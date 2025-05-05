ОПРОС НЕДЕЛИ «Жаба душит, курить бросаю»: жители Эстонии сокращают траты и учатся выживать на фоне повышения налогов

Жители Эстонии больше всего обеспокоены вопросами выживания, а не геополитическими проблемами - об этом говорят результаты недавнего опроса , проведенного банком Citadele.

Растущие расходы на продукты питания и повседневную жизнь вызывают серьезную тревогу у 66% респондентов в Эстонии.

В первый день мая акциз на дизельное топливо увеличился почти на семь процентов, на природный газ - примерно на 20 процентов, а на электроэнергию - на 45 процентов. Кроме того, с начала мая повысились акцизы на легкое и тяжелое печное топливо, а также на топливо из сланца.

Также с 1 июля этого года ставка НСО вырастет с 22 до 24%.