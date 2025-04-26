ИСТОРИЯ Где в Таллинне сто лет назад процветала торговля

Вид на Русский рынок с Поцелуевой горки в начале XX веке. В левой части открытки виден угол здания Александровской гимназии, которое в перестроенном виде сохранилось до сих пор. Фото: Собрание SA Virumaa Muuseumid

Торговля шла как во временных будках на площади (примерно там, где сейчас трамвайный круг и отель «Виру»), так и в окрестных зданиях. Одно из них в перестроенном виде дошло до наших дней. В 1850 году был построен двухэтажный универмаг Ротерманна, через два десятилетия ставший домом Александровской гимназии.

Сейчас зданию пристроили пару стеклянных этажей, но нижняя его часть вполне узнаваема. Другой важный объект - здание пожарной команды, где сейчас располагается ночной клуб - был построен в 1872 году. До 1920-х годов в центре площади также была часовня. Формально в «площадь Виру» горсобрание переименовало Русский рынок лишь в 1939 году.

С закрытием рынка в Старом городе в 1896 году в Таллинне появился новый рынок, который так и назвали: Uus turg. Русский рынок превратился в топоним и по большей части остался площадью (в южной части был построен спортивный стадион и еще несколько зданий), а Новый рынок расположился в районе современного парка Таммсааре. В 1900 г. на рынке был построен массивный павильон для торговли продуктами - здание не пережило войну и на его фундаменте сейчас новый небольшой павильон с двумя ресторанами.

Вдоль Пярнуского шоссе стояли ряды торговых будок. Рынок был не просто локацией для торговли и общения, но и местом для манифестаций. Во время революции 1905 года именно здесь разогнали рабочую демонстрацию, в ходе чего пострадало более 200 и погибло 90 человек - вскоре этому событию был установлен памятник. Другие знаковые постройки расположились в западной части рынка: Немецкий (ныне Эстонский драматический) театр в 1910 году и национальная опера «Эстония» в 1913 году. Новый рынок проработал около 60 лет и его закрыли в 1948 году.

Единственный рынок в Таллинне, работающий на прежнем месте более 100 лет - Ныммеский (оригинальный павильон построен в 1930 году, когда Нымме был отдельным городом). Другие знаковые для Таллинна места торговли возникли значительно позже. Центральный рынок был открыт уже после Второй мировой войны, а универмаг Kaubamaja распахнул свои двери в 1960 году.