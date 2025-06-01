НЕДЕЛЯ В ФОКУСЕ Зеленый свет трибуналу над Путиным, нападки на Эстонию из уст экс-главы ФСБ, атака Каи Каллас на Китай

Главными новостями уходящей недели стало решение правительства Эстонии поддержать инициативу Украины о создании спецтрибунала, который позволит расследовать преступление агрессии, обвинения помощника президента РФ в адрес Эстонии в пиратстве, а также жесткое заявление Каи Каллас в адрес КНР из-за кибератаки на Чехию.
Решение правительства поддержать идею о трибунале над Путиным
Правительство Эстонии поддержало инициативу Украины о создании при Совете Европы специального трибунала, который позволит расследовать преступление агрессии против Украины и привлечь к ответственности организаторов и исполнителей нападения.
Министр иностранных дел Маргус Цахкна в четверг, 29 мая, подчеркнул, что оддержка создания специального трибунала направляет России однозначный сигнал - ни одно преступление агрессии и ни один преступник не останутся безнаказанными.
«Международные нормы обязательны для всех, и создаваемый совместно Украиной и Советом Европы трибунал не только позволит осуществить правосудие по самому серьезному нарушению международного права, но и гарантирует, что к ответственности будут привлекаться те, кто попытается уйти от международных норм и в будущем», - отметил министр.
Учредительные документы специального трибунала, который часто называют «трибуналом над Путиным», были подготовлены международной рабочей группой, в которую вошли представители 40 стран, а также эксперты по праву от Европейского союза и Совета Европы; в состав группы входила и эстонская делегация.
Министры стран Совета Европы одобрили 14 мая на встрече в Люксембурге предложение Украины о создании трибунала под эгидой Совета Европы.
Критика Патрушева в адрес Эстонии
Помощник президента России и председатель Морской коллегии РФ, бывший глава ФСБ Николай Патрушев назвал в понедельник, 26 мая, актом пиратства попытку ВМС Эстонии остановить для проверки судно Argent из так называемого теневого флота России.
Патрушев на совещании, посвященном развитию портовой инфраструктуры и обеспечению безопасности в порту Усть-Луга, заявил, что угрозы России со стороны НАТО стремительно растут, как и присутствие военно-морских сил альянса, а также их боевые и разведывательные возможности, в том числе в акватории Балтийского моря.
«На этом фоне западные страны фактически совершают акты пиратства. Последний пример - попытка ВМС Эстонии при поддержке авиации НАТО остановить в Финском заливе гражданское судно Jaguar, перевозившее российский груз», - сказал Патрушев.
13 мая Военно-морские силы Эстонии попытались остановить для проверки в Финском заливе грузовое судно Argent (ранее носившее название Jaguar) под флагом Габона, направлявшееся в сторону России. Судно проигнорировало приказ и покинуло эстонские экономические воды. В то же время российский истребитель Су-30 нарушил воздушное пространство Эстонии, находясь в нем около одной минуты.
Предупреждение Пекину из уст Каи Каллас
Верховный представитель ЕС по внешней политике Кая Каллас в среду, 28 мая, выступила с заявлением о том, что Евросоюз готов ответить санкциями на кибератаку Китая на МИД Чехии.
«Эта атака является неприемлемым нарушением международных норм. ЕС не терпит враждебной кибердеятельности, и мы солидарны с Чешской Республикой, - цитирует Каллас Euronews. - Мы, безусловно, по-прежнему готовы назначать санкции за такие атаки», - добавила она, не уточнив, о каких санкциях может идти речь.
Ранее в среду Чешская Республика объявила, что она определила Китайскую Народную Республику как иностранную державу, которая атаковала несекретные сети Министерства иностранных дел страны с помощью вредоносной киберкампании. По данным Праги, атака началась в 2022 году и была осуществлена APT31 - группой китайских сотрудников служб безопасности и хакеров-контрактников, которая занимается сбором разведданных для Пекина.
«Я вызвал посла Китая, чтобы ясно дать понять, что подобные враждебные действия имеют серьезные последствия для двусторонних отношений, - заявил министр иностранных дел Чехии Ян Липавский в социальной сети X. - Мы призываем Китайскую Народную Республику воздержаться от подобных нападок и принять все меры для урегулирования ситуации».
Выяснение причины массовой гибели рыбы
В конце прошлой недели по неизвестным причинам в нескольких реках в Пярнумаа появилось большое количество мертвой рыбы, в основном это была плотва. К середине нынешней недели специалисты установили причину гибели рыбы.
Танель Тюрна, глава бюро рыболовства и водной биосферы Департамента окружающей среды, в среду, 28 мая, сообщил, что, хотя исследование некоторых взятых проб еще продолжается, на основании текущей информации, полученной от ученых, можно сказать, что причиной гибели рыб является вирус, распространенный среди карповых, - весенняя виремия карпа.
«Прямого лечения от него не существует, но известно, что распространение вируса прекращается, когда вода прогревается», - уточнил Тюрна.
По его словам, почти вся погибшая рыба была плотвой; плотва относится к семейству карповых. Больше всего погибшей рыбы обнаружено в нижнем течении рек Аудру, Рейу и Сауга.
Переход крупного шведского предприятия в руки эстонских владельцев
Основанная на эстонском капитале компания Combiwood Grupp подписала договор о покупке расположенного в Выру лесопильного предприятия Toftan у шведской лесопромышленной компании Karl Hedin. Сделка вступит в силу после одобрения Департамента конкуренции.
«У Toftan отличная репутация, современные производственные мощности и преданная команда - все это прекрасно сочетается с нашими ценностями и амбициями, - сказал председатель правления Combiwood Grupp Янек Антипин. - Этим шагом мы продолжаем создавать добавленную стоимость на экспортных рынках, опираясь на сильные стороны нашей вертикально интегрированной группы».
Одна из самых современных лесопилок Южной Эстонии после сделки снова перейдет в руки эстонских владельцев. По утверждению Combiwood, это является логичным продолжением многолетнего сотрудничества компании с Toftan: предприятия вторичной переработки Combiwood Grupp уже 15 лет работают на территории Toftan и закупают там сырье через несколько дочерних компаний.
В Combiwood Grupp говорят, что сделка еще больше укрепит вертикальную интеграцию компании и создаст мощную платформу для долгосрочного роста и конкурентоспособности на экспортных рынках. Объединение позволит увеличить годовой оборот концерна до 276 млн евро и довести число сотрудников примерно до 1000 человек.