Российские СМИ внезапно начали прокачивать историю о том, что эстонцы массово едут в РФ, чтобы закупиться продуктами и техникой, из-за чего власти Эстонии якобы планируют закрыть границу. В новой серии «Мусорного ветра» Rus.Postimees отделил людей от коней, которые смешались на пропагандистском полотне РФ.
С недавних пор провластные медиа ресурсы РФ пытаются тиражировать утверждения, что жители Эстонии массово едут в РФ за дешевыми товарами. Так, например, российский Telegram-канал Shot опубликовал снимок с уличной камеры в Нарве, где видна очередь к погранпереходу. К этому пропагандисты присовокупили цитату министра внутренних дел Эстонии Игоря Таро, и сделали вывод: «эстонцы массово ломятся в РФ, чтобы закупиться продуктами, вещами и техникой. Ведь в ненавистной России гораздо дешевле».
В начале года Rus.Postimees рассказывал, что аналогичные нарративы на Западе пытаются тиражировать близкие к Кремлю политики и медиаперсоны.
Теперь пропаганда РФ утверждает, что именно «в связи с этим [якобы дешевизной продуктов РФ] министр внутренних дел Эстонии Игорь Таро заявил, что страна может закрыть границу с РФ по примеру Финляндии», - пишет Shot, явно не стремясь отделять мух от котлет, а делая удобный для «политики партии» вывод.
Этот контент тут же подхватили и стали перепечатывать один в один RT, «РИА Новости», «Известия», «Российская газета», РЕН ТВ и другие СМИ, которые находятся под санкциями ЕС. Таким образом «огромные очереди на погранпереходе Нарва-Ивангород из-за еды» ушли в огромное же русскоязычное медиапространство отнюдь не только в самой РФ.
«Нужные» акценты
Очереди на границе с Россией появились с Нарвой уже давно, однако пропагандистские СМИ Кремля заметили их только сейчас и объяснили желанием купить продукты.
«Эстонцы отмечают, что целью поездки в Россию стали дешевые цены на товары и технику», - пишет Shot, не давая больше информации - где именно и какие именно эстонцы это отмечают. Это утверждение просто преподносится как факт. Правда, из серии «одна бабка сказала».
Окей. Дальше Shot демонстрирует карточку, где показано соотношение российско-эстонских цен.
Как известно, средние цены - это как средняя температура по больнице. Проведя совсем небольшой анализ и сравнив цены в эстонском интернет-магазине одной из крупных продуктовых сетей, и цены в аналогичном российском магазине, выяснилось, что, например, 300 граммов самого простого ржано-пшеничного хлеба стоят в России 49 рублей, а в Эстонии - 49 центов, то есть около 44 рублей по нынешнему курсу.
Молоко в Эстонии можно купить за 59 центов. Конечно, можно и за полтора евро, как это указано в таблице Shot, но на то она и пропаганда - убедить в удивительном, а детали в сторону.
Сравнения цен на «среднестатистические» футболки и «Айфоны» в принципе не выдерживают никакой критики. В первой попавшейся сети эстонских спортивных магазинов мы нашли большой выбор мужских футболок за 5 евро.
Говоря об iPhone 16, сразу после выпуска в сентябре 2024 года российские ретейлеры предлагали его по цене от 114 тысяч руб.(более 1200 евро), декабрю цена снизилась до 85 тысяч рублей (940 евро). Сейчас, кстати, на российских маркетплейсах можно найти базовую версию этого гаджета примерно за 60 тысяч рублей (650 евро). Откуда Shot взял цифру в 92 тысячи рублей, большой вопрос. Но это даже не главное, дело в том, что в Эстонии эти устройства стоят сейчас примерно столько же - 600-700 евро.
Учитывая, как пишет сам Shot, тот факт, что для провоза iPhone из РФ, «нужно исхитриться», непонятно, в чем вообще профит, который якобы гонит жителей Эстонии в магазины на правом берегу Наровы.
Остальные нестыковки
Кроме того, по правилам таможенного департамента Эстонии человек, прибывающий в Эстонию из государства, не входящего в Европейский союз, может беспошлинно провозить с собой товары некоммерческого характера стоимостью не более 300 евро. «Айфон» явно стоит больше.
Но даже адыгейский сыр и топленое молоко с ряженкой, на которые ссылается Shot как на объект вожделения оголодавших эстонцев, стремящихся в РФ, увы, чисто технически не могут быть ввезены в Эстонию, все по тем же таможенным правилам.
«Из государств, не входящих в Европейский союз, ввоз мясных и молочных продуктов, также продукты, содержащие мясо или молоко и продукты из них, запрещен. Сюда относятся, например, колбаса, мясные консервы, сало, пирожки, вареники, пельмени, мороженное, сгущенка, фаршированные овощи, готовая горчица и т. д.», - говорится в сообщении эстонской таможни.
Полуложь
Есть еще одно полуложное утверждение: Shot пишет, что «в эстонских магазинах раскупают все русское», из чего складывается ощущение, что доля продаваемых в Эстонии товаров из РФ если не превышает, то сравнима с другими производителями. И это, мягко говоря, не так.
Все крупные торговые сети Эстонии после вторжения России в Украину отказались от продажи товаров из России. Однако, как объясняют в налогово-таможенном департаменте Эстонии, в продаже российских продуктов питания как таковой, как правило, нет ничего незаконного: товары, не подпадающие под санкции, могут привозиться из России.
И в Эстонии действительно есть несколько небольших магазинчиков, которые в числе прочего предлагают такие продукты. Однако повсеместным явлением это назвать нельзя. Дело, как всегда, в акцентах и нюансах.
Подверстывая под идею всеобщего паломничества из Эстонии в Россию за продуктами, Shot сообщил, что теперь граждане Эстонии в два раза чаще въезжают на территорию РФ, чем неграждане. Очень похоже, что эту информацию российский канал украл из недавней публикации Rus.Postimees, где не учитываются данные о летнем наплыве путешественников через границы.
При этом пропагандисты Кремля почему-то проигнорировали информацию в нашей статье о том, что в текущем году доля граждан Эстонии, которым нужен КПП Нарва, рядом с которым со стороны России и расположены вожделенные магазины, падает - 17% от суммы переходов границы гражданами стран из топ-10. Это почти в два раза меньше, чем данные за предыдущие два года.
А граждан России стало меньше ездить в Эстонию, чем граждан Эстонии в Россию, ровно потому, что Эстония выдает крайне мало виз, а с визами других стран Шенгена не пропускает. Продукты опять мимо.
Слова главы МВД Эстонии Игоря Таро о готовности при необходимости закрыть границу, которые также вольно цитируют провластные российские СМИ, касаются рисков направленной нелегальной миграции из РФ, а точно никак не мечущихся между «Пятерочкой» и КПП граждан Эстонии.
В конце мая новый глава МВД действительно посетил Ида-Виру, где напомнил о Беларуси и РФ, которые периодически пытаются перебрасывать нелегальных мигрантов в ЕС. «Никто не гарантирует, что это останется локальной проблемой. Финляндия закрыла границу, мы можем закрыть, если начнется что-то похожее», - говорил Таро, никак не упоминая цены на продукты питания в массмаркете страны-агрессора.
Комментарий жителя Нарвы
Мы попросили прокомментировать информацию, которую распространяют российские СМИ, известного нарвского журналиста Романа Викулова.
«Для меня это все какой-то бред собачий. Этого здесь нет настолько, что нет совсем. Только идиот может ходить в Ивангород за продуктами, выстаивая по 10-15 часов в очереди. Причем непонятно, за какими продуктами. Общее мнение здесь, что цены в Ивангородских магазинах примерно такие же, как в Нарве. Наверняка есть что-то и подешевле, например, макароны. Но это не то, ради чего люди пойдут туда. Того, что нельзя - огромный список. Люди боятся возить технику. Да даже новую одежду боятся возить без этикеток. Нельзя ввозить пластинки и много чего еще. За товарами никто в РФ уже не ходит», - делится своими наблюдениями Викулов.
Он в том числе оценил возможность влияния российской дезинформации на предвыборные настроения в Нарве.
«Я не верю, что эта пропаганда рассчитана на нарвскую или в целом на эстонскую аудиторию. Бессмысленно нарвитянину это рассказывать, потому что мы знаем, что это не так (улыбается). Наверняка это рассчитано на жителей России, где еда постоянно дорожает и надо объяснять, что «у соседей еще хуже». Рассказ о том, что ради еды люди стоят в этих многочасовых очередях перед КПП - это бред сумасшедшего», - категоричен нарвитянин.
По словам Романа Викулова, сейчас товаров в сумках путешественников движутся скорее из Эстонии в РФ, чем наоборот. «Очередь в Нарве становится все больше, а количество людей, которые едут из России - ничтожно. Так называемые несуны носят что-то не оттуда, а на ту сторону», - уточнил Роман Викулов.
О том, что в РФ до сих пор активно продаются эстонские товары, Rus.Postimees рассказывал ранее в 2025 году, когда стало известно об очередной попытке борьбы российского государства с вожделенной у россиян «европейской запрещенкой».