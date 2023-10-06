Россия готовится к возобновлению ядерных испытаний

В июне 2021 года президент США Джо Байден, встречаясь с Путиным в Швейцарии, еще не знал, что президент РФ на самом деле уже готовился напасть на Украину. В 2021 году стягивание войск ВС РФ к границам Украины не привело к вторжению.

В контексте войны в Украине Россия ранее уже неоднократно поднимала тему возможного использования ядерного оружия, но не официальными лицами, а через пропагандистов. Эксперты, которые постоянно анализируют действия Кремля, отмечали, что, как правило, активизация ядерной риторики в России совпадает с проблемами российской армии на фронтах в Украине.



P.S. Генеральный директор Российского совета по международным делам (РСМД), советский и российский политолог Андрей Кортунов в начале 2023 года в большом интервью Rus.Postimees, комментируя приостановку участия России в договоре с США об ограничении стратегических наступательных вооружений, допускал, что Путин может пойти на использование ядерного оружия в случае перехода войны на территорию Крыма.



О том, что для освобождения Крыма необходимы ракеты ATACMS, в интервью Postimees заявил бывший советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович. 4 октября президент США Джозеф Байден, отвечая на вопрос, даст ли он ATACMS Украине, заявил: «Я разговаривал с Зеленским, и все, о чем он просил, мы проработали».