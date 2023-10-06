«Рост военных рисков Эстонии не обсуждают в США». Американист о надежде Путина на возвращение Трампа

Зачем демократы помогают трампистам, почему в бюджет США не попала помощь Украине и как это связано с Эстонией, Rus.Postimees рассказала американист из Вильнюса, эксперт ELN (European Leadership Network - британский аналитический центр, занимающийся вопросами внешней политики, обороны и безопасности Европы) Александра Филиппенко.
Новости из-за океана заставляют присмотреться к обоснованности веры Кремля в возвращение Дональда Трампа на пост президента США. Разобраться в хитросплетениях внутренней и внешней политики администрации Байдена нам помог профессионал, который, изучая внутреннюю политику США, знает и особенности РФ, и нюансы взаимодействия стран ЕС.
- Александра, сперва о разборках в парламенте США. Палата представителей отправила в отставку спикера республиканца Кевина Маккарти. Такое в истории США впервые. Если перефразировать классическую фразу, то получается, что «погнали демократы республиканских»?
- Я бы так не сказала. В действительности республиканцев погнали правые республиканцы. Всю кашу заварил сейчас Мэтт Гетц - представитель крыла республиканцев-трампистов. Представитель штата Флорида в нижней палате американского парламента.
Именно он явился тем человеком, который вышел и объявил о смещении спикера. История складывается удивительная, ведь Мэтт Гетц обвинял спикера Кевина Маккарти в том, что он опирается на голоса демократов. И в случае с отставкой Маккарти, Гетц сам полностью опирался на голоса демократов, которые помогли сместить Маккарти. Только благодаря демократам удалось лишить спикера своего поста. Это история о том, как правые республиканцы, трамписты, захватывают республиканскую партию.
- Трамп довольно почесал животик?
- Абсолютно. Это все делается, как раз чтобы привлекать внимание к трампизму. Чтобы говорить, что это та самая сила, с которой нужно считаться. О том, что республиканская партия - это не GOP («Grand Old Party»), а это, в первую очередь, партия Дональда Трампа. Поэтому, как мне кажется, это одна из целей показанного действа. Это помимо того, чтобы не дать быстро провести бюджет, не дать принять быстро новый пакет помощи Украине и другие явно проходные в Конгрессе вопросы. Сейчас они все зависнут, потому что нужно выбирать нового спикера, нужно согласовывать бюджет, то есть времени до 17 ноября остается мало (1 октября президент США Джо Байден подписал закон о временном бюджете, предусматривающий финансирование правительства до 17 ноября 2023 года, чтобы избежать паралича власти из-за традиционных трений республиканцев и демократов - прим.ред.).