Россия готовится к возобновлению ядерных испытаний

Путин анонсировал выход РФ из договора о запрете ядерных испытаний. В Госдуме тут же сказали, что все оформят. В августе советский ядерный полигон на Новой Земле посетили Шойгу и глава «Росатома».
Президент России Владимир Путин заявил о готовности отказаться от выполнения обязательств по международному договору о запрещении ядерных испытаний. Договор был подписан еще при Ельцине в 1996 году и ратифицирован в 2000 году уже при Путине.
Опять Кузькина мать
«Я слышу уже призывы, допустим, начать испытания ядерного оружия, вернуться к испытаниям, - сказал Путин 5 октября на «Валдайском форуме». - Сейчас мы практически закончили работу над современными видами стратегического оружия, о которых я говорил и которые я анонсировал еще несколько лет назад. Проведено последнее успешное испытание "Буревестника" - крылатая ракета глобальной дальности с двигательной ядерной установкой. Мы фактически закончили работу над "Сарматом", над сверхтяжелой ракетой <…> Специалисты говорят, что это новое оружие и нужно убедиться в том, что специальный боезаряд будет работать без сбоев, и надо проводить испытания».
При этом Путин пообещал поставить новое оружие на боевое дежурство «в ближайшее время».
Нынешний хозяин Кремля в свойственной ему манере уточнил, что он «сейчас не готов сказать, нужно нам действительно или не нужно проводить испытания», но тут же дал задание своему парламенту.
«Соединенные Штаты подписали [международный договор о запрете ядерных испытаний], но не ратифицировали, а мы подписали и ратифицировали, – в принципе зеркально повести себя с теми же Соединенными Штатами можно. Но это вопрос депутатов Государственной Думы. Теоретически можно отозвать эту ратификацию. Если мы это сделаем, этого будет вполне достаточно», - сказал Путин.
Партия сказала: надо! Комсомол ответил: есть!
Практически сразу после этого рот открыл председатель Госдумы Вячеслав Володин. В своем Telegram-канале он заявил, что руководство нижней палаты российского парламента обсудит отказ от обязательств не проводить ядерные испытания уже в ближайший понедельник.
«На ближайшем заседании Совета Государственной Думы обязательно обсудим вопрос об отзыве ратификации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний. Это соответствует национальным интересам нашего государства. И будет зеркальным ответом США», - написал Володин.
Аперитив «Маргарита»
Ранее на этой неделе одна из главных путинских пропагандисток, руководитель RT Маргарита Симоньян, называя себя «дура-баба», заявила, что однажды жители России могут проснуться и услышать обращение президента, в котором он «назовет вещи своими именами», а Россия будет вынуждена вести войну с Западом «со всеми вытекающими». После чего она предложила устроить термоядерный взрыв в небе над Сибирью.
«Если произвести в сотнях километрах на нашей же территории где-нибудь над Сибирью термоядерный взрыв, например, ядерный взрыв, то ничего не будет на земле. Ничего такого страшного. Ни ядерной зимы, которую все боятся. Ни чудовищной радиации, которая убьет всех вокруг, а кого не убьет, те умрут в течение десяти лет от онкологии. Этого ничего не будет. А что будет - так это будет выведена из строя вся радиоэлектроника. Вся цифра, все спутники», - сказала Симоньян, радуясь, что у ее детей так и не появятся смартфоны.
После слов Симоньян российские СМИ стали опрашивать экспертов и политиков. Одни депутаты написали на главреда RT заявления в правоохранительные органы, другие согласились, что от одного ядерного взрыва страшного «ничего не будет». Сибирские ученые из Института ядерной физики РАН заявили, что для Сибири термоядерный взрыв будет иметь катастрофические последствия. Другие физики объяснили, что ядерного заражения больших территорий избежать не получится, а спутники сгорят только в зоне действия взрыва.
Покрутили пальцем у виска даже некоторые Z-блогеры и Telegram-каналы, поддерживающие путинскую военную агрессию в Украине. Глава Чечни Рамзан Кадыров заступился за Симоньян, утверждая, что она «не настолько глупа, чтобы предлагать ударить ядерным ударом по своей же территории».
Путинский пресс-секретарь Песков заметил, что Симоньян «не работает в каких-то официальных органах власти, поэтому ее слова не всегда отображают официальную позицию».
«Нанайские мальчики»
В августе 2023 года министр обороны Сергей Шойгу посетил архипелаг Новая Земля. Эти почти необитаемые острова между Карским и Баренцевым морями в СССР использовались для испытания ядерных боеприпасов на так называемом Центральном полигоне. Именно там 24 октября 1990 года состоялось последнее испытание российского ядерного оружия.
«Основными задачами Центрального полигона РФ на современном этапе являются подготовка и проведение испытаний перспективных образцов вооружения и военной техники», - гласил пресс-релиз Минобороны РФ после поездки Шойгу на Новую Землю.
Российские СМИ подчеркивали, что вместе с Шойгу на Новую Землю летал глава госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачев.
Тут стоит напомнить, что в России регулярно используется прием, когда общественное мнение вынуждают соглашаться с непопулярными решениями по схеме «выбрать меньшее из двух зол». Идея возобновления ядерных испытаний вброшена в общественную дискуссию. Негатив от идеи взрыва над Сибирью очевиден, но там никогда и не проводились ядерные испытания, в отличие от полигона на Новой Земле.
В прошлых сериях ядерного шантажа
Ранее Москва и Минск сообщили о размещении российского ядерного оружия в Беларуси. Эксперты Rus.Postimees тогда утверждали, что появление ядерных боезарядов на территории, которую сегодня контролирует Лукашенко, не влияет на безопасность соседних стран.
«Это просто очередная ступенька в ядерном шантаже, который, разумеется, направлен в адрес западных стран. И, в первую очередь, в адрес США, для того чтобы они предпринимали выгодные Кремлю решения. Например, сворачивали или уменьшали поставки оружия Украине, сдерживали украинское наступление, садились за стол переговоров, убеждали Киев отказываться от каких-то своих позиций. Цели таковы», - говорил нам в марте приглашенный эксперт фонда Карнеги за мир Артем Шрайбман.
О том, что риски боевого применения ядерного оружия высоки, как никогда со времен окончания Холодной войны, ранее заявлял Генсек ООН Антониу Гуттериш. Неоднократно опасения насчет использования ядерного оружия высказывал президент Финляндии Саули Ниинистё.
Зачем Саули Ниинистё постоянно говорит о рисках ядерной войны, Rus.Postimees объяснил директор Александровского института Хельсинского Университета, профессор Марку Кангаспуро
«Крикну, а в ответ тишина»
Реакции из США на новые ядерные планы Путина пока не последовало. Но буквально вчера американистка Александра Филиппенко рассказала Rus.Postimees, как обсуждается тема ядерной угрозы политиками США.
«Тема ядерной войны - это очень опасная тема для США и американских политиков. Даже когда Джо Байден выступал на одном из ралли перед сторонниками во время промежуточных выборов 2022 года и говорил, что если не победят демократы в Конгрессе, то вырастет опасность ядерной войны, его катастрофически критиковали внутри собственной партии. Такие слова американские политики себе не позволяют. Это в России уже все привыкли к разговорам про "ядерный пепел", или теперь вот заговорили про "ядерный взрыв над Сибирью", чтобы кого-то напугать снаружи», - сказала нам эксперт European Leadership Network - британского аналитического центра, занимающегося вопросами внешней политики, обороны и безопасности Европы.
«В США это неприемлемо ни в каком виде. Ни в форме шутки, ни пресса лишний раз об этом не напомнит. Если эту тему трогают, то только в очень серьезном ключе. И сейчас широкого обсуждения возможности того, что война пойдет на другие территории, или что есть риски ядерной войны, не ведется. Говорят о том, что нужно показывать Путину, что есть силы, которые стоят за Украиной. А это NATO. В США подчеркивают, что это не только США», - добавила Александра Филиппенко.
В контексте войны в Украине Россия ранее уже неоднократно поднимала тему возможного использования ядерного оружия, но не официальными лицами, а через пропагандистов. Эксперты, которые постоянно анализируют действия Кремля, отмечали, что, как правило, активизация ядерной риторики в России совпадает с проблемами российской армии на фронтах в Украине.
P.S. Генеральный директор Российского совета по международным делам (РСМД), советский и российский политолог Андрей Кортунов в начале 2023 года в большом интервью Rus.Postimees, комментируя приостановку участия России в договоре с США об ограничении стратегических наступательных вооружений, допускал, что Путин может пойти на использование ядерного оружия в случае перехода войны на территорию Крыма.
О том, что для освобождения Крыма необходимы ракеты ATACMS, в интервью Postimees заявил бывший советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович. 4 октября президент США Джозеф Байден, отвечая на вопрос, даст ли он ATACMS Украине, заявил: «Я разговаривал с Зеленским, и все, о чем он просил, мы проработали».
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