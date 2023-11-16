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Командир русского подразделения ВСУ получил пожизненный срок в России

rus.postimees.ee
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Командир «Русского добровольческого корпуса» Денис Никитин во время интервью для Rus.Postimees, март 2023 года.
Командир «Русского добровольческого корпуса» Денис Никитин во время интервью для Rus.Postimees, март 2023 года. Фото: Rus.Postimees

Создатель «Русского добровольческого корпуса», бойцы которого сражаются за независимость Украины, заочно приговорен в РФ к пожизненному лишению свободы. Rus.Postimees общался с Денисом Никитиным сразу после событий за которые его осудили, когда вообще мало кто верил, что на стороне Украины сражаются россияне.

Второй Западный окружной военный суд России заочно приговорил к пожизненному лишению свободы командира воюющего в составе ВСУ «Русского добровольческого корпуса» Дениса Никитина, он же Капустин, он же White Rex.

«Процесс шел в закрытом режиме. На оглашение приговора Капустину, которое должно проходить открыто, не запустили журналистов», - сообщает 16 ноября издание «Медиазона».

О самом судебном разбирательстве в отношении командира РДК журналисты узнали случайно. Никитина обвиняли сразу по нескольким статьям Уголовного кодекса РФ: госизмена, покушение на теракт, теракт, обучении террористической деятельности, создании террористического сообщества и приобретение взрывчатки.

Командир РДК Денис White Rex Никитин в том числе известен своим участием в националистических группировках Москвы в первом десятилетии XXI века.
Командир РДК Денис White Rex Никитин в том числе известен своим участием в националистических группировках Москвы в первом десятилетии XXI века. Фото: Telegram-канал "Русского добровольческого корпуса"

Россиянин был заочно арестован Басманным судом Москвы в апреле, после громкого рейда РДК в Брянскую область. Та внезапная войсковая операция коллег Дениса Никитина на территории РФ даже вынудила Владимира Путина отказаться от полетов на самолете.

Спецслужбы РФ после того, как проспали атаку, отчитались о предотвращении покушения на одного из спонсоров войны на Донбассе, бизнесмена Константина Малофеева, которое якобы готовил Денис Никитин.

Rus.Postimees разговаривал с командиром РДК в середине марта, через несколько дней после их операции на Брянщине, в правдивость которой мало кто верил. В интервью «Хотите стать частью "русского мира", посмотрите на Мариуполь» Никитин рассказал об операции в Брянской области, службе в ВСУ и ответил скептикам.

После мартовской операции на Брянщине в мае бойцы РДК атаковали позиции российской армии в Белгородской области и несколько дней удерживали пригороды города Шебекино.

Денис Никитин известен тем, что вступал в заочный диалог с главарем ЧВК Вагнер, предлагая ему переговоры. Наемники Евгения Пригожина после этого переходили на службу в РДК.

В октябре на вопросы Rus.Postimees в видеоинтервью ответил начальник штаба РДК с позывным «Фортуна».

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