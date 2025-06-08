НЕДЕЛЯ В ФОКУСЕ Снятие табу с противопехотных мин, шведские заключенные в эстонской тюрьме, высылка проблемного россиянина

Полиция безопасности сообщила в социальных сетях, что по ее предложению Департамент полиции и погранохраны из соображений безопасности аннулировал вид на жительство гражданина России Сергея Филатова.

«ФСБ установила контакт с Филатовым. Чтобы предотвратить и пресечь угрозы безопасности, мы помогли ему вернуться на родину», - сообщила Полиция безопасности.

Сергей Филатов. Фото: KAPO

Пресс-секретарь Полиции безопасности Марта Тууль указала, что Филатов привлек внимание повторными правонарушениями. Кроме того, в 2022 году, в начале агрессии России, он принял российское гражданство. Его семья, которую он часто навещал, живет в России.

«Мы осведомлены о его контактах с ФСБ. КаПо вмешалось в деятельность Филатова на очень раннем этапе, когда он еще не успел причинить вреда, поэтому мы не сочли целесообразным начинать уголовное производство и приняли решение аннулировать его вид на жительство, выдворить из Эстонии и установить ему запрет на въезд в Шенгенскую зону», - сказала Тууль.

Инициирование проверки в Eesti Post

Министр регионального развития и сельского хозяйства Хендрик Йоханнес Террас подписал распоряжение о проведении специальной проверки в акционерном обществе Eesti Post. Целью этой проверки является оценка того, как решения руководящих органов компании - как правления, так и совета - в последние годы повлияли на экономические результаты и финансовое состояние Eesti Post.