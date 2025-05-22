Искажения и выдумки: как центристы системно обрабатывают русскоязычных избирателей в соцсетях

Центристская партия все активнее использует соцсети и собственных блогеров для мобилизации сторонников. В то время как топ-политики партии, особенно на эстонском языке, избегают чрезмерно острых высказываний и предпочитают говорить об экономике и энергетике, русскоязычные партийные активисты разыгрывают карту дискриминации и манипулируют. По словам эксперта, причина таких действий - грядущие выборы.
Ранее у Центристской партии не было проблем с медийными ресурсами. На средства столичного бюджета выпускались газеты Pealinn и «Столица», последней в свое время руководили нынешние известные фигуры партии - евродепутат Яна Тоом и член Рийгикогу Александр Чаплыгин.
Важным ресурсом был «Первый Балтийский канал». Мэрия Таллинна, возглавляемая центристами, закупала эфирное время за счет бюджета, предоставляя платформу, где доминировали представители Центристской партии. На сегодня все эти площадки ушли в небытие.
Альтернативой стали социальные сети, в которых теперь сосредоточена партийная коммуникация. Она, по всей видимости, ориентирована преимущественно на русскоязычную аудиторию, избегая привлечения внимания эстонцев.
В то время как ведущие политики Центристской партии чаще стремятся удержаться от крайностей, особенно выступая на эстонском языке, партийные блогеры могут позволить себе откровенные манипуляции, нагнетать идеологическую поляризацию и подрывать доверие к демократическим институтам.
Отсутствие прямой поддержки таким месседжам со стороны топ-партийцев лишь усиливает ощущение, что речь идет о стратегии двойной коммуникации: одна для русскоязычной аудитории, другая для широкой общественности.
Ранее Rus.Postimees уже писал о неэтичной деятельности в соцсетях центриста Александра Чаплыгина, но его активность - лишь небольшая часть сети партийных блогеров, связанных с Центристской партией.
«Дискриминация русских»
В соцсетях удалось выявить около десятка активных блогеров, которые являются членами Центристской партии. Их публикации - не просто случайные заметки или редкие посты, а часть хорошо организованной, целенаправленной партийной стратегии.
Блогеры часто повторяют одни и те же месседжи, цитируют друг друга и транслируют идентичные тезисы. На организованность указывает то, что одна и та же отдельная тема отрабатывается в определенный период времени и массивно.
«Нас не только игнорируют - нас унижают. (...) Это особенно больно для русскоязычного населения. Нас много, и мы не безразличны к будущему этой страны. Но нам снова говорят: "Вы - угроза безопасности". Это оскорбление. Нас ждет протестное голосование. На выборах мы покажем, что с нами так нельзя», - написал центрист и блогер Сергей Пчелкин в своем Telegram-канале.
Хотя он использует слова «мы» и «русскоязычные», на деле изменение Конституции вообще не касается национальности или языка, а отбирает право голоса у всех тех, у кого нет гражданства Эстонии или другой страны ЕС.
Обладатели серых паспортов в этом году еще могут голосовать.
Пчелкин - не самый известный член Центристской партии, но в прошлом году его имя попало в СМИ, когда он в своих социальных сетях, являясь директором столичной школы по интересам «Тондираба», назвал лесных братьев, сражавшихся за свободу Эстонии и Литвы, боевиками и написал, что признанные в Эстонии преступлением против человечности советские депортации были необходимы для искоренения подполья. В результате скандала он был освобожден от должности.
Сейчас Пчелкин делает по несколько постов в день как на Facebook, так и в Telegram.
Павел Бойцов, бывший главный инспектор столичной Муниципальной полиции и экс-заместитель старейшины Пыхья-Таллинна при Михаиле Кылварте, активно ведет социальные сети, превращая свою страницу в микс личных историй, политических размышлений и легкого развлекательного контента.
«Русскоязычные Эстонии, или те жители страны, в чьих жилах течет русская кровь - не являются угрозой. Они - те, кто искренне вам улыбнется за кассой, спасет вашу жизнь в больнице, завоюет для Эстонии медаль на международных соревнованиях, поменяет резину на вашей машине, защитит вас, будучи в полицейской или военной форме, и, в конце концов, поедет от Эстонии на Евровидение», - написал блогер-центрист Павел Бойцов.
Он также добавил: «К использованию их языка постоянно придираются. Их лишают права голоса, словно они какие-то преступники».
Бойцов относит изменения в Конституции к вопросу «крови» и ко всем русскоязычным жителям Эстонии, большинство из которых является гражданами Эстонии и, следовательно, их право голоса никем не ставится под сомнение.
Вопрос лишения права голоса на местных выборах граждан третьих стран вызвал серьезные споры. У обеих сторон есть сильные аргументы «за» и «против», однако такого рода высказывания являются чистой манипуляцией.
Еще один блогер-центрист, Антон Петров, пишет короткие колонки и активно распространяет их в русскоязычных группах на Facebook.
10 апреля он написал: «Давайте задумаемся: когда церковь - это угроза? Когда люди молятся в церкви? Когда свечи зажигаются у иконы? Или когда пожилая женщина приходит в храм со словами «Господи, помилуй»? Что дальше? Проверка святости на патриотизм? Будем переводить “Отче наш” на государственный язык и искать в нём скрытую агрессию?»
Ни порядок богослужения, ни верующие, ни молитвы с иконами не являются целью изменений Закона о церквях при приходах. Заметно желание усилить поляризацию в обществе с помощью сильно искаженной информации.
Принятый парламентом и отклоненный президентом Аларом Карисом за расплывчатость формулировок закон (теперь Рийгикогу намерен его доработать, саму идею президент не оспаривает) ставил целью исключить взаимодействие действующей в Эстонии церкви с иностранными структурами или лицами, которые могут угрожать безопасности Эстонии, в частности, поддерживают военную агрессию или терроризм. Военную агрессию России против Украины и доктрину экспансивного «Русского мира» многократно поддерживал патриарх Кирилл, возглавляющий Московский патриархат.
Петров также распространил текст с заголовком «Война или мир? Почему власти Таллинна инвестируют в страхи, а не в будущее», в котором он возмущается, что власти Таллинна «продвигают идею бомбоубежищ».
По его словам, реальная цель - подготовка к военному конфликту, но власти смягчают формулировки, чтобы не вызывать панику. В эстонских и мировых СМИ, тем временем, о вероятности военной агрессии России за пределами Украины рассуждают уже три года. На такой риск указывают спецслужбы стран Скандинавии и Балтии, десятки именитых экспертов, а также эстонские политики и чиновники.
Многие страны Европы беспрецедентно резко увеличили финансирование своих вооруженных сил и гражданской обороны, чтобы защитить население в случае военной угрозы. Местные власти также вынуждены задуматься о защите своих жителей.
Блогер же, словно находясь в другой реальности, обвиняет городские власти в «нагнетании военной истерии».
Показательно и то, что почти никто из блогеров-центристов не поздравил своих подписчиков 9 мая - ни с Днем Победы, ни с Днем Европы (по официальному календарю в Эстонии празднуется День Европы). Это сделал лишь Павел Бойцов, опубликовавший в Facebook лаконичный пост: «С Днём Победы! Сегодня мы чтим тех, кто победил фашизм!»
Промолчали и ведущие политики партии - от Михаила Кылварта до Яны Тоом. Лишь депутат Рийгикогу и член Нарвского городского собрания Алексей Евграфов осудил инициативу Нарвского музея развернуть в сторону России плакат с изображением Путина и Гитлера и сказал, что в Нарве люди боятся демонстрировать свое отношение к 9 мая, которое символизирует для них победу нам нацизмом.
Циничные политтехнологии
«Центристская партия боролась против лишения права голоса, потому что это сокращало число их избирателей. Сейчас центристы используют эту тему для мобилизации оставшейся части своего электората», - сказал Rus.Postimees эксперт по дезинформации Ханнес Румм.
По его мнению, право голоса у граждан России и обладателей серых паспортов Партия реформ и «Ээсти 200» отобрали для того, чтобы уменьшить электорат Центристской партии и самим получить лучший результат на муниципальных выборах. Например, бывший руководитель КаПо Арнольд Синисалу неоднократно говорил в интервью, что это решение не способно решить реальные проблемы безопасности.
«С обеих сторон мы видим циничное применение политтехнологий», - считает Румм. По его оценке, пока, согласно опросам общественного мнения, это не оказало существенного долгосрочного влияния на рейтинги партий.
«Но очевидно, что обе стороны будут активно использовать этот вопрос в избирательной кампании, и реальный эффект проявится только осенью», - сказал он.
Токсичные бывшие
Блогеры-центристы не только продвигают партию, но и активно критикуют ее бывших членов, превращая их в символ «предательства русскоязычных». В этом приеме нет ничего нового, по интересна интенсивность этой линии деятельности.
«В то время как отбирают право голоса у неграждан и борются с церковью, старейшина района Ласнамяэ Юрченко рекламирует бачки для мусора, которые раздает управа, а депутат Юферева проводит опрос, в каком пиджаке ей предстать перед вами на предвыборных плакатах в октябре. Какой-то театр абсурда. А ведь будут в Ласнамяэ просить поддержи русскоязычных жителей, право голоса у которых они забрали», - написал центрист и блогер Сергей Пчелкин в Telegram.
В одном из постов в он объяснил, почему считает важным называть бывших членов партии предателями: «А как их еще назвать? Или надо интеллигентно делать вид, что ничего не произошло, они молодцы?»
Однако остается неясным, с каких пор в эстонской политике переход из одной партии в другую стал считаться «предательством» - особенно если учесть, что смена председателя, а с ним и курса партии, может существенно изменить ее идеологию.
Очень часто в своих видео о «предателях» вспоминает и тиктокер-центрист Герман Левенец. Особенно большое внимание он уделяет Марии Юферевой из Партии реформ, которую фамильярно называет «Машей».
Левенец - глава ласнамяэских центристов, учитель Линнамяэского русского лицея. В свободное время он достаточно регулярно снимает видео в TikTok: исключительно на политическую тематику.
Еще один тиктокер-центрист, Георг Вилленберг, в своих видео всегда в элегантном пальто или строгом черном костюме, а самая большая вольность в его образе - это рубашка без галстука. На фоне неизменно звучит классическая музыка: Бетховен, Брамс, Моцарт или Мендельсон.
Он выпустил целое видео, посвященное бывшим членам партии. Ролик был снят на фоне районной управы Ласнамяэ, которая, по его словам, «сносит людям крышу» и «заставляет их терять честь и совесть». Эти высказывания были адресованы бывшим старейшинам Ласнамяэ - Марии Юферевой-Скуратовски, Владимиру Свету и Юлиане Юрченко.
По словам Вилленберга, такие люди, как Владимир Свет, обязаны Центристской партии всем: высокими постами в мэрии Таллинна и карьерным ростом.
В другом видео, в котором он нападает на Юфереву, Вилленберг стоит у входа в психиатрическую больницу, что он посчитал важным подчеркнуть.
Бывшие однопартийцы не дают покоя и блогеру-центристу Сергею Петрову. Например он опубликовал мем с бегущим Владимиров Светом с подписью «Беги, Вова, беги!». Свет изображен на фото как участник спортивного забега.
Пост он сопроводил текстом: «Интересно, это он от принципов убегает или к новым должностям спешит? Главное, чтобы на финише его ждал не очередной пост, а хотя бы немного искренности. Ну, или хотя бы вода, чтобы жажду власти утолить».
Необычное поведение центристов
«Обычно партии преподносят уход известного политика в другую партию как свой успех, а потерявшая члена партия стыдится этого как признака своей слабости. Центристская партия в данном случае решила нападать на своих бывших членов, чтобы преподнести себя накануне выборов, - объяснил Ханнес Румм, зачем центристы-блогеры могли решиться на такие нападки.
По его мнению, нападая на бывших членов, центристы, во-первых, четко обозначают расхождения во взглядах по таким вопросам, как лишение права голоса или статус православной церкви. Во-вторых, такие нападки ослабляют шансы бывших центристов на успех. «Выборы покажут, оправданна ли такая тактика», - заключил он.
Как из одного теста слеплены
У всех упомянутых активистов одинаковый контент - будь то изменение Конституции, обсуждение Закона о церквях и приходах, уменьшение количества избирательных участков на местных выборах, языковой вопрос в больницах или трамвайная линия на Пельгуранна.
Все блогеры посчитали важным высказаться на эту тему, но их аргументы и мнение не отличаются оригинальностью: все как под копирку, но иногда с вариациями.
Например сообщение о том, что конкуренты из других партий готовы к сотрудничеству с центристами, в Таллинне было встречено однозначно: «Не верьте! Это - пыль в глаза. Они сделают все, чтобы не допустить нас к управлению городом», - заявил Бойцов на своем Facebook.
При этом создание коалиционных союзов как на местном уровне, так и на государственном является абсолютно обыкновенным демократическим механизмом власти. Центристская партия и сама многократно принимала участие в таких союзах.
«Называется и рыбку съесть, и ..., ну дальше вы знаете. Правящие партии в октябре сформируют тут же вечером в день выборов новую коалицию как только увидят, что центристы не набрали 51% мест в горсобрании», - высказался на ту же тему Пчелкин.
Слова о том, что «против Центристской партии брошен весь ресурс государства», звучит часто. Так, после оглашения обвинительного приговора по делу Porto Franco, в рамках которого Центристская партия была признана виновной в коррупции, тиктокер Левенец обвинил Государственный суд в политизированности.
«Пока наши рейтинги были низкими, мы сумели выиграть это дело и были полностью оправданы. Но как только рейтинг начал снова расти, суды высшей инстанции пересмотрели решение и вынесли обвинительный приговор», - заявил он в TikTok.
Левенец, будучи школьным учителем, наверняка знаком с основами права. Своими серьезными обвинениями он игнорирует ключевую особенность правовой системы: ее многоступенчатость, которая предусматривает возможность пересмотра решений нижестоящих судов.
Обвинение суда в политизированности - это крайне серьезное заявление, требующее веских доказательств. Без них подобные высказывания выглядят лишь как попытка подорвать у русскоязычного населения доверие к правосудию.
В эстонской правовой практике пересмотр решений высшими инстанциями - не исключение, а вполне обыденная процедура. Например, Государственный суд оправдал владельца так называемой «конторы смерти» Пауля Таммерта, чью вину ранее признали суды низшей инстанции.
Это и есть одна из главных ролей Госсуда - обеспечивать справедливость, исправляя возможные ошибки в судебных решениях.
Центристская партия: каждый имеет право высказывать свою позицию публично
«В задачи партии не входит отслеживание, тем более координации контента, который публикуют ее члены на своих личных страницах в социальных сетях», - заявила советник по связям с общественностью Центристской партии Катрин Иосуа. По ее словам, право высказывать свою позицию публично имеет каждый человек, если его высказывания не содержат призывов к насилию и любой другой противозаконной деятельности.
«Поэтому комментировать вопросы личного восприятия кем-либо законодательных инициатив было бы неуместно и непродуктивно», - заявила она. Иосуа отметила, что любое значимое событие всегда активно обсуждается и комментируется в соцсетях, и это всегда гораздо более широкий круг, чем несколько членов одной партии. «А если учесть, что партия объединяет людей, чьи позиции по определенным вопросам схожи, то нет ничего удивительного, что по ряду имеющих общественное влияние инициатив, таких как, например, изменение Конституции, члены партии высказывают свое мнение», - сказала Иосуа.
Что касается постоянных разговоров о бывших однопартийцах, то Иосуа заявила, что Мария Юферева тоже уделяет много времени бывшим соратникам. «Что касается критики бывших членов партии со стороны центристских политиков, то речь идет, в первую очередь, о критике их политической деятельности, а не их личностных качеств», - считает Иосуа.