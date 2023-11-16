Командир русского подразделения ВСУ получил пожизненный срок в России

Создатель «Русского добровольческого корпуса», бойцы которого сражаются за независимость Украины, заочно приговорен в РФ к пожизненному лишению свободы. Rus.Postimees общался с Денисом Никитиным сразу после событий за которые его осудили, когда вообще мало кто верил, что на стороне Украины сражаются россияне.
Второй Западный окружной военный суд России заочно приговорил к пожизненному лишению свободы командира воюющего в составе ВСУ «Русского добровольческого корпуса» Дениса Никитина, он же Капустин, он же White Rex.
«Процесс шел в закрытом режиме. На оглашение приговора Капустину, которое должно проходить открыто, не запустили журналистов», - сообщает 16 ноября издание «Медиазона».
О самом судебном разбирательстве в отношении командира РДК журналисты узнали случайно. Никитина обвиняли сразу по нескольким статьям Уголовного кодекса РФ: госизмена, покушение на теракт, теракт, обучении террористической деятельности, создании террористического сообщества и приобретение взрывчатки.
Россиянин был заочно арестован Басманным судом Москвы в апреле, после громкого рейда РДК в Брянскую область. Та внезапная войсковая операция коллег Дениса Никитина на территории РФ даже вынудила Владимира Путина отказаться от полетов на самолете.
Спецслужбы РФ после того, как проспали атаку, отчитались о предотвращении покушения на одного из спонсоров войны на Донбассе, бизнесмена Константина Малофеева, которое якобы готовил Денис Никитин.
Rus.Postimees разговаривал с командиром РДК в середине марта, через несколько дней после их операции на Брянщине, в правдивость которой мало кто верил. В интервью «Хотите стать частью "русского мира", посмотрите на Мариуполь» Никитин рассказал об операции в Брянской области, службе в ВСУ и ответил скептикам.
После мартовской операции на Брянщине в мае бойцы РДК атаковали позиции российской армии в Белгородской области и несколько дней удерживали пригороды города Шебекино.
Денис Никитин известен тем, что вступал в заочный диалог с главарем ЧВК Вагнер, предлагая ему переговоры. Наемники Евгения Пригожина после этого переходили на службу в РДК.
В октябре на вопросы Rus.Postimees в видеоинтервью ответил начальник штаба РДК с позывным «Фортуна».