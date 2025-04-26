ИСТОРИЯ Где в Таллинне сто лет назад процветала торговля

Если сегодня на каждом шагу есть супермаркеты с огромным ассортиментом, то сто лет назад в Таллинне работало всего несколько больших рынков. От них практически ничего но осталось, но местами в городе до сих пор можно встретить их следы.
Таллинн - как и большинство средневековых городов - исторически выполнял две основных функции: город был крепостью и местом торговли. И если военное дело менялось в последние века довольно быстро, то торговля оставалась традиционной в гораздо большей степени: товары до сих пор в основном движутся по морю, а тарифы и пошлины являются важным стимулом (или тормозом) для товарообмена.
Таллинн и другие окрестные города долго были важной точкой для торговли между условными востоком и западом. Параллельно с этим росло и население города, то есть все больше товаров нужно было покупать и продавать и для внутреннего пользования.
Конечно, жители города в основном покупали продукты и прочие жизненно необходимые вещи отечественного производства. Из-за отсутствия судоходных рек, больше всего дров, мяса и муки попадало в Таллинн с окрестных имений по земле, как правило, в зимний период - на санях можно перевезти больше, чем на телеге. А вот уже в Таллинне все эти товары продавались и покупались на рынках.
Старые и зеленые рынки
Основным рынком Таллинна на протяжении веков оставалась Ратушная площадь. В ходу были разные форматы: приехавший в город помещик мог продавать товар сам в розницу или же избавиться от него побыстрее, за меньшую цену продав оптом. Профессиональные торговые фирмы работали в Таллинне с XVII века. Строительство современной ратуши датируется XIV веком, но торговля на прилегающей площади определенно велась еще раньше.
В конце XVI века на площади была построена важница - специальное здание для взвешивания товаров, утраченное в ходе советской бомбардировки города в 1944 году. Рынок просуществовал на площади до 1896 года. Работающий каждую зиму в наши дни рождественский рынок был впервые открыт в 1991 году.
Еще дольше рынок проработал возле площади на соседней улице, которая сегодня так и называется - «Старый рынок» или Vana turg. Точно неизвестно, с какого времени велась торговля на этом перекрестке пяти улиц. Зато до наших дней дошли и до сих пор радуют глаз туристов несколько купеческих домов с механизмами для поднятия грузов: в обоих сейчас работают всем хорошо известные рестораны. В 1888 году именно здесь располагалась конечная станция конного трамвая, первая ветка которого связала Старый рынок с Кадриоргом.
Не только в этом месте рынок существовал очень давно, но сохранился в виде топонима. Схожая судьба постигла перекресток улиц Пикк и Олевимяэ в Старом городе, где располагается небольшой сквер под названием «Зеленый рынок» (эст. Roheline turg). До XIX века здесь торговали овощами - отсюда название. Еще раньше на рынке продавали рыбу. Точно неизвестно, когда началась торговля, но, вероятно, гораздо раньше письменных упоминаний на городских планах, где встречаются слова Fischmarkt и Grünmarkt соответственно.
Стоит отметить, что рыбный рынок был сезонным. В Таллиннском законе о рынках от 1869 года установлено, что овощи можно продавать круглый год, а вот рыбу - лишь с 1 сентября по 1 мая.
Причины очевидны: холодильников не существовало, ледник был привилегией очень богатых слоев общества, поэтому в теплый день рыба бы попросту стухла, что едва ли могло порадовать жителей окрестных кварталов. Со временем рынок стал слишком тесным и его закрыли в конце XIX века, а в 1893 году разбили небольшой сквер. На углу сквера в 1909 была также установлена часовня, приуроченная к 15-летию царствования императора Николая II.
Новые и русские: рынки вне Старого города
Со временем рынки не сошли на нет, но их все-таки потеснили специализированные магазины, торговавшие конкретной категорией товаров. Заметная их часть находилась на улицах Пикк, Виру, Суур- и Вяйке-Карья. Но по мере того, как город разрастался, все больше магазинов открывалось и в других местах. В межвоенной Эстонии такие небольшие магазины часто называли «колониальными» (эст. koloniaalkauplus) - вероятно, изначально название пошло от продажи кофе и других привозных товаров, а потом прижилось, хотя ассортимент мог по большей части быть местным.
На стыке XIX и XX веков торговля стала перемещаться за пределы маленького Старого города. Новые рынки стали возникать на больших площадках неподалеку от городских стен. Так, например, в районе современной улицы Вяйке Раннавярав с 1902 года велась нерегулярная торговля, а о сенном рынке на будущей главной площади страны Вабадузе мы уже рассказывали ранее.
В XVIII веке в источниках встречается упоминание Русского рынка неподалеку от Вируских ворот. На этом месте долго была стоянка для извозчиков, но постепенно стала развиваться и торговля. Название рынку дали местные торговцы овощами, которые были преимущественно русскими. В противовес «русскому» рынок в Старом городе стали называть «немецким» или «шведским».
Торговля шла как во временных будках на площади (примерно там, где сейчас трамвайный круг и отель «Виру»), так и в окрестных зданиях. Одно из них в перестроенном виде дошло до наших дней. В 1850 году был построен двухэтажный универмаг Ротерманна, через два десятилетия ставший домом Александровской гимназии.
Сейчас зданию пристроили пару стеклянных этажей, но нижняя его часть вполне узнаваема. Другой важный объект - здание пожарной команды, где сейчас располагается ночной клуб - был построен в 1872 году. До 1920-х годов в центре площади также была часовня. Формально в «площадь Виру» горсобрание переименовало Русский рынок лишь в 1939 году.
С закрытием рынка в Старом городе в 1896 году в Таллинне появился новый рынок, который так и назвали: Uus turg. Русский рынок превратился в топоним и по большей части остался площадью (в южной части был построен спортивный стадион и еще несколько зданий), а Новый рынок расположился в районе современного парка Таммсааре. В 1900 г. на рынке был построен массивный павильон для торговли продуктами - здание не пережило войну и на его фундаменте сейчас новый небольшой павильон с двумя ресторанами.
Вдоль Пярнуского шоссе стояли ряды торговых будок. Рынок был не просто локацией для торговли и общения, но и местом для манифестаций. Во время революции 1905 года именно здесь разогнали рабочую демонстрацию, в ходе чего пострадало более 200 и погибло 90 человек - вскоре этому событию был установлен памятник. Другие знаковые постройки расположились в западной части рынка: Немецкий (ныне Эстонский драматический) театр в 1910 году и национальная опера «Эстония» в 1913 году. Новый рынок проработал около 60 лет и его закрыли в 1948 году.
Единственный рынок в Таллинне, работающий на прежнем месте более 100 лет - Ныммеский (оригинальный павильон построен в 1930 году, когда Нымме был отдельным городом). Другие знаковые для Таллинна места торговли возникли значительно позже. Центральный рынок был открыт уже после Второй мировой войны, а универмаг Kaubamaja распахнул свои двери в 1960 году.
Заметные рынки в спальных районах - Прийсле, Каякас, Сольнок и другие - появились уже в 1970-1980-х. Некоторых рынков, которые начали работу в 1990-х, в прежнем виде нет: так, до неузнаваемости преобразился рынок у Балтийского вокзала (открыт в 1993 году), а на месте Кадака (1992) уже давно стоит типовой торговый центр. Впрочем, это уже совсем другая история.