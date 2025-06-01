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НЕДЕЛЯ В ФОКУСЕ Зеленый свет трибуналу над Путиным, нападки на Эстонию из уст экс-главы ФСБ, атака Каи Каллас на Китай

Маргус Цахкна, Кая Каллас, Николай Патрушев. Коллаж.

Главными новостями уходящей недели стало решение правительства Эстонии поддержать инициативу Украины о создании спецтрибунала, который позволит расследовать преступление агрессии, обвинения помощника президента РФ в адрес Эстонии в пиратстве, а также жесткое заявление Каи Каллас в адрес КНР из-за кибератаки на Чехию.

Решение правительства поддержать идею о трибунале над Путиным

Правительство Эстонии поддержало инициативу Украины о создании при Совете Европы специального трибунала, который позволит расследовать преступление агрессии против Украины и привлечь к ответственности организаторов и исполнителей нападения.

Министр иностранных дел Маргус Цахкна в четверг, 29 мая, подчеркнул, что оддержка создания специального трибунала направляет России однозначный сигнал - ни одно преступление агрессии и ни один преступник не останутся безнаказанными.

Маргус Цахкна.

«Международные нормы обязательны для всех, и создаваемый совместно Украиной и Советом Европы трибунал не только позволит осуществить правосудие по самому серьезному нарушению международного права, но и гарантирует, что к ответственности будут привлекаться те, кто попытается уйти от международных норм и в будущем», - отметил министр.

Учредительные документы специального трибунала, который часто называют «трибуналом над Путиным», были подготовлены международной рабочей группой, в которую вошли представители 40 стран, а также эксперты по праву от Европейского союза и Совета Европы; в состав группы входила и эстонская делегация.

Министры стран Совета Европы одобрили 14 мая на встрече в Люксембурге предложение Украины о создании трибунала под эгидой Совета Европы.

Критика Патрушева в адрес Эстонии

Помощник президента России и председатель Морской коллегии РФ, бывший глава ФСБ Николай Патрушев назвал в понедельник, 26 мая, актом пиратства попытку ВМС Эстонии остановить для проверки судно Argent из так называемого теневого флота России.

Патрушев на совещании, посвященном развитию портовой инфраструктуры и обеспечению безопасности в порту Усть-Луга, заявил, что угрозы России со стороны НАТО стремительно растут, как и присутствие военно-морских сил альянса, а также их боевые и разведывательные возможности, в том числе в акватории Балтийского моря.

Tanker Argent, ранее носивший название Jaguar.

«На этом фоне западные страны фактически совершают акты пиратства. Последний пример - попытка ВМС Эстонии при поддержке авиации НАТО остановить в Финском заливе гражданское судно Jaguar, перевозившее российский груз», - сказал Патрушев.

13 мая Военно-морские силы Эстонии попытались остановить для проверки в Финском заливе грузовое судно Argent (ранее носившее название Jaguar) под флагом Габона, направлявшееся в сторону России. Судно проигнорировало приказ и покинуло эстонские экономические воды. В то же время российский истребитель Су-30 нарушил воздушное пространство Эстонии, находясь в нем около одной минуты.

Предупреждение Пекину из уст Каи Каллас

Верховный представитель ЕС по внешней политике Кая Каллас в среду, 28 мая, выступила с заявлением о том, что Евросоюз готов ответить санкциями на кибератаку Китая на МИД Чехии.

«Эта атака является неприемлемым нарушением международных норм. ЕС не терпит враждебной кибердеятельности, и мы солидарны с Чешской Республикой, - цитирует Каллас Euronews. - Мы, безусловно, по-прежнему готовы назначать санкции за такие атаки», - добавила она, не уточнив, о каких санкциях может идти речь.

Кая Каллас.

Ранее в среду Чешская Республика объявила, что она определила Китайскую Народную Республику как иностранную державу, которая атаковала несекретные сети Министерства иностранных дел страны с помощью вредоносной киберкампании. По данным Праги, атака началась в 2022 году и была осуществлена ​​APT31 - группой китайских сотрудников служб безопасности и хакеров-контрактников, которая занимается сбором разведданных для Пекина.

«Я вызвал посла Китая, чтобы ясно дать понять, что подобные враждебные действия имеют серьезные последствия для двусторонних отношений, - заявил министр иностранных дел Чехии Ян Липавский в социальной сети X. - Мы призываем Китайскую Народную Республику воздержаться от подобных нападок и принять все меры для урегулирования ситуации».

Выяснение причины массовой гибели рыбы

В конце прошлой недели по неизвестным причинам в нескольких реках в Пярнумаа появилось большое количество мертвой рыбы, в основном это была плотва. К середине нынешней недели специалисты установили причину гибели рыбы.

Танель Тюрна, глава бюро рыболовства и водной биосферы Департамента окружающей среды, в среду, 28 мая, сообщил, что, хотя исследование некоторых взятых проб еще продолжается, на основании текущей информации, полученной от ученых, можно сказать, что причиной гибели рыб является вирус, распространенный среди карповых, - весенняя виремия карпа.

«Прямого лечения от него не существует, но известно, что распространение вируса прекращается, когда вода прогревается», - уточнил Тюрна.

Массовую гибель рыбы в реках Пярнумаа начали замечать уже на прошлой неделе.

По его словам, почти вся погибшая рыба была плотвой; плотва относится к семейству карповых. Больше всего погибшей рыбы обнаружено в нижнем течении рек Аудру, Рейу и Сауга.

Переход крупного шведского предприятия в руки эстонских владельцев

Основанная на эстонском капитале компания Combiwood Grupp подписала договор о покупке расположенного в Выру лесопильного предприятия Toftan у шведской лесопромышленной компании Karl Hedin. Сделка вступит в силу после одобрения Департамента конкуренции.

«У Toftan отличная репутация, современные производственные мощности и преданная команда - все это прекрасно сочетается с нашими ценностями и амбициями, - сказал председатель правления Combiwood Grupp Янек Антипин. - Этим шагом мы продолжаем создавать добавленную стоимость на экспортных рынках, опираясь на сильные стороны нашей вертикально интегрированной группы».

Лесопильное производство.

Одна из самых современных лесопилок Южной Эстонии после сделки снова перейдет в руки эстонских владельцев. По утверждению Combiwood, это является логичным продолжением многолетнего сотрудничества компании с Toftan: предприятия вторичной переработки Combiwood Grupp уже 15 лет работают на территории Toftan и закупают там сырье через несколько дочерних компаний.

В Combiwood Grupp говорят, что сделка еще больше укрепит вертикальную интеграцию компании и создаст мощную платформу для долгосрочного роста и конкурентоспособности на экспортных рынках. Объединение позволит увеличить годовой оборот концерна до 276 млн евро и довести число сотрудников примерно до 1000 человек.

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