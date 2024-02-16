«Время смех**чков прошло»: Михаил Борзыкин о смерти русского рока, себе и нашем будущем

И я вижу смех**чки про бункеры у вас там, вдоль границы с Россией. Не до смех**чков уже… Время смех**чков прошло.

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Правые партии набирают вес. Это правильно. Но, поймите меня правильно, я не выступаю на стороне ультраправых. Просто их подъем очень логичен.

- Путин же говорит, что не будет нападать на соседей. Если только они первыми не нападут. Можете перевести на человеческий язык с путинского?

- (Смеется) Это значит, что если Путин почувствует возможность устроить нечто, что уже случалось в прошлом с той же Польшей, которая, по Путину, «развязала мировую войну», он мгновенно это все устроит. Случайные «акты вражеской агрессии на границе» мы уже проходили во времена СССР. Он говорит, что с удовольствием войдет к соседям, если у него будет такая возможность. Вот что его слова значат. Надо быть готовыми к агрессии со стороны РФ.

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И вот здесь я бы пожелал Украине победы. Она может выражаться в разных географических координатах. Но я желаю перелома в военных действиях, чтобы был отвод российских войск. Перемоги надо желать Украине, потому что именно они сейчас занимаются тем, что мы недоделали… Тем, что не смогли сделать мы. На них единственных и надежда. Европа медленно разворачивается, но разворачивается. Это уже очевидно. Поэтому я и надеюсь, что Украина не будет брошена в этой войне один на один с Россией.

- Есть место в Петербурге, которое вспоминаете, куда хотелось бы вернуться?

- (Пауза) Есть, конечно… Елагин остров. Каменный остров. Петропавловская крепость. Другие места, где происходило со мной что-то приятное.

- Как спасаетесь от этой тоски?

- Я пытаюсь себе создать вариант третьей жизни, где та жизнь – предыдущая и не совсем моя. Получается с трудом. Ностальгия вообще неплодотворная и опасная штука. Я уже был обучен ностальгией по СССР, с которой все мы боремся до сих пор. Ностальгия для жизни в настоящем очень разрушительна.

- В Таллинн приедете?

- Нужно, чтобы кто-то организовал концерт. Я бы с удовольствием, конечно.

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