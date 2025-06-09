«Эстонцы отмечают, что целью поездки в Россию стали дешевые цены на товары и технику», - пишет Shot, не давая больше информации - где именно и какие именно эстонцы это отмечают. Это утверждение просто преподносится как факт. Правда, из серии «одна бабка сказала».

Окей. Дальше Shot демонстрирует карточку, где показано соотношение российско-эстонских цен.

Фейковое сравнение цен в магазинах РФ и Эстонии, российская пропаганда, 2025 год. Фото: скриншот Telegram-канал SHOT

Как известно, средние цены - это как средняя температура по больнице. Проведя совсем небольшой анализ и сравнив цены в эстонском интернет-магазине одной из крупных продуктовых сетей, и цены в аналогичном российском магазине, выяснилось, что, например, 300 граммов самого простого ржано-пшеничного хлеба стоят в России 49 рублей, а в Эстонии - 49 центов, то есть около 44 рублей по нынешнему курсу.

Молоко в Эстонии можно купить за 59 центов. Конечно, можно и за полтора евро, как это указано в таблице Shot, но на то она и пропаганда - убедить в удивительном, а детали в сторону.

По мнению российских пропагандистских СМИ, все эти люди стоят в многочасовой очереди на границе в надежде купить продукты в РФ. Фото: Ilja Smirnov

Сравнения цен на «среднестатистические» футболки и «Айфоны» в принципе не выдерживают никакой критики. В первой попавшейся сети эстонских спортивных магазинов мы нашли большой выбор мужских футболок за 5 евро.