НЕДЕЛЯ В ФОКУСЕ Снятие табу с противопехотных мин, шведские заключенные в эстонской тюрьме, высылка проблемного россиянина

Главными событиями уходящей недели стало решение Рийгикогу о выходе Эстонии из Оттавской конвенции, заключение соглашения, позволяющего разместить в Тартуской тюрьме несколько сотен заключенных из Швеции, а также высылка из Эстонии связанного с ФСБ гражданина России.
Выход из Оттавской конвенции
В среду Рийгикогу принял закон, согласно которому Эстония - в связи с ухудшением ситуации с безопасностью - выходит из Оттавской конвенции о запрещении применения, накопления запасов, производства и передачи противопехотных мин и об их уничтожении.
За выход из конвенции проголосовал 81 член Рийгикогу из 101.
В пояснительной записке к проекту говорится, что с тех пор, как Эстония более 20 лет назад ратифицировала Оттавскую конвенцию, обстановка в области безопасности в Европе и регионе Балтийского моря значительно ухудшилась, а военная угроза для стран-членов НАТО возросла.
«Россия продолжает жестокую и неоправданную агрессивную войну против своего соседа Украины, преследуя свои империалистические цели, нарушает свои международные обязательства, включая нормы международного гуманитарного права, и представляет самую серьезную и долгосрочную угрозу для безопасности в евроатлантическом пространстве», - подчеркивается в пояснительной записке.
Как ранее заявил, представляя законопроект в Рийгикогу, министр иностранных дел Маргус Цахкна, Россия не является участником Оттавской конвенции и широко использует противопехотные мины в войне против Украины, заминировав более 170 000 квадратных километров украинской территории.
«Уроки войны России против Украины ясно показывают, что когда страна в одностороннем порядке накладывает на себя ограничения на вооружение, которые ее противник не соблюдает и не будет соблюдать, она ставит себя в невыгодное положение по сравнению с противником», - сказал Цахкна.
Заключение договора о помещении шведских заключенных в эстонскую тюрьму
В среду стало известно, что Эстония и Швеция достигли соглашения об аренде тюремных мест: до 600 осужденных преступников будут переведены в тартускую тюрьму, а Швеция выплатит Эстонии аванс в размере 30,6 млн евро. При этом ни один из иностранных заключенных не останется в Эстонии после освобождения.
На сегодняшний день в тартуской тюрьме из 933 мест свободны около 600. «Благодаря очень конструктивным переговорам мы пришли к проекту соглашения, который позволит сохранить 400 рабочих мест в Тарту и сохранить важную для внутренней безопасности Эстонии тюремную инфраструктуру», - заявила министр юстиции и цифрового развития Лийза-Ли Пакоста.
«Тюремная система Эстонии соответствует мировым стандартам: мы используем эффективные цифровые решения. Но чем выше уровень цифровизации, тем выше требования к тюремному персоналу. Сохранение этих профессионалов на государственной службе - это и наша обязанность, и гордость», - добавила Пакоста.
Цель соглашения - сохранить потенциал системы внутренней безопасности Эстонии в условиях, когда число заключенных в стране значительно сократилось за последние годы.
«Соглашение дает Швеции возможность разместить в тартуской тюрьме до 600 заключенных с низким уровнем риска. Все расходы на содержание этих заключенных возьмет на себя Швеция, так что для эстонских налогоплательщиков это не станет дополнительной нагрузкой», - пояснила министр.
Высылка Сергея Филатова
В четверг стало известно, что с целью предотвращения угроз безопасности Полиция безопасности выдворила из Эстонии мужчину, с которым установила контакт российская спецслужба.
Полиция безопасности сообщила в социальных сетях, что по ее предложению Департамент полиции и погранохраны из соображений безопасности аннулировал вид на жительство гражданина России Сергея Филатова.
«ФСБ установила контакт с Филатовым. Чтобы предотвратить и пресечь угрозы безопасности, мы помогли ему вернуться на родину», - сообщила Полиция безопасности.
Пресс-секретарь Полиции безопасности Марта Тууль указала, что Филатов привлек внимание повторными правонарушениями. Кроме того, в 2022 году, в начале агрессии России, он принял российское гражданство. Его семья, которую он часто навещал, живет в России.
«Мы осведомлены о его контактах с ФСБ. КаПо вмешалось в деятельность Филатова на очень раннем этапе, когда он еще не успел причинить вреда, поэтому мы не сочли целесообразным начинать уголовное производство и приняли решение аннулировать его вид на жительство, выдворить из Эстонии и установить ему запрет на въезд в Шенгенскую зону», - сказала Тууль.
Инициирование проверки в Eesti Post
Министр регионального развития и сельского хозяйства Хендрик Йоханнес Террас подписал распоряжение о проведении специальной проверки в акционерном обществе Eesti Post. Целью этой проверки является оценка того, как решения руководящих органов компании - как правления, так и совета - в последние годы повлияли на экономические результаты и финансовое состояние Eesti Post.
Проверка сосредоточится на том, как государственное предприятие Eesti Post управлялось в период с июля 2020 года по конец мая текущего года. В ходе анализа будет выяснено, следовало ли правление действующей стратегии при расширении компании, а также как принятые управленческие решения повлияли на ликвидность и прибыльность предприятия.
Террас подчеркнул, что проверка должна дать ответ и на вопрос, насколько эффективно были решены ранее выявленные проблемы. «Результаты контроля помогут в будущем принимать более взвешенные решения, направленные на улучшение финансового положения предприятия. Это особенно важно, если в перспективе мы рассматриваем частичную приватизацию Eesti Post или его выход на биржу. Кроме того, необходимо обеспечить качественную и доступную почтовую услугу по всей стране», - добавил он.
Для проведения специальной проверки Eesti Post должен через государственный тендер выбрать подходящего внешнего аудитора, который в течение шести месяцев составит итоговый отчет. Контроль будет осуществляться под надзором комиссии, в состав которой входят представители министерства, а возглавляет ее канцлер Марко Горбан. Комиссия будет поддерживать процесс выбора аудитора, решать вопросы, связанные с промежуточным отчетом, и оценивать финальные выводы.
Отставка главного закупщика вооружений
Во вторник стало известно, что Генеральный директор Государственного центра оборонных инвестиций (RKIK) Магнус-Вальдемар Саар принял решение уйти в отставку, его последний рабочий день - 15 июля. До назначения нового генерального директора RKIK будет возглавлять заместитель гендиректора Катри Раудсепп.
Саар принял решение уйти в отставку с должности генерального директора RKIK по собственному желанию.
«С момента создания RKIK я каждый день работал над тем, чтобы RKIK стал международным центром компетенции. Сегодня мы достигли уровня, когда, помимо развития собственной национальной обороны, RKIK активно помогает Вооруженным силам Украины, вносит вклад в модернизацию Вооруженных сил Молдовы и проводит международные совместные закупки. Было потрачено много энергии, и теперь я пришел к выводу, что настало время передать центр лидеру с новыми перспективами и свежей энергией, потому что нас ждет самый большой оборонный бюджет в истории Эстонии и резкое увеличение обороноспособности Эстонии», - сказал Магнус-Вальдемар Саар.
По словам министра обороны Ханно Певкура, Магнус-Вальдемар Саар помог сделать из RKIK хорошо функционирующий институт, который поддерживает функционирование всей сферы управления Министерства обороны, а также развитие оборонного потенциала. «Я понимаю, что такая работа требовала круглосуточной самоотдачи и отнимала много энергии. Я желаю Магнусу-Вальдемару успехов в его будущих начинаниях и надеюсь, что он продолжит вносить свои знания и навыки в государственную оборону в будущем», - сказал министр.
«Нет сомнений в том, что государственная оборона Эстонии строится профессиональными и преданными своему делу людьми. Я благодарен своей команде и счастлив, что у меня была возможность очень тесно сотрудничать с такими преданными и харизматичными министрами, командующими и генералами Сил обороны, и другими руководителями отрасли», - добавил Саар.