В четверг президент Алар Карис решит судьбу Московского патриархата в Эстонии

«Глава государства обязан провозгласить закон или воздержаться от его провозглашения и вернуть в Рийгикогу с обоснованием отказа в течение 14 дней с момента получения закона (статья 107 Конституции Эстонской Республики - прим. ред.)», - объяснила пресс-секретарь президента Эпп-Маре Кукемельк.

Если Карис провозгласит закон, юридические лица, уставы и деятельность которых необходимо привести в соответствие с законом, получат два месяца на принятие необходимых мер.

Юридический советник Аларa Кариса Хент-Рауль Кальмо сообщил ERR, что президент серьезно рассматривает, являются ли ограничения, предусмотренные законопроектом, обоснованными и соответствующими Конституции.

«Президент неоднократно подчеркивал, что если предпринимается какой-либо шаг для усиления безопасности Эстонии, то необходимо быть уверенным - и часто это следует выяснять с помощью исследований - действительно ли этот шаг на деле усиливает безопасность страны. Чтобы аргумент безопасности не стал предлогом или чтобы мы не совершили ошибку, приняв такой шаг, который на первый взгляд кажется усиливающим безопасность Эстонии, но на самом деле это не так. Так что вопрос не всегда заключается в выборе между свободой вероисповедания и безопасностью, а скорее в том, действительно ли мы таким способом усиливаем свою безопасность», - сказал Кальмо ERR.