Всегда были против мудаков. Это всегда импонировало…

- Это установка с юношеских времен о том, что ложь непродуктивна. Ложь самому себе разрушающа вдвойне. Да, есть те, кто легко идет на самообман, понимая, что это инструмент. Понимая выгоду. Я же пришел к выводу, что надо пытаться соответствовать во внешнем мире тому, что ты сам себе говоришь наедине. Поэтому ложь бессмысленна и опасна. Как заболевание.

- В какой момент или период стало понятно, что вся эта эйфория освобождения на волне перестройки - не более чем очередная разводка? Или вообще никогда иллюзий не было, просто приоткрылось окно, куда можно было лезть, и вы - «Телевизор» - тоже полезли?

- Разводка произошла позже. И это не было пунктами поэтапного плана группы КГБшников. Во-первых, часть людей получила то, что она хотела получить. Все-таки было десять лет свободного творчества, передвижения по миру, экономических свобод. Понятно, что воспользовались этим все, но воспользоваться этим демократическим расслабоном смогли накопившие солидные капиталы бывшие КГБшники. Решившие, что, кроме денег, их все-таки интересует власть.

Песня «Три-четыре» гада с концерта 2009 года, оригинальная версия выходила на альбоме «Отечество иллюзий» (1987):

- Мой вопрос о том, не был ли весь тот перестроечный романтизм самообманом?

- Я так не считаю. Я помню, какими обескураженными были многие сотрудники предыдущей советской администрации. Как они судорожно пытались найти место для применения своих знаний. То же самое и с КГБшниками. Вспомните, как выглядел Путин тогда (Путин пришел во власть как помощник мэра Петербурга Анатолия Собчака, при котором стал главой комитета Смольного по внешним связям, курируя в том числе внешнюю торговлю - прим.ред.). Как неуверенно они себя чувствовали. Но потихонечку, начав с бизнеса, к которому у них у первых был доступ, к большому коррупционному бизнесу, они снова почувствовали силу. Но лет 5-10 они жили в состоянии без будущего.

А потом, в том числе благодаря сращиванию с уголовной средой, они взяли реванш. Без уголовников ничего не получилось бы у них. Дальше можно плести конспирологию о том, что антидемократический переворот сделала тюремная общественность. Но, скорее, ее использовали. Плюс ошибки младореформаторов. Общая разгуляй среда. Это все позволило вылезти наверх вот этим хитрожопым парням.

- В 2016 году вы спели «Ты прости нас, Украина». Покаяние о том, что «все протесты и митинги зря, мы вскормили в Кремле упыря». Вам было очевидно уже тогда, что большая война неминуема?

- Нет, не было очевидно. Я надеялся, что этого не случится. Что у кого-то хватит ума остановить, чтобы не было большой войны. Думал, что война останется локальной, хоть и затяжной. Но песня появилась не в 2016, а в 2014 году. Мы в 2015 году ее исполняли в Киеве. Просто издана на диске в 2016 году. Я помню, что песня родилась быстро. Мы до Майдана были на гастролях в Киеве. Потом все эти события и война на Донбассе.

- Иллюзий насчет Донбасса о том, кто устроил войну, не было сразу?

- Я просто внимательно следил за новостями. И, кстати, именно в этом беда многих тех, кто случайно сошел с ума. У них целые куски исторические вымарываются из всей этой истории с агрессией и аннексиями. Люди не следили до полномасштабной войны, а когда началось, стали следить внимательно и рассказывать друг другу, как «домбят бомбас».

Вдруг, разглядев, как гибнут люди, пришли в неистовство и сошли с ума. Многие буквально искренне сошли с ума. Потому что до этого занимались черт знает чем, только не анализом ситуации. Мне же было давно понятно, кто за всем этим стоит. Еще до начала войны 2014 года там же были все эти поездки эмиссаров. И была война в Грузии 2008 года, которая сошла Путину с рук.

Фильм петербургского журналиста Андрея Захарова о том, как Путин подготовил и развязал войну в Украине:

- Когда вы сами себя спрашиваете о том, когда это все закончится, вы как отвечаете?

- Не знаю… Скорее, я эти вопросы гоню от себя. Я пока не связываю свое будущее с конкретной страной. И это даже хорошо. Это возможность прожить еще одну жизнь. Если же говорить о войне, то я думаю, что рано или поздно придется в каком-то состоянии заморозить… Кажется, что военный исход в чистом виде невозможен... Хотя, это не ко мне вопросы. Не могу ответить, честно, потому что будущее в тумане.

- Как вы думаете, почему власти в странах Балтии любят Ельцина, но не любят Горбачева, при котором они вообще-то смогли начать вслух говорить о своей независимости?

- Потому что Горбачев - это ОМОН, армия и подавление выступлений за независимость. И у него слова расходились с делами. А у Ельцина в то время слово и дело шли рядом. По крайней мере, с точки зрения тех, кто жил странах Балтии тогда.

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- Но это же лукавая история. Ельцин решал все без оглядки на других начальников. И его Конституция потом ему это гарантировала. А решения властей при Горбачеве были все же коллегиальными.

- Да, Горбачеву в этом смысле было тяжелее. Но тут я могу вспомнить наши ожидания тех лет. Когда появился Горбачев в 1985 году, все ждали синхронизации его слов с делами. Где-то к 1988 году стало очевидно, что он затормозил. Он без умолку трещал везде о свободе, а реальных законов не принималось. Изменений не происходило реальных. В 1989 году было стойкое раздражение от него.

- «Миша из города скрипящих статуй», - по-своему перепевал в то время строчки БГ тогда еще ваш соратник Константин Кинчев …

- Да-да… Помню. Альбом «Шестой лесничий». 1989 год.

- К слову о пластинках. Вы редкий музыкант из РФ, чьи пластинки печатались в Украине после 2014 года. У вас там на лейбле Aby Sho Mzk выходил репринт альбома 1987 года «Отечество иллюзий». Я сейчас посмотрел, но не смог его найти уже в продаже. Распродан, или убран с полочки, потому что группа российская?

- Не знаю наверняка. Но там было выпущено немного пластинок. Было эксклюзивное издание. Может быть, распродано, а может быть, и убрал с глаз долой. Не удивлюсь и не обижусь. Украинцы сейчас вне обвинений по отношению к русским. Нам надо засунуть себе в задницу все наши претензии. Спорить с украинцами сейчас невозможно и не нужно.

Обложка виниловой пластинки "Отечество иллюзий" группы "Телевизор", которая была издана в Украине в 2017 году. Первоначально альбом был издан в СССР в 1987 году.
Обложка виниловой пластинки "Отечество иллюзий" группы "Телевизор", которая была издана в Украине в 2017 году. Первоначально альбом был издан в СССР в 1987 году. Фото: discogs.com

- Вы были голосом «Маршей несогласных» в Петербурге в нулевые. Скоро выборы президента РФ. Всем понятно, что это ритуал, который нужен фюреру для демонстрации единства с народом. Тем не менее, те, кто не готовы сидеть, сложа руки, сейчас лоббируют акцию «Полдень без Путина». Чтобы противники Путина пришли в 12:00 к своим избирательным участкам. Автор идеи Максим Резник рассказал нам, что это нужно, чтобы осознать самих себя. Что это аналог «Марша несогласных», куда выходили самые разные силы, которых объединяло отрицание Путина. Хорошая идея?

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- Все такие идеи хорошие. Но все они из серии: давайте творить добро, даже если от этого никому ни тепло, ни холодно. Последние выходы в защиту Навального в России были уже совсем смехотворными. Добровольный поход в мясорубку. Абсолютно бесполезный. Времена мирного протеста прошли лет 8-10 назад. Помню, как я сам выходил с фонариком во двор по призыву Навального! В моем дворе не было никого. В соседнем квартале я нашел 20 человек. Посветили фонариками. Самообман, чтобы чувствовать себя хорошим тем вечером. То же самое и здесь. Выглядит очень инфантильно. Хотя добрые чувства пробуждает.

- Русские вне России часто любят Путина. Не спрашиваю, почему. Спрошу, что бы вы могли сказать тем, кто верит пропаганде Кремля, сидя вне зоны досягаемости путинских силовиков? В Эстонии есть люди, которые верят в Путина и ничего не хотят слышать.

- Есть везде. И в Германии, и в США. Но я после пятнадцати лет попыток их уговоров пришел к выводу, что повлиять на это невозможно. Переубедить их нельзя. Это мышление определенного типа. Оно заточено вот так по самым разным причинам. Чаще всего, это личные неприятности, когда в результате долгой жизни в эмиграции возникают такие проблемы с головным мозгом. Человеку удобнее воспринимать вот так. Переубедить невозможно. Посоветовать же можно только одно – езжайте в Россию и поживите там. Но не едут. Максимум - в гости к родственникам, или в шоптуры. А вы подольше поживите. Потом поговорим.

Такого человека мне максимум удавалось переубедить в течении самого разговора. А потом срабатывает тумблер какой-то в обратную сторону. Это болезнь. Лечится долго. Видимо, с помощью каких-то денацификаций…

- Ой. Знакомая лысина и бегающие глазки показались…

- Я не об этом. С Германией же получилось. Я в этом смысле. Но люди нуждаются в активности. Как себя проявить - не способны придумать. Замещают этот зуд вот этой своей «точкой зрения». Важно же, что эта точка зрения идет вразрез с точкой зрения правительств тех стран, которые, как им кажется, их угнетают. «А я за Путина» - восстание такое. А почему? Пенсии маленькие! Бензин дорожает! Дальше мысль не работает. Возможно, это отвалится через поколение. Но эта вещь частично самовоспроизводящаяся. Надеюсь, что чем дальше, тем меньше этого будет.

- Вы много бывали в Швеции. Там леваки недовольны, что их министры говорят о скорой большой войне. В этом смысле демократии Европы - союзницы диктатуры Путина?

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- По крайней мере, некоторая часть левых демагогов смыкается с политикой Путина. Иногда об этом прямо пишут шведские журналисты. Ну, как шведские… Бывшие русские. Там есть те, кто переехал, легализовался. И под видом левых шведов приглашают того же Шевчука на фестивали «за мир». Но «против НАТО». Он не ездил. Но пытались затащить. Все было сделано хитро. Есть там леваки с путинской подпиткой в конвертиках.

Я когда там выступал, все время слышал вопросы: «Вы не преувеличиваете?», «у вас нет паранойи?» Это было семь лет назад. Меня там о Путине понимали с трудом, учитывая, что там у них 40 лет подряд правят левые. Есть там мозоли на глазах. Уклон в левую бюрократию, которая подминает под себя здравый смысл и экономику, очевиден. На многие проблемы закрывают глаза. Конечно, по сравнению с проблемами РФ это все мелочи, но это может сказаться на неготовности Швеции к войне с Россией.

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- А риски растут на самом деле?

- Растут. Не скажу проценты роста. Но тренд будет продолжаться, пока не случится надлом. Если не произойдет надлома, будут метастазы под видом перемирия. А вдруг всплывет подлодка у Стокгольма? Шведы хорошо помнят, как они ждали прорыва русских со стороны залива в 40-е годы. Пушки там стоят до сих пор. То, что они начали реконструировать бомбоубежища – это здравая идея. Осознание пришло. Жаль, что позже на десять лет, чем надо.

И я вижу смех**чки про бункеры у вас там, вдоль границы с Россией. Не до смех**чков уже… Время смех**чков прошло.

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Правые партии набирают вес. Это правильно. Но, поймите меня правильно, я не выступаю на стороне ультраправых. Просто их подъем очень логичен.

- Путин же говорит, что не будет нападать на соседей. Если только они первыми не нападут. Можете перевести на человеческий язык с путинского?

- (Смеется) Это значит, что если Путин почувствует возможность устроить нечто, что уже случалось в прошлом с той же Польшей, которая, по Путину, «развязала мировую войну», он мгновенно это все устроит. Случайные «акты вражеской агрессии на границе» мы уже проходили во времена СССР. Он говорит, что с удовольствием войдет к соседям, если у него будет такая возможность. Вот что его слова значат. Надо быть готовыми к агрессии со стороны РФ.

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И вот здесь я бы пожелал Украине победы. Она может выражаться в разных географических координатах. Но я желаю перелома в военных действиях, чтобы был отвод российских войск. Перемоги надо желать Украине, потому что именно они сейчас занимаются тем, что мы недоделали… Тем, что не смогли сделать мы. На них единственных и надежда. Европа медленно разворачивается, но разворачивается. Это уже очевидно. Поэтому я и надеюсь, что Украина не будет брошена в этой войне один на один с Россией.

- Есть место в Петербурге, которое вспоминаете, куда хотелось бы вернуться?

- (Пауза) Есть, конечно… Елагин остров. Каменный остров. Петропавловская крепость. Другие места, где происходило со мной что-то приятное.

- Как спасаетесь от этой тоски?

- Я пытаюсь себе создать вариант третьей жизни, где та жизнь – предыдущая и не совсем моя. Получается с трудом. Ностальгия вообще неплодотворная и опасная штука. Я уже был обучен ностальгией по СССР, с которой все мы боремся до сих пор. Ностальгия для жизни в настоящем очень разрушительна.

- В Таллинн приедете?

- Нужно, чтобы кто-то организовал концерт. Я бы с удовольствием, конечно.

Официальный сайт группы «Телевизор» - televizor.band

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