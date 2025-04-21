В четверг президент Алар Карис решит судьбу Московского патриархата в Эстонии

В среду, 9 апреля, Рийгикогу принял в третьем чтении поправки к Закону о церквях и приходах, в случае вступления в силу которых Эстонская православная христианская церковь (ЭПХЦ) должна будет разорвать свою связь с Москвой. На следующий день, 10 апреля, закон был передан в Канцелярию президента республики. Для того, чтобы закон вступил в силу, его должен провозгласить президент Эстонии Алар Карис. На это у него есть 14 дней, то есть срок заканчивается 24 апреля.
«Глава государства обязан провозгласить закон или воздержаться от его провозглашения и вернуть в Рийгикогу с обоснованием отказа в течение 14 дней с момента получения закона (статья 107 Конституции Эстонской Республики - прим. ред.)», - объяснила пресс-секретарь президента Эпп-Маре Кукемельк.
Если Карис провозгласит закон, юридические лица, уставы и деятельность которых необходимо привести в соответствие с законом, получат два месяца на принятие необходимых мер.
Юридический советник Аларa Кариса Хент-Рауль Кальмо сообщил ERR, что президент серьезно рассматривает, являются ли ограничения, предусмотренные законопроектом, обоснованными и соответствующими Конституции.
«Президент неоднократно подчеркивал, что если предпринимается какой-либо шаг для усиления безопасности Эстонии, то необходимо быть уверенным - и часто это следует выяснять с помощью исследований - действительно ли этот шаг на деле усиливает безопасность страны. Чтобы аргумент безопасности не стал предлогом или чтобы мы не совершили ошибку, приняв такой шаг, который на первый взгляд кажется усиливающим безопасность Эстонии, но на самом деле это не так. Так что вопрос не всегда заключается в выборе между свободой вероисповедания и безопасностью, а скорее в том, действительно ли мы таким способом усиливаем свою безопасность», - сказал Кальмо ERR.
Сам Алар Карис заявил в четверг, 10 апреля, в эфире Vikerraadio, что закон поступил в Кадриорг в тот же день. «У меня есть 14 дней на анализ и размышления о том, каким будет решение. Но и в случае с этим законом возможен только один выбор - соответствует ли он конституции, есть ли нарушение конституции или нет. И исходя из этого я приму свое решение», - сказал Карис.
Закон о церквях и приходах
В среду, 9 апреля, в Рийгикогу прошло третье чтение поправок к Закону о церквях и приходах, также известного как законопроект о связанной с Московским патриархатом ЭПХЦ. Голоса распределились следующим образом: за - 60, против - 13.
Одобрение парламентом поправок к закону означает, что ни одна церковь, монастырь или приход, действующий на территории Эстонии, не должен в своей деятельности подчиняться или быть связанным с руководящим органом, находящимся в иностранном государстве, которое представляет угрозу государственной безопасности, общественному порядку или конституционному строю Эстонии.
Не может быть никакой связи с лицом или учреждением, которое призывает к войне, террористическим преступлениям, насилию или поддерживает военную агрессию.
По сути это означает, что ЭПХЦ должна будет отойти от Московского патриархата и Русской православной церкви (РПЦ), которая оправдывает агрессию и войну в Украине и имеет прямое влияние на здешнюю церковь через устав.
Для выполнения требований закона нужно существенно изменить уставы и прекратить взаимодействие с церковным центром в Москве. В остальном приходы и Пюхтицкий монастырь могут продолжить свою деятельность, как и прежде.
Если требования закона выполнены не будут, министр внутренних дел имеет право обратиться в суд с требованием о ликвидации связанных с церковью юридических лиц, которые нарушают закон.
Обращение монахинь Пюхтицкого монастыря к президенту
В четверг, 10 апреля, игумения Филарета Пюхтицкого монастыря обратилась к президенту Алару Карису от имени 96 монахинь с просьбой не подписывать поправки к Закону о церквях и приходах.
«Принятые изменения вынуждают нас разорвать канонические связи с Московским патриархатом, так как наше единство с материнской церковью будет рассматриваться в Эстонской Республике как нарушение закона. Мы обращаемся к вам как к гаранту конституционности на последнем этапе законотворчества. Статья 107 Конституции предоставляет вам право наложить вето на закон и отказаться от его подписания», - написала игуменья Филарета в обращении к президенту.
Монахини обратились с просьбой не подписывать закон, который, по их мнению, подрывает конституционные принципы и нарушает международные обязательства Эстонской Республики. «Просим оставаться объективными и беспристрастными. Пожалуйста, оставьте нам нашу монастырскую жизнь, которая является святой для нас», - отметила игуменья Филарета.
Обращение за помощью в США
Также 10 апреля стало известно, что представители Эстонской христианской православной церкви (ЭХПЦ) и Пюхтицкого монастыря подали официальное заявление в Комиссию США по международной религиозной свободе (USCIRF), призывая обратить внимание на «продолжающиеся усилия эстонских властей по принятию дискриминационных изменений в законодательство и административного давления».
«В последние недели мы обращались письменно к премьер-министру и новому министру внутренних дел от имени и в защиту церкви и монастыря, ставших мишенью изменения Закона о церквях и приходах. Мы стремились найти здравый компромисс на государственном уровне до принятия изменений и привлечения международных институтов. Однако нам не дали возможности провести такие встречи, и вчера закон был принят. При этом министр внутренних дел продолжает делать необоснованные заявления о монахинях Пюхтицкого монастыря как жертвах московских влияний, что ясно демонстрирует цель стигматизации, на что нельзя не отреагировать», - объяснили адвокаты Стевен-Христо Эвестус и Артур Князев.
В заявлении, направленном в США, поднимаются вопросы о возможных угрозах религиозной свободе, вмешательстве в канонические связи религиозных объединений и риске принудительного закрытия. В нем упоминаются угрозы депортации иностранных священнослужителей и монахинь, а также использование государством PR-агентства для формирования общественного мнения. По мнению адвокатов, эти меры нарушают международные стандарты религиозной свободы и подрывают демократические нормы Эстонии, оставляя неясной реальную угрозу безопасности.