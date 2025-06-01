НЕДЕЛЯ В ФОКУСЕ Зеленый свет трибуналу над Путиным, нападки на Эстонию из уст экс-главы ФСБ, атака Каи Каллас на Китай

Патрушев на совещании, посвященном развитию портовой инфраструктуры и обеспечению безопасности в порту Усть-Луга, заявил, что угрозы России со стороны НАТО стремительно растут, как и присутствие военно-морских сил альянса, а также их боевые и разведывательные возможности, в том числе в акватории Балтийского моря.

Tanker Argent, ранее носивший название Jaguar. Фото: Kuvatõmmis

«На этом фоне западные страны фактически совершают акты пиратства. Последний пример - попытка ВМС Эстонии при поддержке авиации НАТО остановить в Финском заливе гражданское судно Jaguar, перевозившее российский груз», - сказал Патрушев.

13 мая Военно-морские силы Эстонии попытались остановить для проверки в Финском заливе грузовое судно Argent (ранее носившее название Jaguar) под флагом Габона, направлявшееся в сторону России. Судно проигнорировало приказ и покинуло эстонские экономические воды. В то же время российский истребитель Су-30 нарушил воздушное пространство Эстонии, находясь в нем около одной минуты.

Предупреждение Пекину из уст Каи Каллас

Верховный представитель ЕС по внешней политике Кая Каллас в среду, 28 мая, выступила с заявлением о том, что Евросоюз готов ответить санкциями на кибератаку Китая на МИД Чехии.

«Эта атака является неприемлемым нарушением международных норм. ЕС не терпит враждебной кибердеятельности, и мы солидарны с Чешской Республикой, - цитирует Каллас Euronews. - Мы, безусловно, по-прежнему готовы назначать санкции за такие атаки», - добавила она, не уточнив, о каких санкциях может идти речь.

Кая Каллас. Фото: Vladislav Culiomza