Искажения и выдумки: как центристы системно обрабатывают русскоязычных избирателей в соцсетях

Блогеры часто повторяют одни и те же месседжи, цитируют друг друга и транслируют идентичные тезисы. На организованность указывает то, что одна и та же отдельная тема отрабатывается в определенный период времени и массивно.

«Нас не только игнорируют - нас унижают. (...) Это особенно больно для русскоязычного населения. Нас много, и мы не безразличны к будущему этой страны. Но нам снова говорят: "Вы - угроза безопасности". Это оскорбление. Нас ждет протестное голосование. На выборах мы покажем, что с нами так нельзя», - написал центрист и блогер Сергей Пчелкин в своем Telegram-канале.

Хотя он использует слова «мы» и «русскоязычные», на деле изменение Конституции вообще не касается национальности или языка, а отбирает право голоса у всех тех, у кого нет гражданства Эстонии или другой страны ЕС.

Обладатели серых паспортов в этом году еще могут голосовать.

Сергей Пчелкин. Фото: Anastasija Tido

Пчелкин - не самый известный член Центристской партии, но в прошлом году его имя попало в СМИ, когда он в своих социальных сетях, являясь директором столичной школы по интересам «Тондираба», назвал лесных братьев, сражавшихся за свободу Эстонии и Литвы, боевиками и написал, что признанные в Эстонии преступлением против человечности советские депортации были необходимы для искоренения подполья. В результате скандала он был освобожден от должности.