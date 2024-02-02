Швед, который сам вырос в Эстонии, потом вырастил троих сыновей и ушел на фронт защищать Украину, уверен, что война на Балтике более чем возможна, и к ней нужно быть готовыми. Rus.Postimees пообщался с тем, кто действительно знает, о чем говорит.

После нашумевших высказываний министров Швеции о том, что страна может вступить в войну, мы связались с гражданином этой страны, который не понаслышке знает, что такое война. Оливер Метс провел на фронте в Украине полтора года. Он присоединился к украинским военным сразу после начала полномасштабного вторжения российской армии.

В большом интервью Rus.Postimees лейтенант шведской армии и солдат батальона специального назначения в Украине с позывным Engine (мотор) рассказал о себе, своей войне, вероятном будущем Балтики, и прокомментировал последние новости, которые напрямую связаны с военными рисками для Эстонии.