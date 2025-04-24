Мнение Потолкались и разошлись, или Игры в кошки-мышки на дорогах Эстонии

Но по итогам этих рейдов непроизвольно возникает вопрос: насколько разумно тратить и без того ограниченный ресурс полиции на подобные «игрища»? Какие проблемы решают подобные мероприятия?

«Тошноты» и «торопыги»

Наверное, каждому водителю знакома ситуация, когда во время поездки по привычному маршруту остальные участники движения внезапно начинают ехать с максимально разрешенной скорсотью, а некоторые, видимо, чтобы перестраховаться, и вовсе плетутся со скоростью черепахи.

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Разумеется, причина подобных перемен обычно вызвана не упавшим на дорогу деревом или ДТП. Все гораздо прозаичнее: где-то на обочине стоит полицейский автомобиль, который ведет надзор за ситуацией на дороге. В то же время благодаря технологическому прогрессу многие водители узнают о присутствии полицейского патруля на той или иной улице еще до того как отправиться в поездку. Достаточно запустить на своем смартфоне приложение Waze или, например, Google Maps – и они «сдадут» не только обычные полицейские патрули, но и передвижные камеры контроля скорости.

Во время проведения рейдов пользователи приложения Waze заботливо отметили на карте полицейские патрули. Фото: Waze

Этими приложениями очень любят пользоваться курьеры, таксисты, любители нелегальных гонок, но также и самые обычные люди, которые используют их в качестве навигатора, помогающего избежать пробок.