Мнение Потолкались и разошлись, или Игры в кошки-мышки на дорогах Эстонии

Пару недель назад на дорогах страны можно было наблюдать увлекательную игру в кошки-мышки под названием «дорожные толоки», главными участниками которой были эстонские водители и стражи правопорядка, пишет журналист Rus.Postimees Дмитрий Рая.
Но по итогам этих рейдов непроизвольно возникает вопрос: насколько разумно тратить и без того ограниченный ресурс полиции на подобные «игрища»? Какие проблемы решают подобные мероприятия?
«Тошноты» и «торопыги»
Наверное, каждому водителю знакома ситуация, когда во время поездки по привычному маршруту остальные участники движения внезапно начинают ехать с максимально разрешенной скорсотью, а некоторые, видимо, чтобы перестраховаться, и вовсе плетутся со скоростью черепахи.
Разумеется, причина подобных перемен обычно вызвана не упавшим на дорогу деревом или ДТП. Все гораздо прозаичнее: где-то на обочине стоит полицейский автомобиль, который ведет надзор за ситуацией на дороге. В то же время благодаря технологическому прогрессу многие водители узнают о присутствии полицейского патруля на той или иной улице еще до того как отправиться в поездку. Достаточно запустить на своем смартфоне приложение Waze или, например, Google Maps – и они «сдадут» не только обычные полицейские патрули, но и передвижные камеры контроля скорости.
Этими приложениями очень любят пользоваться курьеры, таксисты, любители нелегальных гонок, но также и самые обычные люди, которые используют их в качестве навигатора, помогающего избежать пробок.
В итоге мы получаем своего рода игру в «кошки-мышки»: полиция занимает позиции на тех или иных улицах, водители заходят в Waze, чтобы отметить на карте место нахождения патрулей, что приводит к тому, что на дороге, где обычно никто не соблюдает скоростной режим, почти все становятся законопослушными. Даже те, кто не пользуется в дороге различными помощниками, начинают ехать по правилам. Это очень бросалось в глаза в период проведения очередного полицейского рейда.
Спустя немногим более недели после завершения рейдов все вернулось на круги своя: едущих по правилам можно посчитать на пальцах одной руки, а вечно куда-то спешащие и плюющие на законы «торопыги» снова упрекают во всех бедах «тошнотов». Если вы не знаете, кто это такие, то ответ довольно простой: если вы обычно ездите с максимально разрешенной скоростью или превышаете ее на пару километров - вы «тошнот».
Профилактика или имитация деятельности?
На мой прямой вопрос, какую задачу призваны решить подобные рейды, я получаю от полиции ответ, что в первую очередь так называемые «дорожные толоки» проводятся для привлечения внимания к проблемам, существующим в дорожном движении, а также, по задумке стражей правопорядка, эти мероприятия должны выполнять и профилактические задачи.
Так, руководитель отдела надзора за дорожным движением Пыхьяской префектуры Таави Кирсс сообщил, что главная цель – напомнить водителям, насколько важно соблюдать ограничения скорости, а также о том, что ее превышение может подвергнуть опасности всех других участников движения. В полиции говорят, что, по возможности, стараются ограничиваться беседой и предупреждением, поскольку придерживаются мнения, что безопасное вождение должно исходить не из страха перед штрафами, а из желания каждого водителя безопасно вернуться домой по окончании поездки.
Кирсс также подчеркнул, что каждому человеку свойственно совершать ошибки, и если водитель, превысивший скорость, адекватно осознает свою ошибку, а превышение скорости не является его постоянной привычкой, полиция по возможности ограничится предупреждением.
На первый взгляд, профилактические мероприятия всегда полезны. Присутствие полиции на дорогах само по себе дисциплинирует водителей. Многие начинают соблюдать правила, просто увидев сотрудников в форме. Однако проблема в том, что это поведение временно. Как только патрули исчезают, нарушители возвращаются к привычному стилю вождения. Получается, что эффект от рейдов кратковременный и не оказывает системного влияния на дорожную культуру.
Еще один важный момент - выборочные проверки создают ощущение случайности наказания. Не все нарушители попадают под наблюдение, а те, кто избегает ответственности, убеждаются в безнаказанности. Это снижает общий уровень доверия к системе и формирует у водителей представление о том, что наказание - это не неизбежность, а просто неудачное стечение обстоятельств.
Также стоит учитывать, что рейды требуют немалых затрат: время сотрудников, техника, логистика. При этом, если эффективность этих мероприятий не доказывается снижением аварийности, разумно задаться вопросом: а нельзя ли было использовать эти ресурсы более продуктивно?
Например, вместо временных акций можно усилить патрулирование улиц или активнее использовать видеонаблюдение. Камеры фиксируют превышение скорости, проезд на красный свет - и делают это круглосуточно, без эмоций и человеческого фактора.
Такая система наказаний более предсказуема и, главное, постоянна. Водитель, зная, что за каждым его маневром следит камера, с большей вероятностью будет соблюдать правила. Но тут препятствием может стать закон, который пока что не позволяет разместить устройства наблюдения на каждом столбе.
Можно, конечно, расставить под каждым деревом по полицейскому патрулю, но это может негативно сказаться на работе полиции: если кто-то вдруг не знал, один и тот же патруль занимается не только дорожным надзором, но и, например, бытовым насилием, кражами, нарушение мобщественного порядка и так далее.
Нужны рычаги воздействия
Кстати, в полиции уже давно обращали внимание на то, что в случае привлечения злостных нарушителей к ответственности у них зачастую просто связаны руки. Как мы помним, ровно год назад Министерство климата сделало подарок заядлым нарушителям, так как отказалось от внедрения системы штрафных баллов.
Тогда на вопрос гендиректора Департамента полиции и погранохраны Эгерта Беличева о причинах отказа ввести систему штрафных баллов министр климата Кристен Михал ответил, что отсутствует политический консенсус.
В то же время в конце 2024 года была опубликована официальная статистика, согласно которой на дорогах страны зафиксировали рекордное количество смертей.
Быть может, в министерстве ознакомились с этими данными и все-таки пересмотрят свое решение? В пресс-службе Министерстве климата меня заверили, что этим летом планируется завершить подготовку новой программы по безопасности дорожного движения, которая охватит период с 2026 по 2035 год. В ходе разработки документа будет проанализировано, какие меры наиболее эффективно повысят безопасность на дорогах Эстонии. Рассмотрение целесообразности и возможного влияния так называемой системы штрафных баллов также входит в этот процесс.
Комплексный подход
Кроме того, важно работать не только с последствиями, но и с причинами нарушений. Некоторые водители просто не осознают, насколько опасны некоторые их действия. Плохая подготовка, агрессия за рулем, усталость - все это нельзя выявить в ходе обычного рейда. Значит, необходимо развивать просветительские программы, реформировать систему обучения в автошколах, внедрять современные методы оценки знаний и навыков.
Нельзя сбрасывать со счетов и инфраструктурный фактор. В некоторых случаях нарушения происходят не из-за злого умысла, а потому что дорожная разметка плохо видна, знаки установлены нелогично, а светофоры неисправны или работают с ошибками. В таких условиях даже самый дисциплинированный водитель может нарушить закон. Следовательно, в улучшение инфраструктуры тоже стоит инвестировать не меньше, чем в рейды.
Тем не менее, полностью отказываться от рейдов, пожалуй, не стоит. Они играют свою роль, особенно в праздничные дни или в рамках борьбы с конкретными проблемами, например, нетрезвым вождением. Но полагаться исключительно на них в вопросах дорожной безопасности - наивно и неэффективно.
Итак, дорожные рейды - мера, скорее, символическая, чем реально работающая. Они демонстрируют общественности, что полиция не бездействует. Но для устойчивых изменений нужны более глубокие, комплексные подходы: технологии, образование, модернизация дорог и четкая система наказаний.
Как мне кажется, только в таком сочетании можно надеяться на реальное снижение нарушений и повышение культуры вождения. Нельзя надеяться, что ситуация кардинально измениться лишь за счет усилий одних только стражей правопорядка.