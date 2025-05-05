ОПРОС НЕДЕЛИ «Жаба душит, курить бросаю»: жители Эстонии сокращают траты и учатся выживать на фоне повышения налогов

Постоянный рост расходов на повседневные нужды беспокоит жителей Эстонии больше, нежели любая геополитическая проблема. На чем сегодня люди пытаются сэкономить? От чего отказываются в первую очередь, чтобы свести концы с концами?
Жители Эстонии больше всего обеспокоены вопросами выживания, а не геополитическими проблемами - об этом говорят результаты недавнего опроса, проведенного банком Citadele.
Растущие расходы на продукты питания и повседневную жизнь вызывают серьезную тревогу у 66% респондентов в Эстонии.
В первый день мая акциз на дизельное топливо увеличился почти на семь процентов, на природный газ - примерно на 20 процентов, а на электроэнергию - на 45 процентов. Кроме того, с начала мая повысились акцизы на легкое и тяжелое печное топливо, а также на топливо из сланца.
Также с 1 июля этого года ставка НСО вырастет с 22 до 24%.
«Быстрый рост повседневных расходов ежедневно влияет на человека самым непосредственным образом, поскольку этот рост нельзя отложить или игнорировать», - констатирует член правления и руководитель розничного банкинга Citadele в странах Балтии Эдвард Ребане.
Согласно данным Института конъюнктуры, потребительская корзина подорожала за год на 6,5 процента (приложение Tarbi Targalt зафиксировало даже 7,8-процентный рост).
Снижение объемов покупок продуктов питания, наряду с ростом покупок в секонд-хендах и на рынках примерно на десятую часть, указывает на то, что в трудном финансовом положении оказались люди с низкими доходами и/или значительными ежемесячными финансовыми обязательствами, отмечают эксперты института.
На чем пытаются сэкономить сегодня жители Эстонии? От чего отказываются в первую очередь, чтобы свести концы с концами?
Денис, рабочий
Только что делал покупки в продуктовом магазине. Товары дорожают, но в целом, как мне кажется, все не сильно меняется.
Три года назад минималка была 600 евро, если не ошибаюсь. Сейчас 800 (точнее, 886 евро в месяц - ред.). Не облагаемая налогом сумма тоже повышается и, соответственно, повышаются цены на продукты.
Растет ли зарплата? Это уже кто кем работает. Я за это время трижды работу сменил, зарплата чуть-чуть выросла.
В общем, с голоду не умираю, но экономить приходится. Кризис-то мировой, не внутриэстонский.
Прежде всего приходится отказываться от сигарет. Но это, я считаю, даже на пользу. Курить бросаю, меня кризис заставил.
Жаба душит пять евро отдавать каждый день и кормить международные корпорации, которые табаком торгуют.
Я же подготовился, себя ж надо убедить, чтобы избавиться от многолетней привычки: дескать, не табак это, а рисовая бумага, пропитанная никотином. За пять евро двадцать штучек? Ну уж нет.
Анна, пенсионерка
Я не экономлю, у меня хорошая пенсия. Ни на чем не экономлю, абсолютно.
Все, конечно же, дорожает. Ну и что? К пенсии прибавили еще 40 евро – нормально.
У меня пенсия теперь 840 евро, мне хватает.
Диана, официантка
Да, чувствуется, что жизнь дорожает. Скорее, это ощущается по продуктам.
Экономлю ли я? Когда как, всегда по-разному. Но большие покупки я не откладываю.
Насчет того, растет ли зарплата, пока ничего не могу сказать: я на новую работу только устроилась, зарплату еще не получала.
Александр, пенсионер
Цены, конечно, растут, тут ничего не скажешь. Экономлю – а что остается делать? Чтобы перекусить, стараюсь брать только то, что необходимо, без излишеств.
От чего приходится отказываться? Ну, например, икру или красную рыбу сегодня уже особо не возьмешь.
По поводу чего я беспокоюсь больше всего? Наверное, все-таки по поводу цен. А Трамп меня совсем не беспокоит.
Вера, пенсионерка
Жизнь, безусловно, дорожает, тут и фантазировать не надо. И расходы на машину растут – скоро удобней будет пешком или на велосипеде.
Что ощущается болезненней всего? Во-первых, не нравится налог, о котором нам объявили. Второе, конечно, это дороговизна бензина. И при смене машины все не так-то легко теперь будет.
Как выкручиваемся? Более экономно ездим. Сейчас я просто за городом живу, приходится ездить, а так-то, конечно…
Об экономии раньше не так задумывались, как сегодня. Теперь же, помимо автомобиля, приходится экономить на всем, в первую очередь на коммунальных платежах.
Если раньше могли оставить включенными воду или свет, то теперь об этом очень даже думаем.
Катя, работает в аэропорту
Жизнь дорожает, цены высокие. Стараемся как можно больше экономить. На чем именно? На всем, в первую очередь на продуктах.
Отовариваемся по скидке с карточкой, продукты покупаем по акции, так понемножку и экономим.
От чего мне приходится сейчас отказываться из-за дороговизны? Хороший уход за лицом – сегодня это очень дорого, так что действуем... экономненько.
Что делать в этой ситуации? Не знаю. Зарплаты людям повышать нужно.
К сожалению, у меня самой зарплата не растет. Так что сложно. Но живем.
Григорий, спортивный аналитик
На себе я рост цен, конечно, ощущаю. Я молодой, а зарплаты для молодых у нас в каких-то профессиях не самые высокие, поскольку опыта немного.
Но с чего-то малого приходится начинать, и этого не хватает, чтобы машину заправлять, что-то покупать, куда-то ездить.
Машина у меня старенькая – вон она, синенькая, стоит. Взял самую экономную ради того, чтобы как можно меньше денег шло на бензин. Потому что все дорожает, везде цены поднимаются.
Общественным транспортом я тоже пользуюсь, если какие-то дальние путешествия, потому что старая машина большие расстояния потянуть не сможет. Своего рода экономия.
Что касается продуктов, то они на самом-то деле по кошельку бьют не так сильно. И цены в разных магазинах отличаются.
Если я приду, к примеру, в Rimi и увижу кондиционер для белья, который стоит на пять евро дороже, то, соответственно, покупать его не буду. Так что все очень субъективно и зависит от того, какие именно товары и продукты мне нужны.