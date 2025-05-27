В Балтийском море начались учения российского флота. Участвуют более 20 кораблей и три тысячи военных

В учениях принимают участие более 20 кораблей, около 25 самолетов и вертолетов, и около трех тысяч военнослужащих. Помимо сил Балтийского флота, задействованы Северный флот, а также авиация Воздушно-космических сил, Московского и Ленинградского военных округов.

Как заявили в Балтфлоте, цель учений - поддержание благоприятного оперативного режима» и «отработка действий сил флота по обороне пунктов базирования в акватории Балтийского моря.

Во время учений экипажи кораблей будут решать противолодочные задачи, отработают защиту от безэкипажных катеров, проведут практические артиллерийские стрельбы по морским и воздушным целям.

Как долго будут проходить учения, не уточняется.

Ранее Yle писал, что в последнее время Россия демонстрирует угрожающее поведение на море и в воздухе, кроме того, страна создает огромную концентрацию войск вблизи восточной границы.

«Российское военное присутствие в регионе было заметно всегда, но новой чертой стало то, что Россия защищает танкеры своего теневого флота в узком проходе Финского залива. Наблюдается военное сопровождение, присутствие вооруженных сил. Это совершенно новая особенность», - заявил министр обороны Финляндии Антти Хяккянен.

Но, по словам министра, непосредственной опасности для Финляндии нет, а безопасность поддерживают тесная связь с союзниками по НАТО и с администрацией Трампа.

Накануне, 23 мая, Минобороны Финляндии сообщило, что два российских военных самолета нарушили воздушное пространство страны у побережья Порвоо. Пограничная охрана Финского залива написала в соцсети X, что начала предварительное расследование по этому инциденту.